Chồng ngoại tình có con riêng, tôi vẫn lưỡng lự chuyện ly hôn

Tôi 36 tuổi, chồng 40 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 10 năm và có hai con. Từ ngày kết hôn, tôi nghỉ việc ở nhà chăm con, lo việc gia đình. Các con lớn dần, cuộc sống của tôi chủ yếu xoay quanh gia đình, mua sắm, gặp gỡ bạn bè và những chuyến đi cùng chồng con.

Khoảng bốn năm trước, khi con trai thứ hai mới 3 tuổi, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Sau đó, anh vẫn có những mối quan hệ bên ngoài. Tôi biết anh từng qua lại với hai, ba người phụ nữ nhưng không còn muốn tìm hiểu kỹ. Dần dần, vợ chồng tôi quen với việc mỗi người có cuộc sống riêng. Chúng tôi vẫn cùng chăm sóc các con nhưng tình cảm giữa hai người gần như không còn.

Về kinh tế, chồng chuyển cho mẹ con tôi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng. Tiền vẫn về đều nên tôi không quan tâm anh kinh doanh thế nào, thu nhập thực tế bao nhiêu hay dành tiền cho những việc gì. Tôi ở nhà chăm con, không thiếu thốn về vật chất nên cũng không nghĩ nhiều đến chuyện thay đổi cuộc sống.

Suốt một thời gian, tôi cho rằng cuộc sống như vậy không tệ. Tôi cũng quen với việc ở nhà, có thời gian chăm sóc bản thân, mua sắm và gặp gỡ bạn bè.

Gần đây, tôi biết một người phụ nữ mà chồng qua lại đã sinh con cho anh. Khoảng một năm nay, anh cũng thường về muộn, có hôm không về nhà. Trước đây tôi chẳng hỏi, nhưng gần đây hai con bắt đầu để ý. Con lớn vài lần hỏi vì sao bố bận hơn trước, cuối tuần không đưa các con đi chơi như mọi khi. Tôi chỉ nói bố có việc, không muốn các con biết chuyện của người lớn.

Đến lúc ấy, tôi mới thấy mọi chuyện khác trước. Đứa trẻ ra đời đồng nghĩa anh sẽ có thêm một trách nhiệm gắn bó lâu dài. Tôi bắt đầu nghĩ đến cảnh hai con lớn lên và nhận ra bố có một người con khác.

Tôi và chồng đã có 10 năm hôn nhân, cùng gây dựng gia đình và tài sản. Nay anh có thêm con, tôi lo sau này những gì vợ chồng gây dựng có thể phát sinh thêm những vấn đề liên quan đến đứa trẻ ấy.

Từ đó, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn và phân định rõ tài sản. Tôi muốn chủ động giải quyết những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hai con thay vì chờ đến khi xảy ra tranh chấp mới tìm cách xử lý.

Nhưng nghĩ đến việc ly hôn, tôi lại rất sợ. Tôi đã ở nhà 10 năm, gần như không còn kinh nghiệm làm việc và cũng không biết mình có thể bắt đầu lại từ đâu. Nếu quay lại công việc, tôi phải làm lại gần như từ đầu trong khi các con vẫn cần người chăm sóc. Cuộc sống hiện tại của ba mẹ con cũng đang phụ thuộc phần lớn vào khoản 100 triệu đồng chồng chuyển mỗi tháng.

Tôi nên tiếp tục cuộc hôn nhân này để giữ sự ổn định cho các con, hay chủ động ly hôn và tìm cách tự xây dựng lại cuộc sống?