Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/10: Mùi hanh thông, Tý có hung có cát

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 8/10. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Các thông tin bài viết về tử vi 12 con giáp hôm nay chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, giải trí!

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/10: Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi 12 con giáp ngày 7/10/2026, cục diện Tương Hình khiến vận trình của Tý trong ngày có hung có cát, cần nhiều kiên nhẫn để vượt qua. Nếu bạn giữ vững lập trường, kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra từ đầu tuần hoặc đầu tháng, thì đến cuối ngày, thành quả tích cực sẽ xuất hiện như một phần thưởng xứng đáng cho sự bền bỉ ấy.

Vận tài chính không mấy suôn sẻ ở giai đoạn khởi đầu, nhiều khả năng bạn sẽ cảm thấy tủi thân, có phần mệt mỏi khi những dự tính tiền bạc bị cản trở bởi yếu tố khách quan. Tuy nhiên một khi vượt qua được nửa đầu ngày, bạn sẽ dần lấy lại quyền kiểm soát dòng tiền, tránh được rủi ro thất thoát lớn.

Các cặp đôi tuổi Tý dễ nảy sinh những cơn ghen tuông vụn vặt, phần nhiều xuất phát từ hiểu lầm hơn là mâu thuẫn thực sự. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn, chân thành vào buổi tối sẽ là chìa khóa hóa giải mọi khúc mắc. Người độc thân nên chú ý đến các mối quan hệ nảy sinh trong môi trường học tập, đào tạo hoặc công việc.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/10: Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp hôm nay 8/10/2026, Thiên Tài nhập mệnh, tuổi Sửu đón một luồng sinh khí tích cực, đặc biệt thuận lợi cho những ai đang tìm kiếm cơ hội bứt phá trong công việc lẫn tài chính. Đây là ngày Thần Tài mỉm cười với tuổi Sửu, các khoản đầu tư gieo trồng từ trước bắt đầu cho thấy dấu hiệu sinh lời rõ rệt.

Bạn bước vào ngày mới với tâm thế phấn chấn, hưng phấn, từ đó dễ dàng hoàn thành sớm những đầu việc còn tồn đọng hoặc thậm chí phát hiện ra hướng đi mới đầy tiềm năng cho dự án đang ấp ủ. Điều cần lưu tâm là tuổi Sửu có xu hướng ôm đồm quá nhiều nhiệm vụ cùng lúc trong ngày này, dễ dẫn đến tình trạng quá tải, vì vậy nên biết phân bổ công việc hợp lý.

Người đã có gia đình hoặc đang trong một mối quan hệ rạn nứt có khả năng gặp lại người cũ, mở ra cơ hội hàn gắn nếu cả hai còn giữ thiện chí. Người độc thân tuổi Sửu nên mở lòng nhiều hơn trong ngày này, bởi có một người đang âm thầm quan tâm, dõi theo bạn mà chưa dám ngỏ lời.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/10: Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp ngày 8/10 nhận thấy, chịu ảnh hưởng từ Kiếp Tài nhắc tuổi Dần cần đặc biệt thận trọng trong mọi quyết định liên quan đến tiền bạc. Kế hoạch tài chính có nguy cơ đi chệch hướng chỉ vì tâm lý chủ quan, thiếu cẩn trọng. Nhiều khả năng bạn sẽ đưa ra quyết định vội vàng, thậm chí có phần liều lĩnh khi rót tiền vào những kênh chưa được kiểm chứng kỹ càng về độ an toàn.

Hôm nay, tuổi Dần nên chủ động làm việc độc lập thay vì phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ từ người khác, bởi đây chính là giai đoạn bạn cần thể hiện rõ bản lĩnh và năng lực cá nhân. Một quyết định táo bạo nhưng được cân nhắc kỹ lưỡng có thể giúp bạn ghi điểm mạnh mẽ trong mắt cấp trên, mở ra cơ hội thăng tiến trong thời gian tới.

