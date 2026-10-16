MC từng tốt nghiệp ĐH Bách Khoa trở thành người dẫn chương trình "Vua Tiếng Việt" mùa 7

MC Đức Bảo bất ngờ khi được mời dẫn chương trình "Vua Tiếng Việt"

Sau 6 mùa phát sóng, “Vua Tiếng Việt” bước vào mùa thứ 7 với MC Đức Bảo đảm nhận vai trò người dẫn chương trình. Đây là lần đầu tiên nam MC đồng hành cùng gameshow về tiếng Việt, tiếp nối hai người dẫn trước đó là NSND Xuân Bắc, người gắn bó với chương trình trong 4 mùa đầu, và MC Sơn Lâm ở mùa 5 và mùa 6.

Với Đức Bảo, lời mời đến với “Vua Tiếng Việt” là một bất ngờ. Nam MC cho biết anh đã xin ban biên tập vài ngày để suy nghĩ trước khi nhận lời. Điều khiến anh cân nhắc không phải là sự xa lạ với môi trường truyền hình, mà là hai câu hỏi: Vì sao chương trình lựa chọn mình, và mình có thể mang đến điều gì cho chương trình?

Sự băn khoăn ấy xuất phát từ chính hành trình nghề nghiệp có phần đặc biệt của Đức Bảo. Tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại trường ĐH Bách Khoa, anh bén duyên với truyền hình và theo đuổi công việc MC, dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV. Bên cạnh các chương trình truyền hình, Đức Bảo còn được biết đến với khả năng dẫn song ngữ và kinh nghiệm trên nhiều sân khấu lớn trong nước, quốc tế, như VinFuture, SEA Games, Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng DIFF và V Concert... Năm 2022, anh nhận giải Biên tập viên - Dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards.

MC Đức Bảo tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Hà Nội ngành Điện tử - Viễn Thông. (Ảnh: VTV)

Chính việc được biết đến nhiều với khả năng dẫn tiếng Anh khiến lời mời từ “Vua Tiếng Việt” trở thành một thử thách đáng suy nghĩ đối với nam MC. Anh nhìn nhận vốn tiếng Việt của mình ở mức khá, chưa phải điều gì quá xuất sắc để có thể tự tin rằng mình đã am hiểu tường tận ngôn ngữ mẹ đẻ.

“Thực ra ban đầu mình cũng hơi băn khoăn. Mình xuất phát điểm là dân kỹ thuật, sau này làm MC nhưng lại được biết đến nhiều bởi khả năng dẫn tiếng Anh. Vì thế, khi nhận lời với ‘Vua Tiếng Việt’, mình hiểu đây cũng là một lựa chọn có phần mạo hiểm và thách thức đối với chính bản thân mình trong vai trò người dẫn chương trình.”

Tuy nhiên, cũng chính sự băn khoăn ấy mở ra cho Đức Bảo một góc nhìn khác về cơ hội này. Anh không đến với “Vua Tiếng Việt” với tâm thế của một người đã biết đủ về tiếng Việt, mà xem đây là dịp để tiếp tục học hỏi, trau dồi và làm giàu vốn hiểu biết của mình.

Qua mỗi số ghi hình, Đức Bảo có thêm những khám phá về từ ngữ, cách diễn đạt và sự phong phú của tiếng Việt. Những kiến thức từ người chơi và ban cố vấn không chỉ giúp anh mở rộng vốn hiểu biết, mà còn khiến hành trình tìm hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ trở nên thú vị hơn. Với anh, việc dẫn chương trình vì thế cũng là một quá trình học tập liên tục, trong đó mỗi số ghi hình mang đến thêm những điều mới mẻ để khám phá.

“Mình đến với ‘Vua Tiếng Việt’ cũng với mục tiêu học hỏi, trau dồi và làm phong phú thêm vốn tiếng Việt của mình. Sau mỗi số dẫn, mình lại thấy yêu tiếng Việt hơn một chút, bởi mình được học thêm rất nhiều điều từ chính người chơi và ban cố vấn".

MC Đức Bảo khẳng định muốn giỏi ngoại ngữ trước hết cần giỏi Tiếng Việt. (Ảnh: VTV)

Hành trình ấy cũng củng cố một quan điểm Đức Bảo từng chia sẻ: muốn giỏi ngoại ngữ thì trước hết phải giỏi tiếng Việt. Theo anh, việc hiểu rõ ngôn ngữ mẹ đẻ, từ cách dùng từ đến sắc thái biểu đạt, là nền tảng quan trọng để mỗi người học hỏi và sử dụng một ngôn ngữ khác hiệu quả hơn.

“Mình vẫn luôn nghĩ rằng muốn giỏi ngoại ngữ thì trước hết phải giỏi tiếng Việt. Khi hiểu rõ ngôn ngữ của chính mình, mình cũng có nền tảng tốt hơn để học và sử dụng một ngôn ngữ khác.”

Sau 15 năm gắn bó với nghề, việc đảm nhận vai trò MC của “Vua Tiếng Việt” đánh dấu một thử thách mới trong hành trình làm nghề của Đức Bảo. Từ một MC song ngữ quen thuộc trên sóng VTV và các sân khấu quốc tế, anh bước vào một lĩnh vực đòi hỏi sự nhạy bén với từng từ ngữ, sắc thái và cách diễn đạt của tiếng Việt. Nhưng thay vì xem đó là áp lực phải chứng minh bản thân, anh lựa chọn đón nhận cơ hội bằng tinh thần cầu thị và mong muốn tiếp tục hoàn thiện mình.

“Vua Tiếng Việt” mùa 7 sẽ chính thức lên sóng từ ngày 16/10 trên VTV3.