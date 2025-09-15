Cô gái giống hệt “mẹ chồng tương lai” khiến thầy giáo vội bấm nút hẹn hò

Tập 1.142 chương trình “Bạn muốn hẹn hò” với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh - Ngọc Lan đã mang đến một màn ghép đôi thú vị giữa Phan Thanh Tâm (29 tuổi, Khánh Hòa), giáo viên tiểu học và Nguyễn Ngọc Đan Thanh (23 tuổi, TP.HCM), giáo viên mầm non.

Thanh Tâm là người không hút thuốc, không uống rượu bia nhưng khá ngại giao tiếp, ít bày tỏ cảm xúc nên đến tuổi 29 vẫn chưa có mối tình sâu đậm nào. “Em từng để ý vài người nhưng không dám ngỏ lời. Tham gia chương trình là cơ hội để em tìm được một nửa phù hợp”, anh chia sẻ.

Trong khi đó, Đan Thanh gây thiện cảm ngay từ đầu với nụ cười rạng rỡ cùng tính cách hòa đồng, vui vẻ. Cô từng trải qua một mối tình kéo dài 4 năm nhưng sau đó, hai người chia tay vì quá nhiều mâu thuẫn. Sau khoảng thời gian buồn bã, cô đã lấy lại cân bằng và sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu mới.

Trong chương trình hẹn hò, Đan Thanh bày tỏ mong muốn tìm kiếm một người đàn ông có công việc ổn định và biết quan tâm đến người thân. Là con một trong gia đình nên cô hy vọng, bạn trai sẽ sống gần TP.HCM để thuận tiện trong việc chăm sóc bố mẹ.

Về phía Thanh Tâm, anh mong muốn bạn gái cùng ngành nghề để dễ thấu hiểu công việc, quan trọng nhất là biết tôn trọng gia đình hai bên. Anh khẳng định, không đặt nặng ngoại hình, chỉ cần bạn gái sống hiền lành, có tấm lòng tốt.

Khoảnh khắc mở rào, Thanh Tâm bật cười hạnh phúc khi nhìn thấy Đan Thanh. Anh bông đùa nhưng cũng đầy chân thành: “Chúng ta gặp nhau giống như duyên số. Ngày xưa ba mẹ anh gặp nhau, họ cũng có ngoại hình giống như anh và em bây giờ”. Câu nói khiến khán giả thích thú, còn Đan Thanh thì không giấu được nụ cười bẽn lẽn.

Trong phần trò chuyện, cả hai nhanh chóng tạo được sự thoải mái, tự nhiên như đã quen biết từ lâu. Thanh Tâm thẳng thắn hỏi bạn gái: “Nếu kết hôn, em có đồng ý về quê anh sinh sống không?”. Đan Thanh không ngần ngại đáp, cô sẵn sàng theo chồng về Khánh Hòa, chỉ mong có điều kiện để thường xuyên về thăm gia đình ở TP.HCM.

Đan Thanh tự nhận mình là người dễ dành tình cảm cho người khác nhưng điều cô cần là sự chân thành và trách nhiệm từ bạn đời. Thanh Tâm cũng bộc bạch, anh chỉ mong một cuộc hôn nhân dựa trên sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. “Nếu vợ chồng biết nhường nhịn, mọi khó khăn đều có thể giải quyết”, anh nói.

Đến giây phút quyết định, cả hai đã cùng nhấn nút hẹn hò trong sự cổ vũ của khán giả và sự chúc phúc từ gia đình. Khi nắm tay Đan Thanh, chàng trai 29 tuổi xúc động: “Anh thấy rất hạnh phúc và mong rằng chúng ta sẽ đi cùng nhau thật xa”. Cái nắm tay ấy nhanh chóng được nối tiếp bằng nụ hôn đầu nhẹ nhàng, khiến cả trường quay vỡ òa.