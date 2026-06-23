Tôi từ chối nghỉ việc dù chồng hứa đưa 30 triệu mỗi tháng

Tôi năm nay 26 tuổi, chồng 32 tuổi, có một bé trai 2 tuổi. Tôi là giáo viên mầm non, còn chồng làm cho một công ty tư nhân với thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng.

Sau khi sinh con, tôi nghỉ thai sản 6 tháng rồi quay lại trường làm việc. Những ngày đầu, con được vợ chồng thay nhau chăm hoặc gửi ông bà nội. Khi bé khoảng một tuổi, chúng tôi cho con đi học để cả hai yên tâm đi làm.

Đặc thù nghề giáo viên mầm non khiến tôi phải rời nhà từ khoảng 6h sáng. Bình thường tôi về lúc 18h, nhưng vào những ngày trường có văn nghệ hoặc phụ huynh đón con muộn, 19-20h tôi mới có mặt ở nhà. Có nhiều hôm con đã ngủ từ trước khi tôi về.

Gần đây, chồng bất ngờ đề nghị tôi nghỉ việc. Anh nói sẽ đưa tôi 30 triệu đồng mỗi tháng để tôi ở nhà chăm con và lo việc gia đình, không cần phải vất vả đi làm nữa.

Tôi từ chối ngay. Với tôi, phụ nữ dù thu nhập cao hay thấp cũng nên có công việc của riêng mình. Tôi luôn nghĩ nếu chẳng may một ngày chồng ngoại tình hay hôn nhân đổ vỡ thì ít nhất mình vẫn còn một nghề để nuôi bản thân và con. Điều khiến tôi lo hơn là nếu rời khỏi thị trường lao động quá lâu, sau này muốn quay lại cũng sẽ rất khó.

Chồng lại cho rằng tôi đang quá lo xa. Anh nói nếu lương tôi cao thì còn đáng cân nhắc, còn thực tế mỗi tháng tôi chỉ kiếm chưa đến 10 triệu đồng nhưng lại đi làm từ lúc con chưa thức dậy, đến khi về nhà thì con đã ngủ. Theo anh, số tiền đó không đáng để đánh đổi những năm tháng đầu đời của con.

Nghe những lời ấy, tôi không khỏi tự ái. Tôi biết thu nhập của mình thấp hơn chồng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ giá trị công việc của mình chỉ được đo bằng tiền lương.

Hiện vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Ông bà vẫn còn khỏe, rất thương cháu và cũng vui vẻ hỗ trợ chăm sóc khi hai vợ chồng đi làm. Tôi luôn nghĩ khi ông bà còn đủ sức, còn thích quây quần với cháu thì việc chúng tôi cùng ra ngoài kiếm tiền cũng không có gì sai. Cuối tuần, tôi vẫn dành trọn thời gian cho gia đình và cố gắng bù đắp cho con.

Điều khiến tôi băn khoăn là không biết mình đang quá cố chấp với suy nghĩ phải tự chủ tài chính, hay chồng đúng khi muốn tôi đánh đổi công việc để có thêm thời gian bên con trong những năm đầu đời.

Theo mọi người, tôi có nên nghỉ việc như lời chồng đề nghị, hay tiếp tục đi làm để giữ công việc và sự độc lập của mình?