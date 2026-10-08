'Anh tài thứ 35' gây xúc động khi chia tay chương trình

Tối 7/10, Trần Ngọc đăng bài viết bày tỏ cảm xúc khi rời chương trình sau mùa giải đảm nhận vai trò Đại sứ truyền lửa, thu hút hơn 22.300 lượt tương tác, 333 bình luận và 2.100 lượt chia sẻ lại trên Threads.

Anh cho biết 2026 là cột mốc đặc biệt, trong đó hành trình với Anh trai vượt ngàn chông gai để lại nhiều kỷ niệm. Sau gần 20 năm làm MC, anh gọi đây là năm mình cảm thấy "được nhiều nhất" khi nhận sự yêu quý, tôn trọng từ các anh tài, sự tin tưởng của êkíp và tình cảm khán giả.

MC đăng ảnh ngày quay cuối cùng. Ảnh: Threads Trần Ngọc

Trần Ngọc muốn đồng hành với các nghệ sĩ cả trong và ngoài sân khấu, chia sẻ, động viên họ trong quá trình tham gia chương trình. Anh thừa nhận chưa thể chú tâm đến tất cả thành viên nhưng trân trọng những gì nhận được từ họ.

MC gửi lời cảm ơn các nghệ sĩ, êkíp sản xuất và khán giả đã đồng hành trong mùa giải. Anh cũng hy vọng người hâm mộ tiếp tục ủng hộ nghệ sĩ họ yêu mến, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ các anh tài ngay cả khi chương trình kết thúc phát sóng.

Thông báo của Trần Ngọc nhận nhiều phản hồi từ các nghệ sĩ. BB Trần viết: "Cảm ơn anh nhiều lắm, yêu anh". Thái Lê Minh Hiếu gọi anh là "anh trai" và gửi lời yêu thương.

Mew Amazing viết: "Tất cả anh tài cảm ơn Đại sứ truyền lửa Trần Ngọc". Cheng nói "thương anh và nhớ anh nhiều lắm", còn OSAD biết ơn anh vì đã đồng hành trong hành trình năm nay. K.O bày tỏ: "Yêu anh Ngọc, cảm ơn anh đã luôn nâng đỡ và bảo vệ anh em".

Khoảnh khắc Trần Ngọc khóc chia tay chương trình được khán giả đăng tải lại trên Threads. Video: BTC

Trong tập 14 của chương trình, dàn nghệ sĩ cùng MC Trần Ngọc bước vào phòng hội nghị lần cuối, trước khi chuyển sang sân khấu chung kết. Đây là không gian quen thuộc của các anh tài, nơi họ giao lưu, chia sẻ và thảo luận về những tiết mục qua các công diễn.

Khi chia tay, các nghệ sĩ lần lượt ôm Trần Ngọc, cùng gọi tên anh. Nam MC là người cuối cùng rời phòng hội nghị. Khoảnh khắc anh bật khóc sau đó được khán giả chia sẻ lại trên Threads.

Trần Ngọc được khán giả gọi vui là "anh tài thứ 35" nhờ khả năng xử lý nhiều tình huống ở phòng hội nghị và hậu trường.

Trong các công diễn, sau khi dẫn dắt tại phòng hội nghị và hoàn tất ghi hình thực tế, Trần Ngọc thường ở lại dưới sân khấu theo dõi tiết mục, cổ vũ 34 anh tài. Ở Công diễn 5, anh còn mua đồ ăn mời khán giả để tiếp sức cho họ theo dõi và cổ vũ chương trình đến rạng sáng.

Đầu năm 2026, Trần Ngọc tiếp tục được khán giả chú ý khi thường xuyên tương tác trên Threads, "nhá hàng" những manh mối liên quan đến mùa mới và được cộng đồng người hâm mộ chương trình gọi tên tham gia. Tuy nhiên, thay vì trở thành một trong các anh tài, Trần Ngọc được giới thiệu với vai trò host - MC đồng hành cùng nghệ sĩ trong các hoạt động thực tế và hậu trường.

MC đồng hành cùng các anh tài trong và ngoài chương trình. Ảnh: Facebook Trần Ngọc

Trần Ngọc, tên khai sinh Trần Hồng Ngọc, sinh ngày 15/11/1987 tại Hà Nội, từng học Khoa Vật lý - Công nghệ hạt nhân, Đại học Khoa học Tự nhiên, sau đó cộng tác với VTV3 từ năm thứ ba đại học. Anh bắt đầu đứng trên sân khấu từ cuối năm 2006 và chính thức làm MC từ năm 2007.

Anh được khán giả biết đến qua nhiều chương trình như Ô cửa bí mật, Rung chuông vàng, Hãy chọn giá đúng, Bữa trưa vui vẻ, Vui khỏe có ích, Cuộc hẹn cuối tuần, Chữ V diệu kỳ và Trường teen. Anh cũng nhiều năm dẫn điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Từ năm 2016, Trần Ngọc công tác tại Trung tâm Sản xuất các chương trình Giáo dục, Đài Truyền hình Việt Nam. Sau gần hai thập niên hoạt động, Trần Ngọc xem Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp.

Chương trình Anh trai vượt ngày chông gai 2026 có sự tham gia của 34 nghệ sĩ từ nhiều lĩnh vực. Đêm công bố Gia tộc Anh tài toàn năng gồm 17 thành viên sẽ phát sóng tối 10/10. Trong đó, 10 suất đầu được xác định qua kết quả ba vòng Tiên Phong, Tiến Công và Đại Chiến. Sáu suất tiếp theo dành cho các nghệ sĩ có điểm hỏa lực cá nhân cao. Suất còn lại thuộc về người đứng đầu bảng xếp hạng anh tài được khán giả yêu thích.