Cảm xúc trong ngày của những chú Hổ khá lẫn lộn, dễ bị cuốn theo những suy nghĩ tiêu cực không đáng có. Người đã có đôi cần tránh ghen tuông vô cớ, bởi điều này chỉ khiến mối quan hệ thêm căng thẳng. Người độc thân có thể gặp một người hợp ý trong ngày, nhưng mối duyên này cần thời gian dài hơn để được thử thách và chứng minh.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/10: Tuổi Mão

Trong ngày Tỷ Kiên xuất hiện, tuổi Mão có nền tảng vững chắc để khẳng định vị thế cá nhân, tuy nhiên cũng tiềm ẩn tính cạnh tranh cao trong các mối quan hệ xã hội. Dù áp lực có phần gia tăng, bạn vẫn thể hiện rất tốt khả năng thích nghi linh hoạt và giải quyết vấn đề một cách khéo léo.

Dòng tiền trong ngày của tuổi Mão giữ ở mức ổn định, không có sự tăng trưởng đột phá nhưng cũng không rơi vào tình trạng thiếu hụt đáng lo ngại. Những ai đang làm việc trong lĩnh vực tài chính, dịch vụ hoặc bất động sản sẽ có cơ hội mở rộng thêm tệp khách hàng mới.

Người độc thân tuổi Mão có khả năng gặp gỡ một mối nhân duyên tiềm năng ngay trong môi trường công việc, hoặc thông qua sự giới thiệu của bạn bè thân thiết. Với các cặp đôi, đây là ngày cần tránh nói những lời nóng vội, thiếu suy nghĩ, bởi chỉ một hiểu lầm nhỏ cũng đủ khiến tình cảm hai người rơi vào trạng thái rạn nứt khó hàn gắn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/10: Tuổi Thìn

Cách cục Tương Hại khiến ngày 8/10 trở thành một ngày có phần vất vả với tuổi Thìn. Khối lượng công việc có xu hướng gia tăng đáng kể, tạo ra áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, nếu biết chia nhỏ nhiệm vụ và xử lý từng bước một cách kiên nhẫn, kết quả cuối cùng vẫn sẽ khả quan và xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra.

Về tài chính, bạn có thể phát sinh thêm một khoản chi phí ngoài dự kiến, chủ yếu liên quan đến các mối quan hệ ngoại giao, tiếp khách hoặc quà cáp xã giao. Vì vậy, việc cân đối lại ngân sách chi tiêu trong ngày và những ngày tới là điều cần thiết để tránh rơi vào tình trạng mất cân bằng tài chính.

Người độc thân tuổi Thìn được khuyến khích mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình hơn, đừng để sự rụt rè khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. Với những ai đã có đôi, nên dành cho nửa kia một khoảng không gian riêng tư nhất định, tránh áp đặt quá mức khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/10: Tuổi Tị

Ngày Thương Quan gặp Mộc sinh Hỏa, tuổi Tị đón nhận một ngày bận rộn nhưng tràn đầy giá trị, là cơ hội để chứng minh năng lực bản thân trước tập thể và cấp trên. Một lời khen ngợi bất ngờ từ cấp trên trong ngày có thể chính là bước đệm mở ra cơ hội thăng tiến trong tương lai gần.

Vận tài lộc của tuổi Tị giữ ở mức ổn định, chưa phải là thời điểm để bứt phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu bạn đang có ý định ấp ủ một kế hoạch đầu tư dài hạn, thì đây chính là thời điểm thích hợp để bắt đầu nghiên cứu và chuẩn bị. Tiền bạc trong giai đoạn này đến chậm nhưng chắc chắn, và càng về cuối tháng, tình hình tài chính sẽ càng trở nên thuận lợi hơn.

