Bất ngờ với thành tích học tập của Sinh viên thế hệ mới mùa 3

Tiếp nối thành công của 2 mùa giải trước, chương trình "Sinh viên thế hệ mới 2025" sẽ chính thức lên sóng truyền hình ngày 9/11 tới. Đây là sân chơi dành cho sinh viên, tạo cơ hội để các bạn trẻ thể hiện trí tuệ, tài năng, sự sáng tạo và tinh thần đồng đội

Các thí sinh tham gia chương trình đều có thành tích học tập xuất sắc

Sinh viên thế hệ mới mùa 3 sẽ chia sẻ về những câu chuyện của tuổi trẻ, của tình bạn, của hành trình phát triển và hiện thực lý tưởng.

Các vòng thi đã được thiết kế lại nhằm thử thách kiến thức, khả năng tổ chức, triển khai dự án và bản lĩnh dấn thân của sinh viên trong những tình huống thực tế.

Cụ thể, các vòng thi bao gồm: Đấu trường bản sắc, Đấu trường thể thao và tài năng, Đấu trường thực tế, Đấu trường bản lĩnh và Đấu trường chung kết toàn quốc.

Nhà báo Bùi Thu Thủy, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Văn hóa - Giải trí, Đài THVN cho biết, VTV đã từng sản xuất chương trình "SV 96" - sân chơi dành cho sinh viên rất được khán giả yêu thích. Nhiều bạn trẻ tham gia cuộc thi năm đó đã gặt hái được thành công lớn trong sự nghiệp. Bà Thủy tin rằng, sau 10 năm nữa, có một thế hệ người trẻ 30 tuổi từng tham gia sân chơi Sinh viên thế hệ mới sẽ rất thành công, chững chạc.

"Chúng tôi nhìn thấy các bạn có trí tuệ, có sự khao khát, có trách nhiệm xã hội rất lớn" - Nhà báo Bùi Thu Thủy cho hay.

Nhà báo Phan Long chia sẻ về tiêu chí và các vòng thi chương trình Sinh viên thế hệ mới 2025

Nhà báo Phan Long, Phó Trưởng ban Văn hóa - Giải trí, Đài THVN tiết lộ, hai tiêu chí kịch tính và giải trí được thể hiện qua các vòng thi đối kháng, tranh biện, kêu gọi đầu tư và thử thách đồng đội. Các đội thi được khuyến khích sáng tạo trong hình thức trình bày dự án thay vì chỉ thuyết trình đơn thuần như trước.

Bên cạnh đó, sự kết hợp các phóng sự, hậu trường và tương tác giám khảo sẽ giúp khán giả hiểu sâu hơn về từng đội thi, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn cũng như màu sắc cảm xúc cho chương trình.

Giáo sư - Tiến sỹ Trần Xuân Bách cho rằng, đây là một trong những sân chơi hiếm hoi mà các đội thi, các trường đại học với những bản sắc riêng của mình được sáng tạo, được tương tác với nhau, gợi mở và từ đó đào tạo lẫn nhau để ngày càng nâng cao chất lượng của các phần thi.

8 đội thi sẽ có những màn thể hiện trí tuệ, tài năng và tinh thần đồng đội

Chương trình Sinh viên thế hệ mới sẽ giới thiệu 8 dự án xuất sắc của 8 trường: Học viện Ngoại giao; Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (miền Bắc); Trường Đại học Yersin; Trường Đại học Lạc Hồng; Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (miền Nam).

Trong buổi họp báo chương trình Sinh viên thế hệ mới (30/10), MC Khánh Vy đã điểm qua thành tích của các thí sinh tham gia. Đáng chú ý, hầu hết các thành viên đến từ các trường đều là những học sinh xuất sắc, từng đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Ngoài ra, họ còn ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật trong các hoạt động phong trào và nghiên cứu khoa học.

Năm nay các gương mặt nổi bật như: Double2T, bộ đôi MC Khánh Vy - Quang Bảo, cùng sự xuất hiện của các nghệ sĩ Tân binh toàn năng sẽ đồng hành cùng Sinh viên thế hệ mới 2025. Tất cả sẽ cùng tạo nên một không gian truyền cảm hứng mạnh mẽ, kết nối giữa học thuật, sáng tạo và năng lượng sôi nổi của tuổi trẻ.