Chồng giấu tiền thưởng khiến tôi phải xoay xở chi tiêu

Tôi 30 tuổi, gốc Bắc, hiện sống ở TP HCM cùng chồng và con 18 tháng tuổi. Đầu năm nay, do công việc của cả hai đều không ổn định, vợ chồng tôi quyết định đưa con về quê một thời gian. Sau đó, chồng tôi nhận được công việc mới nên tháng 6, cả nhà lại chuyển vào TP HCM.

Con đi học gần ba tháng, tôi bắt đầu rải CV nhưng chỉ có hai nơi gọi phỏng vấn. Một nơi báo trượt, một nơi quá xa nên tôi từ chối. Tôi không nghĩ tìm việc ở tuổi 30, có con nhỏ, lại khó đến vậy.

Trong thời gian chưa có việc, tôi ở nhà chăm con, lo cơm nước và các khoản sinh hoạt phí. Tiền học của con, tiền chợ và những chi phí hàng ngày chủ yếu được tôi lấy từ khoản tiết kiệm chung của hai vợ chồng. Chồng vẫn trả phí dịch vụ chung cư, điện nước, thẻ tín dụng và mua đồ khi mẹ con tôi cần.

Tôi hiểu công việc mới của chồng là làm sale nên thu nhập chưa ổn định. Vì vậy, tôi chưa bao giờ yêu cầu anh phải đưa tiền cho mình mỗi tháng. Anh chưa từng chủ động hỏi tôi có cần hỗ trợ gì không.

Có lần, tôi tình cờ biết công ty chồng thưởng gần 100 triệu đồng dành cho nhân viên xuất sắc mà anh không hề nói với tôi.

Từ lúc biết chuyện, tôi băn khoăn không hiểu chồng làm gì với khoản tiền này. Tôi luôn có cảm giác nghi ngờ anh còn giấu tôi nhiều chuyện khác. Tôi biết anh vẫn có trách nhiệm với gia đình và tôi cũng có thể chủ động hỏi anh nhưng tôi lại sợ nếu phải hỏi tiền thưởng của chồng hoặc đề nghị anh đưa thêm tiền, mình sẽ trở thành người tính toán.

Tôi không biết mình đang quá nhạy cảm vì thất nghiệp và ở nhà chăm con, hay việc mong chồng chủ động chia sẻ tài chính và quan tâm đến cảm xúc của vợ là một yêu cầu hoàn toàn bình thường. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.