Người đã có đôi dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài như lời đồn đoán hay sự can thiệp của người thứ ba, vì vậy hai người cần đặt niềm tin vào nhau nhiều hơn để vượt qua giai đoạn nhạy cảm này. Người độc thân có khả năng gặp lại một người từng khiến trái tim mình lưu luyến trong quá khứ, tạo ra những cảm xúc bồi hồi khó tả.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/10: Tuổi Ngọ

Ngày Tương Phá đòi hỏi sự bình tĩnh và tỉnh táo cao độ từ tuổi Ngọ để không khiến những việc ngoài ý muốn trong hôm nay trở nên phức tạp hơn. Bạn nhận ra có những cá nhân đang tìm cách gây khó dễ hoặc cản trở công việc của mình. Trong tình huống này, điều quan trọng nhất là giữ được sự bình tĩnh, tuyệt đối không hành động vội vàng hay nóng giận, bởi điều đó chỉ khiến sự việc thêm rắc rối và khó kiểm soát.

Tài chính trong ngày không có nhiều biến động lớn, nhưng tâm trạng bất ổn có thể khiến bạn dễ chi tiêu theo cảm xúc. Nên hạn chế mua sắm khi tâm lý chưa thực sự ổn định để tránh hối tiếc về sau.

Trong các mối quan hệ, bạn nên giữ thái độ bình tĩnh để tìm cách tháo gỡ những khúc mắc đang tồn tại, tuyệt đối không nên vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào liên quan đến mối quan hệ. Người độc thân dễ cảm thấy bất an, có phần lạc lõng khi nhìn thấy bạn bè xung quanh đều đã yên bề đôi lứa trong khi bản thân vẫn đang một mình.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/10: Tuổi Mùi

Nhờ thế "Tam Hợp" với ngày Ất Mão, tuổi Mùi đón nhận một ngày khá hanh thông. Bản mệnh dễ có sự trợ giúp của quý nhân, từ đó công việc diễn ra trôi chảy và đạt được kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi. Tuy nhiên, cần lưu ý tránh thái độ bảo thủ, cố chấp giữ ý kiến của riêng mình mà nên biết lắng nghe góp ý để có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Đây cũng là ngày đón nhận nhiều tín hiệu tích cực về mặt tài chính. Một số cơ hội hợp tác sinh lời hấp dẫn sẽ xuất hiện, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bất động sản. Tuy nhiên, bạn cần giữ sự tỉnh táo cần thiết để phân biệt rõ ràng đâu là cơ hội thực sự có giá trị, đâu chỉ là những ảo vọng thiếu cơ sở thực tế.

Bạn có thể nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một người đã lâu không liên lạc, mang đến những cảm xúc bất ngờ và ấm áp. Với những ai đã lập gia đình, đây là thời điểm nên dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe người bạn đời của mình, bởi họ đang cần sự thấu hiểu và sẻ chia từ bạn hơn bao giờ hết.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/10: Tuổi Thân

Cát tinh Chính quan xuất hiện, tuổi Thân có một ngày có cơ hội thể hiện năng lực lãnh đạo, nhưng thế Mộc - Kim xung khắc nhắc nhở bạn cần kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân để không đánh mất những gì đã gây dựng được.

Bạn có cơ hội tăng thêm thu nhập nhờ vào các dự án phụ hoặc nguồn thu nhập ngoài công việc chính. Những ai đang theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn sẽ dần thấy được kết quả tích cực hiện rõ. Tuy vậy, cần cẩn thận trong việc chi tiêu, tránh để tâm lý hưng phấn quá mức khiến bạn tiêu xài vượt quá khả năng tài chính thực tế.

Về đường tình duyên, đây có lẽ chưa phải là thời điểm thích hợp nhất để tiến xa hơn, nhưng điều này hoàn toàn không phải vấn đề đáng lo ngại. Bạn đang có một vòng tròn bạn bè rộng rãi và chất lượng xung quanh, nên chuyện yêu đương hoàn toàn có thể gác lại để tính sau; điều quan trọng lúc này là không cần phải vội vàng ép buộc bản thân vào một mối quan hệ khi chưa thực sự sẵn sàng.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/10: Tuổi Dậu

Với thế Xung Dậu, đây là ngày khá thử thách với tuổi Dậu. Bạn nên tránh tối đa việc tranh cãi tại nơi làm việc trong ngày hôm nay. Dù bản thân có phần đúng trong quan điểm, đôi khi việc chọn cách im lặng lại là giải pháp khôn ngoan hơn để giữ gìn hòa khí chung và bảo toàn danh tiếng cá nhân đã gây dựng.

