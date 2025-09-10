Cô gái xinh đẹp “hớp hồn” bố hai con trên sân khấu hẹn hò

Tập 1.141 của chương trình Bạn muốn hẹn hò cùng MC Quyền Linh - Ngọc Lan đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi mai mối cho Phí Mạnh Quỳnh (39 tuổi, Lào Cai), quản lý homestay ở Sa Pa và Nguyễn Thu Hương (34 tuổi, Thanh Hóa), huấn luyện viên pilates đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM.

Ngay từ khi bước ra sân khấu, Thu Hương đã khiến cả trường quay trầm trồ bởi ngoại hình xinh đẹp, duyên dáng. Cô tự nhận mình là người vui vẻ, giàu cảm xúc nhưng đôi khi quá nhạy cảm, dễ vui buồn. Ít ai ngờ, phía sau nụ cười rạng rỡ ấy là câu chuyện hôn nhân đã khép lại hơn 4 năm trước.

Thu Hương chia sẻ, cô từng có cuộc hôn nhân và hiện là mẹ đơn thân của một bé trai 8 tuổi, đang sống cùng ông bà ngoại. Nữ huấn luyện viên rơi nước mắt khi nhắc đến nguyên nhân chia tay: cuộc sống vợ chồng thiếu sự kết nối, dần trở nên xa cách. “Tôi gần như là người lo kinh tế chính trong gia đình, vô tình khiến chồng cũ bị áp lực. Nhưng anh ấy lại không chia sẻ mà giữ trong lòng, để khoảng cách ngày một lớn”, cô tâm sự.

Dù là người chủ động nói lời chia tay, Thu Hương vẫn khắc khoải khi nhớ lại giây phút chồng cũ rơi nước mắt. Với cô, đó là bài học để biết cách sẻ chia, lắng nghe nhiều hơn trong hành trình mới.

Ở bên kia sân khấu, Mạnh Quỳnh cũng từng trải qua biến cố hôn nhân. Anh lập gia đình năm 2020 nhưng do khác biệt tính cách nên sớm tan vỡ. Hiện tại, anh là bố đơn thân của hai con (9 và 7 tuổi).

Đến chương trình, Mạnh Quỳnh thẳng thắn bày tỏ mong muốn tìm một người phụ nữ ưa nhìn, biết chăm sóc bản thân và yêu thương trẻ con. Trong khi đó, Thu Hương mong có người đàn ông trách nhiệm, ít nói nhưng làm nhiều, thích thể thao và quan tâm gia đình.

Khi mở rào gặp mặt, cả hai không giấu nổi sự bối rối. Mạnh Quỳnh thừa nhận, anh đã chuẩn bị nhiều lời để nói, nhưng khi vừa nhìn thấy Thu Hương thì… quên sạch bởi “Anh bị hớp hồn mất rồi”.

Trong cuộc trò chuyện, Thu Hương khẳng định bản thân vẫn khao khát có một mái ấm lần nữa: “Em thuộc về gia đình nên rất muốn có cuộc hôn nhân thứ hai. Em mong mình có cơ hội để xây dựng tổ ấm riêng”. Còn Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng đáp lại: “Anh đã có tuổi nên cần thận trọng nhưng chắc chắn sẽ bấm nút. Anh hy vọng em cho anh cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn”.

Sau loạt lời bày tỏ ngọt ngào, cả hai đã cùng nhau bấm nút hẹn hò trong sự chúc mừng của MC và khán giả. Không dừng lại ở đó, bố hai con còn mạnh dạn trao nụ hôn lên má Thu Hương, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình tình cảm mới.