Nữ thạc sĩ lương 30 triệu xin tiền 'đều như vắt tranh', bố U70 ngao ngán

Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, đã nghỉ hưu sau nhiều năm làm nhà nước. Vợ tôi là giáo viên tiểu học về hưu. Đồng lương cả đời không quá dư dả, nhưng nhờ biết vun vén, chúng tôi vẫn lo cho con gái duy nhất ăn học đến nơi đến chốn.

Con 27 tuổi, đã tốt nghiệp thạc sĩ, hiện làm việc tại một công ty với mức lương khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Với vợ chồng tôi, đó là thành quả đáng tự hào sau bao năm cố gắng.

Vì là con một, từ nhỏ con đã được chúng tôi chiều chuộng. Chúng tôi luôn muốn dành cho con những điều tốt nhất, không để con thua kém bạn bè. Khi con đi học, chúng tôi lo học phí, sinh hoạt phí, mua sắm quần áo, điện thoại, máy tính. Sau khi con đi làm, chúng tôi vẫn thường xuyên cho thêm tiền, bởi nghĩ con mới bước vào đời, cần có điều kiện phát triển bản thân.

Nhưng có lẽ chính sự chăm lo ấy khiến con quen với việc xin tiền, vay tiền bố mẹ.

Vợ chồng tôi không nắm chính xác mỗi tháng con tiêu bao nhiêu, nhưng nhìn cách sống, tôi biết con không có thói quen tiết kiệm. Con thích mua sắm, dùng đồ tốt, đi ăn ở những nơi sang trọng, thỉnh thoảng lại du lịch với bạn bè.

Mỗi lần tôi nhắc nhở, con nên dành một khoản phòng thân, con thường cho rằng mình còn trẻ, cần tận hưởng cuộc sống. Hầu như tháng nào, con cũng xin thêm bố mẹ khoản này khoản khác với đủ thứ lý do khác nhau.

Điều khiến tôi khó hiểu là con nhất định phải thuê căn hộ chung cư có tiện nghi tốt và ở một mình thay vì ở ghép với bạn bè để giảm chi phí. Khi chúng tôi khuyên con cân nhắc căn hộ vừa túi tiền để tiết kiệm, con không đồng tình. Con nói đi làm vất vả, cần có không gian sống thoải mái, không muốn vì tiết kiệm một chút tiền mà chất lượng cuộc sống giảm đi.

Khi thấy tôi mắng con phung phí, vợ tôi còn giận dỗi, trách tôi quá cứng rắn, không thấu hiểu con. Bà ấy cho rằng, chúng tôi có thể cho con thêm 2-3 triệu đồng/tháng để bớt gánh nặng thuê nhà. Như vậy con sống thoải mái, an toàn hơn, có thể tập trung làm việc. "Nhìn con khổ, em không cam lòng. Chúng ta chỉ có mình con, sao anh nỡ để con kham khổ?", vợ tôi khóc lóc nói.

Vậy là, mặc cho tôi phản đối, mỗi tháng vợ tôi vẫn lén lút cho con tiền, chưa kể gửi thùng to thùng nhỏ đồ ăn cho con.

Nhưng gần đây, con gái tôi lại có thêm "mục tiêu mới", đó là mua ô tô điện. Con nói có xe sẽ thuận tiện đi làm, gặp gỡ bạn bè, đối tác, dễ dàng về thăm bố mẹ hơn. Tôi không phủ nhận mong muốn ấy, nhưng khi hỏi con đã tích lũy được bao nhiêu, tôi mới biết số tiền con có chỉ... 70 triệu đồng, chưa đầy 1/3 số tiền đặt cọc chiếc xe con muốn.

Con đề nghị chúng tôi cho vay thêm tiền để thực hiện dự định cọc xe còn phần thiếu, con sẽ vay ngân hàng. Tôi hỏi con đã tính tiền trả góp hằng tháng, chi phí gửi xe, bảo dưỡng, nhiên liệu và những khoản phát sinh chưa. Con cho rằng khi có xe, công việc có thể thuận lợi hơn, còn những chuyện khác "đến đâu hay đến đấy".

Con gái tôi ngoài giờ làm thường đi ăn, uống cà phê ngoài hàng với bạn bè. Ảnh minh hoạ

Tôi không muốn dập tắt mong muốn của con, càng không muốn con nghĩ bố mẹ tiếc tiền với mình. Nhưng tôi biết đồng lương công chức của hai vợ chồng không phải nguồn tài chính vô hạn. Chúng tôi đã dành dụm cả đời, ngoài sinh hoạt tuổi già còn phải tính đến những lúc đau ốm, những khoản chi bất ngờ và nhất là đám cưới cho con.

Nếu cứ tiếp tục dùng tiền tiết kiệm để đáp ứng những mong muốn ngày càng lớn của con, chúng tôi sẽ lấy gì bảo đảm cho chính mình khi không còn khả năng lao động?

Tôi không mong con phải tiết kiệm từng đồng hay từ bỏ những nhu cầu chính đáng. Nhưng con đã 27 tuổi, có bằng cấp, công việc tốt và thu nhập khá, đáng ra con phải sống tự lập hơn, thậm chí lo toan cho bố mẹ. Con của bạn bè tôi, lương có khi chỉ 15-20 triệu đồng, tháng nào cũng biếu bố mẹ đồng quà tấm bánh, lì xì dịp Tết... Tôi nghĩ tới con mình mà chạnh lòng.

Tôi băn khoăn không biết mình có quá khắt khe với con gái duy nhất hay không, hay đã đến lúc phải dứt khoát đặt ra giới hạn hỗ trợ tài chính, để con tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình?

Nếu là tôi, mọi người sẽ nói chuyện với con thế nào để con hiểu rằng bố mẹ vẫn yêu thương, nhưng không thể tiếp tục bao bọc con như khi còn nhỏ?