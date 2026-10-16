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Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm 'giống nhau như đúc'

Sự kiện: Giải trí

Hai nhóc tì nhà ca sĩ Võ Hạ Trâm, Moon và Milo, được nhận xét giống nhau từ gương mặt đến nước da; Lan Phương khoe nhan sắc.

Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm &#39;giống nhau như đúc&#39; - 1

Ca sĩ Võ Hạ Trâm đùa mình chỉ là người 'đẻ thuê' vì các con càng lớn càng giống nhau và 'như bản sao' của bố, doanh nhân Vikas.

Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm &#39;giống nhau như đúc&#39; - 2

Diễn viên Lan Phương khoe nhan sắc tuổi 43. Cô cho rằng vẻ dịu dàng của mình không đến từ sự yếu mềm mà từ 'một tâm hồn đã đi qua nhiều giông bão, vẫn chọn nở hoa'.

Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm &#39;giống nhau như đúc&#39; - 3

Người mẫu Lê Thúy đón sinh nhật tuổi 35 bên ông xã Đỗ An.

Cô tự nhận mình không hoàn hảo nhưng tự hào vì chưa bao giờ bỏ cuộc với chính cuộc đời mình.

Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm &#39;giống nhau như đúc&#39; - 4

Hoa hậu Hà Kiều Anh chụp ảnh với con gái Vivian Huỳnh.

Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm &#39;giống nhau như đúc&#39; - 5

Vợ chồng ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng tạm gác công việc, đưa hai con gái Winnie và Hannie đi nghỉ dưỡng.

Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm &#39;giống nhau như đúc&#39; - 6

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm khoe phong cách thời trang dạo phố.

Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm &#39;giống nhau như đúc&#39; - 7

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cùng con gái xem pháo hoa ở Disneyland Thượng Hải, Trung Quốc.

Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm &#39;giống nhau như đúc&#39; - 8

MC Cát Tường đến ủng hộ quán lẩu của bạn thân - diễn viên Tiết Cương.

Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm &#39;giống nhau như đúc&#39; - 9

Diễn viên Nhã Phương gặp gỡ đàn chị - ca sĩ Minh Tuyết - tại một sự kiện thời trang ở TP HCM.

Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm &#39;giống nhau như đúc&#39; - 10

Ca sĩ Kim Cương cưỡi ngựa trên bãi biển.

Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm &#39;giống nhau như đúc&#39; - 11

MC Thanh Mai, cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung cùng nhóm bạn thân dự tiệc tại biệt thự rộng 1.000 m2 của hoa hậu Giáng My.

Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm &#39;giống nhau như đúc&#39; - 12

Dàn diễn viên phim Căn nhà không mái che, đang phát sóng trên VTV3, chụp ảnh ở hậu trường.

Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm &#39;giống nhau như đúc&#39; - 13

Ca sĩ Đoan Trang cùng em trai - đạo diễn Cao Trung Hiếu - du lịch Mù Cang Chải, Lào Cai.

Ảnh sao 16/10: Hai con lai Ấn của Võ Hạ Trâm &#39;giống nhau như đúc&#39; - 14

Mỹ Tâm mừng sinh nhật mẹ.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/10/2026 00:36 AM (GMT+7)
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