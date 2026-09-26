Cháu ngoại 15 tuổi của ông Trump nổi bật tại lễ đón ông Tập

Arabella ngồi cạnh mẹ và vợ chồng Phó tổng thống Mỹ ở hàng đầu. Ảnh: Instagram

Arabella Kushner, 15 tuổi, con gái Ivanka Trump và Jared Kushner, diện váy màu kem dài chấm đất khi cùng mẹ, Phó tổng thống JD Vance và phu nhân Usha Vance có mặt trong lễ đón Chủ tịch Tập Cận Bình.

Sau nghi thức đón tiếp, Arabella ngồi ở hàng ghế đầu cùng Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và nhiều quan chức cấp cao khác khi Tổng thống Trump và ông Tập lần lượt phát biểu.

Arabella chững chạc trong bộ đồ màu kem khi dự sự kiện lớn tại Nhà Trắng hôm 24/9. Ảnh: Instagram

Arabella thu hút chú ý bởi cô thông thạo tiếng Quan thoại. Cô bắt đầu học ngôn ngữ này từ khi mới 18 tháng tuổi. Con gái đầu lòng của Ivanka cùng hai em trai Joseph và Theodore sau đó học với bảo mẫu người Trung Quốc và tại trường.

Mối liên hệ của Arabella với Trung Quốc cũng được chú ý từ khi cô còn nhỏ. Năm 2017, khi Trump tới Bắc Kinh trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông từng cho Chủ tịch Tập Cận Bình xem video Arabella mặc trang phục truyền thống Trung Quốc, hát và đọc thơ cổ bằng tiếng Quan thoại.

Mẹ con Ivanka Trump và Arabella. Ảnh: Instagram

Theo truyền thông Trung Quốc khi đó, ông Tập đánh giá phần thể hiện của Arabella ở mức "A+". Video sau đó còn được phát trên màn hình lớn tại một quốc yến.

Trước chuyến thăm Bắc Kinh của Trump, Arabella từng hát bằng tiếng Quan thoại cho ông Tập nghe khi nhà lãnh đạo Trung Quốc tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình Trump ở Florida hồi đầu năm 2017. Ivanka khi đó là cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng cũng thường chia sẻ các video con gái học tiếng Trung trên mạng xã hội. Một số người dùng mạng gọi Arabella là "sứ giả tình hữu nghị".

Arabella (váy đen) cùng mẹ, bác dâu Lara Trump và dì Tiffany Trump, tại quốc yến tối 24/9. Ảnh: Instagram

Gần một thập niên sau, Arabella tiếp tục xuất hiện tại Nhà Trắng trong sự kiện đón ông Tập, lần này với tư cách một thiếu nữ 15 tuổi giữa hàng loạt nhân vật quyền lực của chính quyền Mỹ. Cháu ngoại ông Trump sau đó tham dự quốc yến tối 24/9. Cô diện bộ váy đen nổi bật bên cạnh dàn ái nữ nhà Trump.

Hiện chưa rõ Arabella có trực tiếp trò chuyện với Chủ tịch Tập hoặc phu nhân Bành Lệ Viên trong chuyến thăm lần này hay không.

Ivanka và con gái ngồi cùng bàn tại quốc yến. Ảnh: Instagram