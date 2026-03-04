Cô giáo 24 tuổi người Ơ Đu ứng cử Đại biểu Quốc hội

Sinh năm 2002, Lo Thị Bảo Vy – giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An là một trong những ứng cử viên trẻ tuổi trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội. Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là tuổi đời 24, mà còn bởi cô là người dân tộc Ơ Đu – một trong những dân tộc rất ít người ở Việt Nam.

Hành trình của Vy bắt đầu từ bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An, nơi tuổi thơ cô gắn với nương rẫy và những con đường đến trường xa nhà.

Ước mơ dang dở của mẹ

Vy sinh ra trong gia đình nông dân có bốn chị em. Cô từng nhiều lần nhắc đến hình ảnh mẹ cầm giấy báo nhập học nhưng không thể tiếp tục con đường học tập vì hoàn cảnh khó khăn. Ước mơ dang dở ấy trở thành động lực để cô quyết tâm theo đuổi việc học tập.

Cô giáo Lp Thị Bảo Vy. (Ảnh: NVCC)

Những năm học nội trú từ THCS đến THPT rèn cho cô tính tự lập và ý chí vươn lên. Vy từng được Ban Dân tộc tuyên dương là học sinh – sinh viên tiêu biểu xuất sắc. Từ học trò người Ơ Đu, cô trở thành giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A với mong muốn không chỉ dạy chữ, mà còn gieo niềm tin cho học sinh vùng cao.

“Tôi phải nỗ lực nhiều hơn để chứng minh rằng mình xứng đáng”, Vy chia sẻ.

Ở tuổi 24, Vy không xem việc ứng cử là “bước ngoặt lớn”, mà là sự tiếp nối trách nhiệm. Cô cho biết động lực của bản thân đến từ niềm tin của gia đình, bà con và đồng bào Ơ Đu; đồng thời là khát vọng khẳng định người trẻ, người dân tộc thiểu số có thể kiên cường, bền bỉ, sẵn sàng đảm nhận trọng trách.

Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri, Vy nhấn mạnh nhận thức về vai trò của Quốc hội theo Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội, coi đại biểu là cầu nối giữa Nhân dân với cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

“Bản lĩnh không đến từ tuổi tác, mà từ trách nhiệm với điều mình theo đuổi”, cô nói khi được hỏi về áp lực của một ứng cử viên trẻ.

Trăn trở với giáo dục miền núi sau thiên tai

Là giáo viên trực tiếp đứng lớp, Vy nhìn thấy rõ những khoảng cách còn tồn tại giữa miền núi và miền xuôi: cơ sở vật chất chưa đồng bộ, điểm trường lẻ thiếu thốn, học sinh thiếu kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp. Sau đợt lũ lớn năm 2025, nhiều gia đình khó khăn hơn, trường lớp hư hỏng, sách vở bị cuốn trôi. Những hình ảnh ấy, theo Vy, khiến cô muốn hành động nhiều hơn ngoài phạm vi lớp học.

Là giáo viên trực tiếp đứng lớp, Vy nhìn rõ những vấn đề của giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những năm qua, cô tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, kết nối nguồn lực hỗ trợ học sinh nghèo và hiện là Đại sứ Nhân ái của chương trình “Học cùng em”, hướng tới việc đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Nếu được cử tri tín nhiệm, Vy cho biết sẽ ưu tiên đề xuất hoàn thiện chính sách hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp vùng sâu, vùng xa; mở rộng cơ hội học bổng cho học sinh dân tộc rất ít người; đồng thời chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa trong giáo dục. Với cô, “phát triển không có nghĩa là hòa tan”.

Thông điệp bước ra khỏi bản làng

Dù kết quả bầu cử thế nào, Vy khẳng định cô vẫn tiếp tục gắn bó với nghề giáo và các hoạt động thiện nguyện. Điều cô mong muốn để lại không phải là danh vị, mà là thông điệp dành cho học sinh và cộng đồng: Người Ơ Đu – dù là một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam – vẫn có thể bước ra khỏi bản làng, học tập và khẳng định vị thế bằng tri thức.

Cô Vy hiện là Đại sứ Nhân ái của chương trình “Học cùng em”.

“Tôi chia sẻ hành trình của mình để khẳng định rằng người dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể vươn lên nếu có ý chí và được tạo điều kiện phù hợp”, cô nói.

Từ bản làng miền Tây xứ Nghệ đến diễn đàn Quốc hội là một quãng đường dài, nhưng với cô giáo 24 tuổi, hành trình ấy bắt đầu từ niềm tin giản dị: ánh sáng tri thức có thể thay đổi số phận của mỗi đứa trẻ vùng cao.