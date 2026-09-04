'Cứu vớt giới tổng tài' Trung Quốc

Theo QQ, truyền hình Hoa ngữ hè 2026 không khởi sắc, hơn 20 tác phẩm ra mắt thì có tới 90% thất bại. Nhưng đến cuối mùa hè, bộ phim Đầu xuân tươi sáng lại trở thành "hắc mã" được hàng triệu khán giả yêu thích.

Phim đứng Top 1 trong nhiều bảng xếp hạng về độ hot, sự yêu thích của khán giả và lượt xem. Trong đó, nam chính Loan Niệm do Tỉnh Bách Nhiên thể hiện cũng là nhân vật được quan tâm nhất.

Vai tổng tài gây sốt

Chỉ sau 7 ngày, lượng người theo dõi tài khoản MXH của Tỉnh Bách Nhiên đã tăng gần 40.000 người, lượng truy cập trang cá nhân một ngày trên Douyin vượt 2,85 triệu lượt. Chỉ số Weibo của Loan Niệm đạt 74,3 triệu, đứng đầu về tổng độ hot trong BXH các nhân vật được thảo luận nhiều nhất trên Weibo tuần thứ 35 của tháng 8.

Tỉnh Bách Nhiên trở thành diễn viên được yêu thích nhất mùa hè 2026 trên màn ảnh Hoa ngữ.

Có nhiều chủ đề về Tỉnh Bách Nhiên liên tục trở thành từ khóa nóng trên MXH. Ngay cả dàn người yêu cũ và hiện tại cũng được nhắc tới. Diễn xuất của Tỉnh Bách Nhiên càng được khán giả công nhận.

Trong tiểu thuyết gốc, nhân vật Loan Niệm (Luke) có tính cách khắt khe và gay gắt với nữ chính Thượng Chi Đào hơn. Trong công việc, Loan Niệm có năng lực chuyên môn nổi bật nhưng tính cách lại không dễ chịu. Anh thường xuyên nhận xét thẳng thắn phũ phàng, yêu cầu nhân viên phải đáp ứng tiêu chuẩn rất cao nên khiến Thượng Chi Đào cảm thấy sợ hãi, ngột ngạt.

Cả hai có quan hệ với nhau 6 năm nhưng Loan Niệm không chịu công khai tình cảm khiến Thượng Chi Đào thất vọng và bỏ đi.

Nhưng nhờ diễn xuất của Tỉnh Bách Nhiên, nhân vật Loan Niệm trở nên đáng mến và có sức sống hơn. Tình yêu giấu kín của Loan Niệm cũng được nam diễn viên thể hiện rõ ràng, tinh tế từ những cử chỉ nhỏ nhất.

Đặc biệt, ánh mắt si mê của anh khiến người xem cũng chìm đắm. Dù có chiếc "mỏ hỗn" thường xuyên chê trách bạn gái nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự cưng chiều của Loan Niệm, khán giả cũng sẽ cảm nhận được tình yêu anh dành cho Thượng Chi Đào.

Tỉnh Bách Nhiên cũng được khen ngợi đã thể hiện hoàn hảo hình ảnh giám đốc tài giỏi trong công việc, có nguyên tắc, cử chỉ thanh lịch thể hiện đúng khí chất tinh anh. Trên các trang MXH, người xem bình luận "Tỉnh Bách Nhiên đã cứu vớt giới tổng tài Trung Quốc" vì anh không cần gồng mình để trở nên lạnh lùng, xa cách, cao quý, độc đoán. Những diễn viên khác luôn áp dụng công thức này khiến nhân vật thiếu tính thực tế, thậm chí bị chê vì quá khoa trương, làm màu.

Khả năng diễn xuất tốt, nắm bắt tinh tế cảm xúc của nhân vật giúp Tỉnh Bách Nhiên biến một nhân vật dễ gây tranh cãi thành "tổng tài chuẩn mực" trên màn ảnh.

Ở Tỉnh Bách Nhiên toát lên vẻ biếng nhác cuốn hút rất riêng. Anh như người nắm giữ quy tắc của trò chơi ngạo nghễ lạnh lùng, như kẻ săn mồi thích thú khi thấy nữ chính ngày càng si mê mình. Sự chiếm hữu độc đoán cũng được nam diễn viên thể hiện chừng mực, tinh tế, không khiến người xem phản cảm.

Nhờ khả năng diễn xuất tốt, Tỉnh Bách Nhiên cũng nâng đỡ bạn diễn Tôn Thiên, giúp cô bù đắp những thiếu sót trong cách thể hiện nhân vật. Cảnh tình cảm của cả hai diễn ra rất tự nhiên, ngọt ngào, giống như đôi yêu nhau ngoài đời thực.

Đầu xuân tươi sáng quả thực đã giúp Tỉnh Bách Nhiên mở rộng sức hút với khán giả đại chúng và đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp. Phim đạt lượt xem trung bình 60 triệu/ngày. Trước đó, tác phẩm cũng đạt thành tích chạm mốc 10.000 điểm nhiệt nhanh nhất trên nền tảng phát sóng Youku trong năm 2026 dành cho một tác phẩm thuộc thể loại tình cảm hiện đại.

Các video được cắt ra từ phim hoặc được sản xuất ăn theo đều đạt hàng trăm nghìn lượt thích. Sau 7 ngày lên sóng, phim đã vươn lên hạng 2 BXH Netflix toàn cầu trong ngày, lọt vào top 10 tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, là phim đầu tiên của Trung Quốc đạt được thành tích này.

Khí chất quyến rũ, sang trọng, nam tính của Tỉnh Bách Nhiên cuốn hút người xem.

Nam thần tránh xa scandal

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989 tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Khi chưa đầy một tháng tuổi, cha mẹ đã không nuôi nấng chăm sóc anh, vì vậy nam diễn viên sống cùng ông bà ngoại. Nhận thức được hoàn cảnh của mình, Tỉnh Bách Nhiên luôn cố gắng học tập và làm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Năm 2007, khi 18 tuổi, Tỉnh Bách Nhiên tham gia game show Cố lên chàng trai tốt, giành vị trí quán quân, được công ty Hoa Nghị huynh đệ mời ký hợp đồng.

Nhờ công ty hậu thuẫn, Tỉnh Bách Nhiên tham gia nhiều dự án lớn như Viên đạn biến mất, Huyết trích tử, Hoàng Phi Hồng: Anh hùng hữu mộng, Thất cô... Năm 2015, Tỉnh Bách Nhiên nhận được vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh Truy lùng quái yêu và đạt doanh thu khủng, gây tiếng vang lớn.

Nam nghệ sĩ sau đó góp mặt trong loạt phim Đạo mộ bút ký, Truy lùng quái yêu 2, Chúng ta của sau này, Nhà leo núi... Ngoài ra, anh còn đóng vai chính trong các phim truyền hình Tình yêu vượt qua ngàn năm, Nữ bác sĩ tâm lý, Quy lộ, Tái sinh...

Tỉnh Bách Nhiên là gương mặt quảng cáo được yêu thích tại Trung Quốc.

Dù là ca sĩ chuyển sang diễn xuất, Tỉnh Bách Nhiên luôn được đánh giá là diễn viên thực lực với lối diễn tự nhiên, tinh tế. Nam diễn viên không vướng scandal nào trong sự nghiệp, luôn yên lặng làm nghề nên nhận được sự yêu mến của hàng triệu khán giả.

Tỉnh Bách Nhiên còn là gương mặt được các thương hiệu thời trang săn đón nhờ khí chất sang trọng, quyến rũ rất riêng. Anh và siêu mẫu Lưu Văn đã hẹn hò 4 năm.