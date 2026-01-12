Chiến thắng thuyết phục của HSB tại chung kết Sinh viên thế hệ mới 2025

Tối 11/1/2026, đêm Chung kết Sinh viên Thế hệ mới 2025 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Tham gia tranh tài gồm 3 đội: Đại học Yersin Đà Lạt đem đến Chilicap - giải pháp giảm đau cơ xương khớp đột phá chiết xuất từ Carolina Reaper (loại ớt cay nhất thế giới); Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (UFE) với dự án "Còn nét Gen" - một cuộc cách mạng về lối sống của Gen Z miền Nam trước vấn nạn "thời trang nhanh" đang bức tử môi trường; Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội (HSB) với dự án "Vươn mình cùng nền tảng số". Các đội đã trải qua 3 vòng thi: Báo cáo kết quả dự án, Tiếp sức phản biện và Soi chiếu tương lai.

Kết quả chung cuộc, đội HSB với dự án "Vươn mình cùng nền tảng số" đã giành ngôi Quán quân, được nhận giải thưởng trị giá 200 triệu đồng và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Vươn mình cùng nền tảng số" là dự án cộng đồng, phi lợi nhuận, hướng tới hỗ trợ người khuyết tật tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội. Dự án được đánh giá cao bằng những con số thực tế và khả năng vận hành bền vững. Không dừng lại ở quy mô sinh viên, dự án được đánh giá đã "chạm" vào đời sống, giải quyết những bài toán hóc búa của xã hội dựa trên những mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc: Giúp người khuyết tật tự làm chủ cuộc sống bằng chính công nghệ quen thuộc hằng ngày.

Phát biểu sau chiến thắng, Đội trưởng Nguyễn Hải Hà, đại diện đội HSB cho biết: "Sau cuộc thi, chúng tôi sẽ tập trung hiệu chỉnh tài liệu để tiếp tục trang bị cho nhóm đối tượng trung tâm, phân chia các bộ phận hoạt động với vai trò cụ thể và tuyển thêm các thành viên, cộng tác viên đồng hành nhằm đảm bảo hoạt động của dự án. Ngoài ra, đội chúng tôi sẽ hoàn thiện website của dự án để gia tăng uy tín, kết nối rộng hơn với các đối tác và xây dựng thêm kênh bán sản phẩm nhằm giúp người khuyết tật có thể đăng tải sản phẩm của họ".