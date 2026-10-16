Đám cưới như cổ tích 15 năm trước của Vua và Hoàng hậu Bhutan

Ngày 13/10/2011, vương quốc Bhutan với 700.000 dân nằm ở đông Himalaya, diễn ra một sự kiện lịch sử. Đó là ngày Quốc vương Jigme Khesar Wangchuck kết hôn cùng tiểu thư Jetsun Pema. Cô đã kiên nhẫn chờ đợi từ năm 7 tuổi đến năm 21 tuổi để lên xe hoa cùng vị vua hơn mình 10 tuổi.

Mối duyên từ lời hứa năm 7 tuổi

Jetsun Pema xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Cha cô là phi công, cháu nội của một quan chức quản lý quận lớn. Mẹ cô thuộc gia tộc thuộc hàng giàu có nhất Bhutan. Lần đầu gặp Jetsun Pema khi cô mới 7 tuổi, Thái tử Jigme Khesar (khi đó 17 tuổi) đã hứa với gia đình cô: Nếu cả hai vẫn độc thân khi cô trưởng thành, anh sẽ cưới cô.

Lời hứa thành hiện thực vào đúng sinh nhật tuổi 21 của Jetsun. Cô bước chân vào hoàng tộc và trở thành Hoàng hậu trẻ nhất thế giới lúc bấy giờ.

Nghi lễ Phật giáo và sự vắng bóng của hoàng gia quốc tế

Vua Jigme Khesar và Hoàng hậu Jetsun Pema lộng lẫy trong trang phục truyền thống. Ảnh: Instagram

Nghi lễ bắt đầu từ 4h sáng. Kênh truyền hình quốc gia BBS phát sóng trực tiếp sự kiện. Tiếng tụng kinh hòa cùng tiếng trống thu hút hàng nghìn người dân tập trung theo dõi.

Hôn lễ chính thức diễn ra tại tu viện cổ Punakha Dzong thế kỷ 17. Khoảng 1.500 khách mời tham dự, gồm giới chức chính trị, đại diện người dân và gia đình hoàng gia. Đáng chú ý, danh sách khách mời không có đại diện hoàng gia quốc tế. Trưởng bộ phận báo chí cho biết Quốc vương muốn ngày vui diễn ra đơn giản, gần gũi với thần dân thay vì phô trương.

Các nhà chiêm tinh hoàng gia ấn định giờ cử hành chính xác lúc 8h20 sáng. Chú rể đến tu viện lúc 8h dưới sự hộ tống của Thủ tướng và Cảnh sát trưởng. Vài phút sau, cô dâu xuất hiện cùng đoàn diễu hành 100 người do một chú ngựa trắng dẫn đầu.

Nghi lễ kéo dài hai tiếng. Cô dâu chú rể thắp đèn vàng, nhận dải lụa thiêng từ Cựu vương và uống chén rượu tượng trưng cho sự trường tồn. Kết thúc buổi lễ, Quốc vương tự tay đặt vương miện thêu gấm lên đầu vị hôn thê rồi ra chào đón người dân.

Lộng lẫy trong trang phục lụa dệt tay

Vua Jigme Khesar là quốc vương hiếm hoi của Bhutan thể hiện tình cảm công khai với vợ. Ảnh: Instagram

Sau nghi lễ, cả hai chia sẻ niềm vui với người dân tại thủ đô Thimphu. Thành phố được trang hoàng nhiều áp phích chúc mừng. Nhà vua và tân nương nổi bật trong trang phục truyền thống Bhutan. Bột trang phục làm từ gấm và lụa tơ tằm thêu tay, mang họa tiết thiên nhiên và hình học rực rỡ.

Quốc vương mặc bộ trang phục cổ từng thuộc về vị vua thứ hai của Bhutan, đội vương miện đầu quạ. Hoàng hậu - người được gọi là "Kate Middleton của Himalaya" - diện bộ trang phục Kira bằng lụa thô. Trong hai ngày ăn mừng tiếp theo, họ tiếp tục diện thêm hai thiết kế truyền thống khác.

Lời tỏ tình và quyết định từ bỏ chế độ đa thê

Vua và Hoàng hậu Bhutan khi kỷ niệm 10 năm hôn nhân năm 2021. Ảnh: Instagram

Sau hôn lễ, Quốc vương không ngần ngại dành lời có cánh cho vợ: "Cô ấy tuyệt vời và thông minh. Chúng tôi có chung niềm đam mê nghệ thuật". Trước đó, phát biểu trước Quốc hội, ông từng nói: "Jetsun Pema ấm áp, nhân hậu. Những phẩm chất này cùng sự khôn ngoan theo năm tháng sẽ giúp cô ấy phụng sự tốt cho đất nước".

"Tôi đã chờ đợi thời khắc này rất lâu. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc bạn phải cưới đúng người. Và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mình đã chọn đúng người", vị vua chia sẻ.

Đặc biệt, đám cưới này phá bỏ truyền thống đa thê lâu đời của hoàng gia Bhutan. Trước tình yêu dành cho Jetsun Pema, Quốc vương đồng ý với yêu cầu của vợ và cam kết cả đời chỉ gắn bó với một người phụ nữ.

Vợ chồng Vua Bhutan và ba con năm 2025. Ảnh: Instagram