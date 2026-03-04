“Thần đồng tính nhẩm” Trần Gia Hưng từng khiến đối thủ Nhật Bản khóc vì run hiện ra sao?

“Thần đồng tính nhẩm” Trần Gia Hưng là ai?

Năm 2019, cái tên Trần Gia Hưng trở thành hiện tượng khi xuất hiện trên sân khấu Siêu trí tuệ Việt Nam, được gọi là thần đồng tính nhẩm. Khi ấy mới 12 tuổi, cậu bé sinh năm 2007 khiến cả trường quay vỡ òa bởi khả năng tính nhẩm siêu tốc hiếm có. Không chỉ khán giả mà ngay cả MC Trấn Thành cũng liên tục bày tỏ sự kinh ngạc trước những con số “nhảy múa” trong đầu cậu bé.

Ngay từ năm 8 tuổi, Gia Hưng đã bắt đầu được học chuyên sâu về tính nhẩm. Thay vì chỉ dừng lại ở những phép cộng trừ cơ bản, cậu sớm tiếp cận các phương pháp tính toán nâng cao, đặc biệt là bàn tính Soroban và kỹ thuật ghi nhớ bằng “cung điện trí nhớ”. Những nền tảng này đã giúp Gia Hưng phát triển tư duy hình ảnh và khả năng xử lý con số vượt trội.

Gia Hưng (trái) trong phần thi với đối thủ người Nhật - Tsujikubo Rinne. Ảnh: CMH

Tại “Siêu trí tuệ Việt Nam” năm 2019, Gia Hưng thực hiện hàng loạt phép toán phức tạp trong thời gian cực ngắn. Đỉnh điểm là màn khai căn một dãy gồm 63 chữ số chỉ trong 11 giây. Khi đáp án chính xác được công bố, cả khán phòng gần như bùng nổ.

Sau đó, Gia Hưng bước vào màn đối đầu được mong chờ nhất với “thần đồng Nhật Bản” Tsujikubo Rinne. Cuộc so tài tính nhẩm giữa hai "thần đồng" diễn ra qua 3 vòng thi, mức độ khó và điểm số tăng dần.

Thậm chí, Rinne đã bật khóc vì run và áp lực khi thi đấu. Dù chung cuộc Gia Hưng không giành chiến thắng, nhưng sự bản lĩnh và tinh thần thi đấu của cậu đã chinh phục hoàn toàn người xem.

Thành tích nổi trội

Sau dấu ấn truyền hình, Gia Hưng tiếp tục hành trình học tập tại Mỹ. Năm 2021, khi là học sinh năm cuối bậc trung học cơ sở, cậu đạt GPA 4.25/4 – một thành tích xuất sắc. Với kết quả này, Gia Hưng vinh dự nhận President’s Education Award, chương trình vinh danh của Tổng thống Mỹ dành cho học sinh có thành tích nổi bật cuối cấp học. Đồng thời, cậu cũng nhận được học bổng 4 năm của trường trung học.

Hành trình chinh phục tri thức của Trần Gia Hưng. Ảnh AI

Hiện tại, năm 2026, Gia Hưng là học sinh năm cuối tại Carrollwood Day School (Mỹ). Không còn chỉ được biết đến như một “thần đồng tính nhẩm”, cậu đang dần định hình hình ảnh một diễn giả trẻ truyền cảm hứng. Mới đây, Gia Hưng xuất hiện trên sân khấu TEDx – một không gian hoàn toàn khác với sàn đấu trí tuệ năm nào.

Chia sẻ vào tháng 1/2026, Gia Hưng nói: “Tính đến nay cũng đã 6 năm kể từ ngày mình đứng trên sân khấu “Siêu trí tuệ Việt Nam”. Hôm nay, mình được dịp “tái xuất” demo phép chia năm đó, nhưng là ở một sân khấu rất khác: TEDx”. Gia Hưng cho biết, điều cậu muốn kể là hành trình “hack não” của chính mình – cách rèn luyện tư duy không gian thông qua Soroban và “cung điện trí nhớ”.

Gia Hưng trên sân khấu TEDx hồi tháng 1 vừa qua. Ảnh: CMH

Theo Gia Hưng, bộ não con người sở hữu khả năng tư duy không gian cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thường bị bỏ quên trong giáo dục truyền thống. Khi hình dung các con số như những khối hình chuyển động trong không gian, việc tính toán không còn khô khan mà trở thành một quá trình trực quan, sinh động.

Chính cách tiếp cận này đã giúp cậu xử lý những dãy số dài hàng chục chữ số trong tích tắc.