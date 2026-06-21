Hôn nhân hạnh phúc hơn 2 thập kỷ của tỷ phú Facebook cùng vợ 'bình thường': Bí quyết duy nhất ở thứ tưởng như đơn giản

Hôn nhân hạnh phúc hơn 2 thập kỷ của tỷ phú Facebook cùng vợ

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan trong hôn lễ

Nhắc về sự nghiệp thành công của tỷ phú Facebook Mark Zuckerberg, chắc hẳn nhiều người đã biết chàng tỷ phú trẻ tuổi này từng bỏ ngang Đại học Harvard. Tuy nhiên, với Mark, khoảng thời gian ngắn ngủi tại ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới cũng không hẳn vô nghĩa. Tại đây, Mark đã gặp được không ít bằng hữu - chính là những người đã giúp anh không ít trên hành trình xây dựng và phát triển Facebook thành MXH hàng đầu.

Và đương nhiên, Harvard cũng chính "nguồn đất lành" giúp mối tình của Mark và Priscilla đơm hoa kết trái.

Ngay trong buổi hẹn đầu tiên, Mark đã nói với Priscilla rằng anh muốn ở bên cô cả ngày thay vì "về nhà hoàn thành bài tập giữa kỳ". Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên của Priscilla với Mark lại gói gọn trong 2 từ "mọt sách".

"Anh ấy là một anh chàng mọt sách. Tôi nhớ anh ấy có những cốc bia có dán đoạn mã lập trình C++. Đó giống như một trò đùa tại trường đại học, nhưng có một chút ngốc nghếch" - Priscilla chia sẻ về ấn tượng đầu tiên của mình với Mark.

Năm 2005, Mark đã đưa ra một quyết định quan trọng trong cuộc đời mình, đó là bỏ học, chuyển đến Palo Alto, California để điều hành công ty của riêng mình, sau đó đặt tên nó là "The Facebook". Trong khi đó, Priscilla vẫn tiếp tục việc học của mình và tốt nghiệp Harvard vào năm 2007.

Sau khi tốt nghiệp Harvard, Priscilla đã chuyển tới California cùng Mark để thoát cảnh yêu xa. Năm 2012, cả hai tổ chức hôn lễ riêng tư với 100 khách mời tại chính vườn nhà của Mark.

Sau hơn hai thập kỷ bên nhau, đôi vợ chồng Mark Zuckerberg và Priscilla Chan vẫn khiến người xem phải ghen tị khi luôn song hành bên nhau ở mọi sự kiện.

Zuckerberg nổi tiếng yêu chiều vợ. Anh từng dựng tượng vợ trong vườn, tạo một sân khấu ca nhạc theo phong cách những năm 1970 tại nhà riêng sau khi vợ yêu cầu, tự chế tạo đèn ngủ giúp vợ ngủ ngon.

Bí quyết đơn giản ở 2 chữ 'Đồng hành'

Priscilla Chan chọn đồng hành cùng chồng vô điều kiện.

Priscilla Chan không bước vào cuộc đời Mark bằng một vẻ ngoài rực rỡ. Cô bước vào bằng nền tảng của một ý chí sắt đá. Là con gái của những người tị nạn, cô lớn lên trong sự thiếu thốn, nơi mỗi ngày đều là một cuộc chiến sinh tồn. Nhưng thay vì để sự nghèo khó định hình mình, Priscilla chọn tri thức làm vũ khí.

Cô tốt nghiệp Thủ khoa trung học, rồi đặt chân vào Harvard – ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới bằng năng lực tự thân tuyệt đối. Khi gặp Mark vào năm 2003, cô không nhìn anh như một "cỗ máy in tiền" tương lai. Cô nhìn thấy tài năng ngông cuồng của một gã mọt sách và chính cô là người đầu tiên đặt ra những thách thức để gã trai ấy phải phát triển.

Khi Facebook bùng nổ, Mark biến thành một cỗ máy công việc đúng nghĩa. Priscilla đã thiết lập một "Hợp đồng tình ái" bằng văn bản – một thứ luật lệ thông minh khiến vị tỷ phú này phải nể trọng: Mỗi tuần ít nhất một buổi hẹn hò; Tối thiểu 100 phút riêng tư, không được diễn ra ở văn phòng Facebook và không ở căn hộ của Mark.

Priscilla đã ở bên Mark kể từ khi anh vẫn còn là một cậu sinh viên đang loay hoay lập nghiệp với 2 bàn tay trắng. Cô chính là một trong những người đầu tiên sử dụng mạng xã hội Facebook do Mark sáng lập.

Instyle thống kê, thứ thay đổi duy nhất ở 2 vợ chồng quyền lực chính là phong cách thời trang.

Chắc hẳn sẽ không sai khi nói Priscilla chính là người vợ thầm lặng, đứng sau thành công hiện nay của chồng. Trong khi Mark nổi tiếng tại Thung lũng Silicon, và cuộc đời của anh được nhiều người biết đến thì Priscilla lại rất hiếm khi trả lời báo giới về cuộc sống riêng tư của mình.

Nhiều người cho rằng Priscilla thật may mắn khi kết hôn với Mark, nhưng có lẽ hoàn toàn không phải vậy, cả hai đến với nhau bằng tình yêu và sự thấu cảm. Priscilla có thể không phải một người phụ nữ có ngoại hình quá xuất sắc nhưng cô lại chiếm trọn trái tim của Mark bằng sự thông minh, tấm lòng nhân hậu. Ngược lại, CEO Facebook đã cho thấy anh là một người đàn ông tốt khi luôn bên cạnh vợ kể từ lúc mới yêu, kết hôn và sinh con.

Theo Instyle, điều thay đổi duy nhất ở cả hai là ngày càng chăm chút cho diện mạo, ăn vận thời trang hơn. Trước đây, họ thường xuất hiện với áo phông, quần jeans, bộ đồ thể thao, sneakers. Ba năm trở lại đây, họ sắm thêm các mẫu thiết kế kiểu cách, hợp mốt, dùng thêm trang sức, phụ kiện.