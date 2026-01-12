Con dâu xóa ảnh chụp cùng Victoria Beckham trên Instagram

Trong bài đăng nhân dịp sinh nhật tuổi 50 của Victoria năm 2024, Nicola viết: "Chúc mừng sinh nhật mẹ chồng xinh đẹp của tôi, Victoria Beckham". Theo Mail, Nicola đang "xóa bỏ dấu vết" của gia đình Beckham khỏi Instagram sau khi chồng cô - con trai cả của nhà Becks - chặn tài khoản bố mẹ đẻ.

Bức ảnh Nicola Peltz đăng tải nhân dịp sinh nhật mẹ chồng năm 2024 đã bị xóa khỏi Instagram.

Trước đó, em trai của Brooklyn - Cruz - xác nhận Brooklyn đã chặn toàn bộ gia đình trên mạng xã hội.

Truyền thông quốc tế cũng cho biết đội ngũ luật sư đại diện cho Brooklyn và vợ chồng David Beckham - thuộc các hãng Schillings và Harbottle & Lewis - đã có trao đổi thư từ mang tính pháp lý. Trong thư, Brooklyn bày tỏ mong muốn cha mẹ không liên hệ trực tiếp, không đưa ra phát ngôn công khai về anh trên mạng xã hội và không gắn thẻ tên anh trong các bài đăng. Nguồn tin cho biết thêm đây không phải hành động khởi kiện hay đe dọa pháp lý, chỉ là một yêu cầu chính thức thông qua luật sư. Dù vậy, động thái này chưa từng có tiền lệ trong gia đình Beckham, cho thấy mức độ căng thẳng của mối quan hệ. Bức thư được cho là lần liên lạc chính thức cuối cùng giữa Brooklyn và cha mẹ tính tới hiện tại.

Theo The Sun, Brooklyn gửi thư vào cuối mùa hè 2025, với mong muốn giải quyết mọi việc một cách riêng tư. Tuy nhiên, anh cảm thấy cha mẹ vẫn tiếp tục nhắc đến mình trên mạng xã hội thay vì liên hệ trực tiếp, đi ngược lại mong muốn của anh.

Về phía David và Victoria Beckham, các nguồn tin cho hay cặp sao chỉ muốn con trai cả biết họ vẫn luôn quan tâm và cánh cửa gia đình chưa bao giờ khép lại. Tuy nhiên, sau bức thư, họ gần như không còn cách nào để tiếp cận Brooklyn ngoài kênh luật sư.

Hôm 9/1, Brooklyn Beckham đăng bức ảnh ôm vợ trong buổi lễ làm mới lời thề hôn nhân tháng 8 năm ngoái, nhận mình là 'người đàn ông may mắn nhất' khi làm chồng Nicola Peltz.

Trước đó, các nguồn tin cho biết vợ chồng Brooklyn cảm thấy khó chịu trước những bài đăng của gia đình Beckham và thường thức dậy với nỗi lo lắng những thông tin về họ có thể xuất hiện trên mạng xã hội. Nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn được cho là liên quan đến loạt thông tin tiêu cực nhắm vào Nicola, gồm cả những đồn đoán rằng Brooklyn bị vợ "thao túng", "kiểm soát". Đôi trẻ tin những lời đồn này xuất phát từ nguồn thân cận với gia đình Beckham.

Brooklyn Beckham không tham dự các sự kiện gia đình và không tương tác với người thân trên mạng xã hội trong suốt năm qua. Truyền thông từng đưa tin rạn nứt bắt đầu từ hôn lễ năm 2022, khi Nicola không mặc váy cưới do Victoria Beckham thiết kế. Ngoài ra, một số nguồn tin cho rằng mâu thuẫn trở nên căng thẳng hơn vào đầu năm ngoái khi con trai thứ hai Romeo Beckham hẹn hò Kim Turnbull - người mẫu được cho là bạn gái cũ của Brooklyn. Tuy nhiên, Kim đã phủ nhận thông tin này.