Mẹ đăng thiệp cưới con trai lên mạng, hơn 300 người lạ vượt nghìn km đến dự hôn lễ

Đám cưới diễn ra ngày 8/8 tại huyện Sa Xa, địa khu Kashgar, Tân Cương.

Trước đó, mẹ chú rể, bà Tả Nhiệt Mộc Tư Y Đề, đăng video thiệp cưới lên mạng xã hội để chia sẻ niềm vui với người thân, bạn bè. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi một người ở Hà Nam để lại bình luận: "Ađaxi, tôi có thể đến không?". Ađaxi là cách gọi thân mật, mang nghĩa "bạn" trong tiếng Uyghur.

Thay vì nghĩ đây chỉ là lời nói đùa trên mạng, bà đáp: "Được".

Câu trả lời của bà khiến video thiệp cưới nhanh chóng lan truyền, nhận hơn 220.000 lượt thích, 76.000 bình luận và gần 10 triệu lượt xem. Người dùng mạng từ Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hà Nam, Sơn Đông, Hải Nam và nhiều nơi khác rủ nhau lên đường. Có người đang du lịch Tân Cương, có người tranh thủ kỳ nghỉ, thậm chí đổi lịch trình để kịp dự ngày vui.

Một nữ du khách ở Trùng Khánh chia sẻ với China News rằng cô vốn đã kết thúc chuyến đi và chuẩn bị về nhà nhưng sau khi xem thiệp cưới đã đổi vé máy bay. Một số người khác lập nhóm trên mạng, rủ nhau lái xe đường dài tới Sa Xa.

Hơn 300 người lạ đến Tân Cương dự hôn lễ sau một lời mời trên mạng xã hội. Ảnh: China News

Chú rể A Khắc Nhiệt Mộc Giang, 26 tuổi, cho biết ban đầu gia đình dự kiến mỗi bên mời khoảng 500 người, chủ yếu là họ hàng và bạn bè.

Khi nhận ra hàng trăm người lạ trên mạng xã hội thực sự muốn tới dự, gia đình nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Họ cắt giảm gần một nửa số chỗ dành cho người thân, chỉ giữ khoảng 200 ghế và dành những vị trí thuận tiện nhất trong hội trường cho khách từ xa tới.

"Là chú rể, kết hôn vốn đã hồi hộp. Biết có nhiều người từ khắp nơi tới, tôi càng lo hơn, ngày nào cũng nghĩ làm sao để mọi người có trải nghiệm tốt nhất", A Khắc Nhiệt Mộc Giang nói với China News.

Gia đình cũng tăng gấp đôi lượng thực phẩm chuẩn bị cho tiệc cưới, bổ sung bánh kẹo, hoa quả, đặc sản địa phương và hơn chục loại bánh ngọt.

Trưa 8/8, khi những vị khách đầu tiên tới hội trường A Mạn Na ở huyện Sa Xa, các bàn tiệc đã được bày sẵn bánh, hạnh nhân, hoa quả và nhiều món ăn nhẹ đặc trưng Tân Cương.

Những người chưa từng quen biết nhanh chóng trò chuyện, làm quen. Họ cho biết, cùng đến đây vì muốn chứng kiến đám cưới đặc biệt đã gây chú ý trên mạng.

Cô dâu Cổ Lệ Tư Nhiệt Thổ Nhĩ Hồng và chú rể bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của hàng trăm khách mời. Ảnh: China News

14h, cô dâu Cổ Lệ Tư Nhiệt Thổ Nhĩ Hồng và chú rể bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của hàng trăm khách mời. Khi chú rể bế cô dâu xoay một vòng, bóng bay và dây ruy băng tung xuống giữa tiếng reo hò.

Những cô gái trong trang phục truyền thống Uyghur cùng các vị khách từ nhiều nơi nắm tay nhau nhảy theo tiếng nhạc

Triệu Đức Minh, một khách mời đến từ Quảng Tây, cho biết: "Xung quanh toàn là người xa lạ nhưng lại có cảm giác như ai cũng là bạn. Mọi người cùng cười, hát và nhảy. Tôi rất xúc động".

Một số khách livestream đám cưới để chia sẻ không khí với những người không thể tới. Nhiều người theo dõi để lại bình luận tiếc nuối vì không thể tham dự, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước không khí thân tình của buổi lễ.

Sau tiệc, những người khách xa lạ cùng cô dâu chú rể chụp ảnh lưu niệm.

Nhiều vị khách chuẩn bị tiền mừng theo phong tục địa phương nhưng cô dâu chú rể đều từ chối. Với gia đình, việc những người xa lạ dành thời gian, chi phí và công sức vượt hàng nghìn km đến chung vui đã là món quà ý nghĩa nhất.

Ba ngày sau đám cưới, A Khắc Nhiệt Mộc Giang vẫn nhớ rõ cảm giác hồi hộp trước ngày cưới và sự bất ngờ khi hàng trăm người từ khắp nơi thực sự xuất hiện. Anh nói với China News rằng điều khiến anh nhớ nhất là khoảnh khắc người thân và những vị khách chưa từng quen biết cùng hòa vào điệu nhạc, chia sẻ niềm vui trong ngày trọng đại.

Với cô dâu Cổ Lệ Tư Nhiệt, tấm thiệp cưới được mẹ chồng đăng lên mạng đã đưa đến một cuộc hội ngộ ngoài dự tính, biến ngày cưới của cô thành kỷ niệm đặc biệt.