Hoàng Hên và bạn gái kỷ niệm 3 năm yêu

Cầu thủ nhập tịch người Brazil Đỗ Hoàng Hên và bạn gái Lais Machado vừa đánh dấu cột mốc ba năm song hành tại một nhà hàng được MICHELIN Selected.

Hoàng Hên và bạn gái mặc đồng điệu trong dịp kỷ niệm 3 năm yêu nhau.

Trong loạt ảnh Lais chia sẻ, tuyển thủ Đỗ Hoàng Hên chọn phong cách tối giản nhưng lịch lãm với sơ mi hồng pastel phối quần trắng. Đứng cạnh bạn trai, Lais Machado nổi bật với vẻ quyến rũ. Người đẹp Brazil diện áo yếm hở lưng cùng tone màu với bạn trai, kết hợp chân váy sequin ánh bạc và giày cao gót quai mảnh.

Trên Story Facebook, Lais còn viết bằng tiếng Việt lời ngọt ngào gửi đến bạn trai: "Em là điều chắc chắn nhất trong cuộc đời anh". Ít hôm trước dịp kỷ niệm ba năm yêu, Hoàng Hên và bạn gái có chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày trên du thuyền, thăm thú vịnh Hạ Long.

Hoàng Hên và Lais trong chuyến du lịch Hạ Long hồi tháng 4.

Từ khi Hoàng Hên khoác áo tuyển Việt Nam, chuyện tình của anh và Lais Machado cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Dưới loạt ảnh kỷ niệm tình yêu của cả hai, nhiều khán giả Việt gửi lời chúc hạnh phúc tới họ.

Đỗ Hoàng Hên, tên Brazil là Hendrio Araujo da Silva, sinh năm 1994 tại São Paulo. Tiền vệ 32 tuổi từng có thời gian tập luyện tại La Masia, lò đào tạo trẻ nổi tiếng của Barcelona, trước khi trải qua nhiều CLB ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Georgia. Anh đến Việt Nam từ cuối năm 2020, lần lượt khoác áo Bình Định, Nam Định và Hà Nội FC. Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam tháng 10/2025, Hendrio mang tên Đỗ Hoàng Hên, trở thành tân binh đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 năm nay.

Bạn gái xuống sân ăn mừng cùng Hoàng Hên.

Lais Machado sinh năm 1995 và Đỗ Hoàng Hên bắt đầu hẹn hò từ ngày 1/9/2023. Cả hai đều sinh ra tại Brazil nhưng hiện chọn Việt Nam làm nơi sinh sống và phát triển sự nghiệp. Lais còn có hình xăm cờ đỏ sao vàng ở cánh tay, thể hiện tình yêu với Việt Nam.

Trong thời gian Hoàng Hên thi đấu tại Việt Nam, Lais là người luôn ở bên và đồng hành bạn trai. Ở trận chung kết ASEAN Cup 2026 vào tối 26/8, Lais Machado - diện áo số 10 của bạn trai đến sân Mỹ Đình để cổ vũ. Người đẹp Brazil nổi bật với gu trang điểm đậm nét và mái tóc vàng óng ả.