Nam sinh Huế từ khán giả trường quay đến chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Hoàng Anh Minh hiện là học sinh THPT Nguyễn Huệ, Huế. Anh Minh là một trong 4 thí sinh trai tài trận tuần 3 tháng 3 quý I Đường lên đỉnh Olympia 26, cùng với: Phạm Đức Thắng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình), Trần Anh Khoa (THPT Tân Phú, Đồng Nai) và Dương Hòa Bình (THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội).

Sáu năm trước, Hoàng Anh Minh từng đến trường quay cổ vũ anh trai tham gia thi chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Anh trai là một trong những nguồn cảm hứng để cậu nỗ lực học tập và hướng đến sân chơi kiến thức Olympia. Anh Minh đã giành được nhiều thành tích trong học tập, nhất là các môn khoa học tự nhiên.

Phần thi Khởi động, Anh Minh tạo được ưu thế ở lượt thi riêng, nhưng không phát huy được ở lượt thi chung, để các thí sinh khác vượt lên.

Anh Khoa dẫn đầu với 70 điểm, Đức Thắng 60 điểm, Anh Minh 55 điểm, Hòa Bình 30 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 9 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Bài thơ nào của tác giả Đoàn Văn Cừ kết thúc bằng hình ảnh: “Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê/ Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ”? Không thí sinh nào ghi điểm

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Theo hệ thống Can Chi, sau năm Tí sẽ đến năm gì? Bốn thí sinh giành điểm với đáp án “Sửu”.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: “… là loại lịch dựa trên chu kì Mặt Trăng, gắn liền với các hoạt động nông nghiệp, thường được dùng ở một số nước châu Á”. Anh Minh, Anh Khoa và Hòa Bình giành điểm với đáp án “Âm lịch”.

Đức Thắng nhấn chuông trả lời từ khoá, nhưng không chính xác và phải tạm dừng cuộc chơi. Hòa Bình cũng phải tạm dừng cuộc chơi ngay sau khi giành điểm ở câu hỏi thứ ba.

Anh Minh đã kết nối các dữ liệu để giải mã ẩn số chướng ngại vật.

Hai thí sinh còn lại bước vào câu hỏi hàng ngang thứ tư: Theo sách “Cơ sở Văn hoá Việt Nam” (GS.TSKH Trần Ngọc Thêm), trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, ba vị Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kì trông coi các việc trong bếp, trong nhà và chợ búa được gọi chung là gì?

Câu hỏi xuất hiện, Anh Minh đã nhấn chuông trả lời ẩn số cần tìm là “Tháng Chạp”. Cậu đã kết nối các dữ liệu, cụ thể tháng Chạp còn được gọi là tháng Sửu (theo can chi) và là tháng cuối cùng của năm Âm lịch.

Sau hai phần thi, Anh Minh dẫn đầu với 105 điểm, Anh Khoa 90 điểm, Đức Thắng 70 điểm, Hòa Bình 50 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Anh Minh tiếp tục phát huy ưu thế dẫn đầu, giành điểm tuyệt đối ở hai cơ hội bứt tốc. Lúc này, nam sinh TP Huế dẫn đầu với 185 điểm, tiếp đến Anh Khoa 150 điểm, Hòa Bình 110 điểm, Đức Thắng 100 điểm.

Tại phần thi Về đích, Anh Minh chơi an toàn, chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm, nhưng chưa ghi điểm. Sau đó, cậu giành 30 điểm trong lượt thi của Đức Thắng và cán đích với 215 điểm.

Anh Khoa cũng lựa chọn ba câu hỏi cùng giá trị 20 điểm. Cậu trả lời chính xác một câu, để Đức Thắng ghi điểm ở câu khác. Anh Khoa về vị trí với 150 điểm.

Đức Thắng đã nỗ lực vươn lên ở phần thi “nước rút” để về vị trí với 160 điểm.

Hòa Bình chơi hết mình với ba câu hỏi 30 điểm kèm theo ngôi sao hy vọng. Bạn về đích với 100 điểm.

Kết quả chung cuộc trận tuần 3 tháng 3 quý I Olympia 26, Hoàng Anh Minh (THPT Nguyễn Huệ, Huế) giành vòng nguyệt quế với 215 điểm và ghi danh vào trận thi tháng. Phạm Đức Thắng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) về nhì với 160 điểm. Cùng về thứ ba, Trần Anh Khoa (THPT Tân Phú, Đồng Nai) 150 điểm và Dương Hòa Bình (THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội) 100 điểm.