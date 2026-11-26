Đầu tháng 9, tài khoản Douyin "Kang Kang và ông nội" thông báo ông Kang qua đời trong khi ngủ. Trong lời nhắn cuối cùng gửi đến người theo dõi, giọng nói của ông vang lên: "Câu chuyện của chúng ta tạm khép lại, nhưng câu chuyện của mỗi người vẫn phải tiếp tục".

Ông Kang từng là giảng viên môn kỹ thuật truyền thông tại một trường đại học ở Vũ Hán, có hơn 40 năm làm công tác giáo dục. Sau khi nghỉ hưu, ông tham gia quay video cùng cháu trai, chủ yếu giới thiệu những bộ trang phục mang phong cách đường phố. Nhờ gu ăn mặc nổi bật và thần thái tự tin, ông được nhiều người yêu mến, gọi là "ông nội dopamine".

Tài khoản do Kang Kang quản lý đạt 5,787 triệu người theo dõi và hơn 130 triệu lượt thích. Trong các video, ông thường kết hợp mũ, kính râm với trang phục từ những thương hiệu thời trang, thể hiện phong cách trẻ trung dù đã cao tuổi.

Ông Kang được nhiều người gọi là "ông nội dopamine" nhờ gu ăn mặc nổi bật và thần thái tự tin. Ảnh: The Paper

Tháng 5/2025, ông Kang cho biết bị chẩn đoán mắc khối u trong đầu. Khi ấy, ông nói muốn tranh thủ lúc còn có thể vận động để mặc những bộ quần áo đẹp, ngắm cảnh vật bên ngoài và sống trọn vẹn từng ngày. Trong thời gian điều trị, ông thực hiện loạt video mang tên "Nhật ký xạ trị của ông nội", chia sẻ sinh hoạt thường ngày và động viên những người mắc bệnh.

Sau hơn một tháng tài khoản im lặng kể từ khi ông qua đời, Kang Kang bất ngờ đăng video trở lại vào tháng 10, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tái tạo hình ảnh ông nội. Các video khai thác những câu chuyện đời thường và tình huống hài hước giữa hai ông cháu, vốn chưa có cơ hội được ghi lại khi ông còn sống.

Một video tái hiện cảnh ông Kang tương tác với Kang Kang khi cháu còn là em bé. Ở video khác, ông xuất hiện trong lúc xếp hàng mua giày thể thao hàng hiệu, trò chuyện với những người lớn tuổi về ca sĩ G-Dragon.

Một video khác kể về cuộc trò chuyện giữa hai ông cháu xoay quanh chuyện tiền kiếp. Khi Kang Kang hỏi liệu kiếp trước mình có phải cháu trai của ông không, ông đáp: "Không có tiền kiếp". Sau đó, hình ảnh chuyển qua nhiều thời kỳ, từ 400 năm, 3.000 năm, 10.000 năm trước đến 50 triệu năm trước, ông lần lượt xuất hiện trong hình hài người tiền sử và một con cá thời cổ đại.

Hình ảnh của ông Kang do AI tạo. Ảnh: The Paper

Loạt video nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc dùng AI giúp ông Kang tiếp tục hiện diện bên gia đình và người hâm mộ theo cách khác. Ngược lại, có ý kiến nói những hình ảnh do AI tạo ra không thể phản ánh mong muốn của người đã khuất, nhất là khi ông không còn khả năng đồng ý hoặc từ chối xuất hiện trong những tình huống chưa từng xảy ra.

Ngày 8/11, tài khoản "Kang Kang và ông nội" giải thích rằng muốn chia sẻ những câu chuyện hậu trường thú vị giữa hai ông cháu, đồng thời giúp khán giả nhìn thấy một khía cạnh khác của ông và tiếp tục cảm nhận sự đồng hành của ông theo cách này.

"Nếu điều đó gây phiền lòng cho mọi người, chúng tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay không", tài khoản viết.

Đến ngày 11/11, các video AI cùng bài giải thích của tài khoản đã bị xóa khỏi Douyin. Theo Observer, tài khoản Xiaohongshu của hai ông cháu cũng xóa toàn bộ bài đăng, trở về tên và ảnh đại diện mặc định.

Theo giáo sư luật Thạch Gia Hữu (Shi Jiayou), Đại học Nhân dân Trung Quốc, quyền nhân thân của người đã khuất vẫn được pháp luật bảo vệ. Việc tạo và phát tán video AI tái hiện người đã mất khi chưa có sự đồng ý của thân nhân có thể xâm phạm các quyền này, kể cả khi nội dung không nhằm mục đích thương mại.