Trong ngày này, tuổi Dậu cũng sẽ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn số tiền thu vào. Phần lớn các khoản mua sắm đều xuất phát từ mong muốn chăm lo cho người khác nên bạn không cảm thấy tiếc nuối ngay lúc chi tiền, nhưng khi nhìn lại số dư trong tài khoản tiết kiệm, sự lo lắng chắc chắn sẽ xuất hiện.

Sự nóng nảy cùng với thái độ thiếu kiên nhẫn dành cho chính người mình yêu thương có thể là nguyên nhân sâu xa khiến mối quan hệ đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Trước khi trách móc đối phương, bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại chính bản thân mình để tìm ra cách hòa giải phù hợp nhất.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/10: Tuổi Tuất

Nhờ Lục Hợp che chở, tuổi Tuất đón nhận một ngày khá hài hòa và tích cực. Công việc có những chuyển biến tích cực rõ rệt, bạn hoàn toàn có thể gặt hái được thành quả xứng đáng sau một thời gian dài nỗ lực không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, nên giữ kín các kế hoạch sắp tới, tránh chia sẻ quá sớm với người ngoài khi mọi thứ chưa thực sự chắc chắn và hoàn thiện.

Có những dấu hiệu khởi sắc rõ nét trong thu nhập của tuổi Tuất, đặc biệt là đối với những ai đang làm việc trong lĩnh vực tự do, kinh doanh cá nhân. Dù vậy, bạn nên tránh đầu tư vào những lĩnh vực có mức độ rủi ro cao trong ngày hôm nay, thay vào đó hãy để dòng tiền luân chuyển một cách chậm rãi nhưng bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Những ai đã có đôi cảm nhận được sự yên bình và thấu hiểu sâu sắc hơn dành cho nhau trong ngày này. Người độc thân có khả năng gặp gỡ một người khiến trái tim mình rung động thực sự, nhưng đừng vì thế mà vội vàng thúc đẩy mối quan hệ, hãy để mọi cảm xúc được tiến triển một cách tự nhiên, chân thành nhất.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/10: Tuổi Hợi

Cùng hưởng cát khí từ cục diện Tam Hợp như tuổi Mùi, tuổi Hợi trải qua ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực. Đường tình duyên khá suôn sẻ, đặc biệt là với những cặp đôi đang yêu xa - khoảng cách địa lý dường như không còn là rào cản lớn như trước nữa. Người độc thân có cơ hội nhận được một lời tỏ tình nhẹ nhàng nhưng vô cùng chân thành.

Trong công việc, bạn được quý nhân âm thầm giúp sức, những khó khăn tồn đọng từ trước dần được tháo gỡ một cách thuận lợi. Tinh thần làm việc của bạn trở nên hứng khởi hơn hẳn, kéo theo năng suất công việc tăng lên rõ rệt. Đừng ngần ngại chia sẻ những ý tưởng mới mẻ của mình, bởi chúng hoàn toàn có thể là yếu tố giúp bạn được chú ý và đánh giá cao.

Người làm kinh doanh tuổi Hợi sẽ đón tiếp những vị khách hàng lớn, mang lại nguồn thu đáng kể trong ngày. Trong khi đó, người làm công ăn lương có khả năng nhận được một khoản thưởng bất ngờ ngoài dự tính. Buổi chiều được xem là khung giờ vàng để tiến hành các giao dịch tiền bạc quan trọng, mang lại hiệu quả cao hơn so với buổi sáng.