Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm 'giống nhau như đúc'

Ca sĩ Võ Hạ Trâm đùa mình chỉ là người 'đẻ thuê' vì các con càng lớn càng giống nhau và 'như bản sao' của bố, doanh nhân Vikas.

Diễn viên Lan Phương khoe nhan sắc tuổi 43. Cô cho rằng vẻ dịu dàng của mình không đến từ sự yếu mềm mà từ 'một tâm hồn đã đi qua nhiều giông bão, vẫn chọn nở hoa'.

Người mẫu Lê Thúy đón sinh nhật tuổi 35 bên ông xã Đỗ An.

Cô tự nhận mình không hoàn hảo nhưng tự hào vì chưa bao giờ bỏ cuộc với chính cuộc đời mình.

Hoa hậu Hà Kiều Anh chụp ảnh với con gái Vivian Huỳnh.

Vợ chồng ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng tạm gác công việc, đưa hai con gái Winnie và Hannie đi nghỉ dưỡng.

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm khoe phong cách thời trang dạo phố.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cùng con gái xem pháo hoa ở Disneyland Thượng Hải, Trung Quốc.

MC Cát Tường đến ủng hộ quán lẩu của bạn thân - diễn viên Tiết Cương.

Diễn viên Nhã Phương gặp gỡ đàn chị - ca sĩ Minh Tuyết - tại một sự kiện thời trang ở TP HCM.

Ca sĩ Kim Cương cưỡi ngựa trên bãi biển.

MC Thanh Mai, cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung cùng nhóm bạn thân dự tiệc tại biệt thự rộng 1.000 m2 của hoa hậu Giáng My.

Dàn diễn viên phim Căn nhà không mái che, đang phát sóng trên VTV3, chụp ảnh ở hậu trường.

Ca sĩ Đoan Trang cùng em trai - đạo diễn Cao Trung Hiếu - du lịch Mù Cang Chải, Lào Cai.

Mỹ Tâm mừng sinh nhật mẹ.