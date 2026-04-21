Khoai Lang Thang, Khoa Pug lên tiếng về tin đồn 'nói đểu, dìm đồng nghiệp'

Câu chuyện bắt đầu từ một bài đăng trên Threads ngày 20/4, trong đó một tài khoản bày tỏ quan điểm trái chiều về Khoai Lang Thang, cho rằng YouTuber "không còn chân thật" như trước. Quan điểm này nhanh chóng tạo ra luồng tranh luận trái chiều. Bên cạnh những ý kiến phản bác, một số bình luận lại đồng tình, cho rằng nam YouTuber có sự thay đổi theo hướng "tỏ vẻ dễ thương".

Đáng chú ý, một tài khoản còn cho rằng Khoai Lang Thang từng "móc đểu" Khoa Pug trong quá khứ. Nội dung này khiến cuộc tranh luận không chỉ dừng ở câu chuyện cá nhân mà lan sang mối quan hệ giữa hai YouTuber.

Trước thông tin lan truyền, Khoai Lang Thang đã trực tiếp vào phần bình luận để phản hồi. Anh bày tỏ thái độ không đồng tình với những thông tin trên. "Mình chưa bao giờ nói điều gì như bạn nêu. Lý do gì mà bạn lại nói sai sự thật một cách thoải mái như vậy?", anh nói.

Bài đăng cho rằng Khoai Lang Thang từng "móc đểu" Khoa Pug trong quá khứ. Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, Khoai Lang Thang tiếp tục đăng bài đính chính trên trang cá nhân, phủ nhận việc "dìm" đồng nghiệp. "Khoai cũng thấy clip của mình có lúc hay lúc chưa hay nên việc bị chê là bình thường. Nhưng chuyện nói Khoai từng 'móc đểu' bạn bè đồng nghiệp là không có", anh khẳng định.

YouTuber cho rằng việc lan truyền những câu chuyện không đúng sự thật có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân cũng như mối quan hệ trong nghề.

Trong các bình luận sau đó, khi được hỏi về việc có "tỏ vẻ dễ thương nhưng bên trong toan tính" hay không, Khoai Lang Thang thẳng thắn nhìn nhận bản thân không hoàn hảo. Anh cho biết mình có lúc nóng tính, nhưng luôn cố gắng kiểm soát cảm xúc để tránh gây ra những điều tiêu cực. Đồng thời, anh hạn chế chia sẻ những bực dọc cá nhân lên mạng xã hội vì cho rằng nội dung mình làm hướng đến nhiều đối tượng khán giả, trong đó có cả người trẻ.

Động thái lên tiếng trực tiếp và liên tục của Khoai Lang Thang được nhiều người đánh giá là kịp thời, trong bối cảnh các tranh cãi trên mạng dễ leo thang và gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.

Khoai Lang Thang thẳng thắn thừa nhận bản thân có đôi lúc nóng tính. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, tối 20/4, Khoa Pug cũng có bài đăng trên Facebook cá nhân nhằm làm rõ những đồn đoán liên quan. Anh khẳng định giữa mình và Khoai Lang Thang "không có mâu thuẫn hay xích mích gì để nói xấu nhau".

Nam YouTuber này cho rằng việc bị đặt lên bàn cân so sánh là điều thường gặp trong cùng lĩnh vực, song mỗi người theo đuổi một hướng đi riêng. Theo Khoa Pug, Khoai Lang Thang mang phong cách du lịch - ẩm thực nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, trong khi nội dung của anh thiên về trải nghiệm mạnh, nhiều cung bậc cảm xúc hơn.

"Không ai cần phải thay đổi để giống người kia. Ai thích phong cách nào thì xem người đó", Khoa Pug chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt là yếu tố giúp nội dung du lịch trở nên đa dạng.

Khép lại bài viết, anh cho biết nếu có dịp sẽ về miền Tây, rủ Khoai Lang Thang cùng quay vlog. Dưới phần bình luận, Khoai Lang Thang cũng phản hồi theo hướng tích cực, góp phần xoa dịu những nghi vấn trước đó.

Hiện bài đăng gây tranh cãi ban đầu trên Threads đã bị gỡ bỏ.

Khoa Pug lên tiếng về thông tin xích mích với Khoai Lang Thang. Ảnh: Chụp màn hình

Khoai Lang Thang (tên thật Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) là nhà sáng tạo nội dung nổi bật với các video du lịch - ẩm thực mang màu sắc mộc mạc, gần gũi.

Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992) được biết đến với phong cách trải nghiệm sang trọng, thu hút hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng.