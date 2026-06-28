Cháu gái Trump bị nhận xét 'thiếu chừng mực' vì ngồi ghế tổng thống

Ngày 25/6, Kai Trump, cháu gái Tổng thống Mỹ Donald Trump, đăng video ngắn lên kênh YouTube, ghi lại chuyến tham quan bên trong Nhà Trắng. Trong video, cô đi qua bãi cỏ, sảnh và một số phòng làm việc, đồng thời giới thiệu nơi này là "nhà của tôi".

Kai ngồi trên ghế tổng thống. Ảnh: Youtube

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý là khi Kai ngồi vào ghế tổng thống trong Phòng Bầu dục. Cô cũng chỉ cho người xem "nút Diet Coke" của ông Trump và nói nếu bấm nút đỏ, một lon nước ngọt sẽ được mang đến.

Kai còn nhắc đến sở thích trang trí màu vàng của ông nội. "Mọi thứ đều bằng vàng vì ông nội tôi ghét vàng, nên ông ấy lấp đầy Phòng Bầu dục bằng rất nhiều đồ vàng", cô nói đùa, trước khi giải thích ông Trump thực ra rất thích màu này.

Cô gái trẻ gọi Nhà Trắng là "nhà của tôi". Ảnh: Youtube

Video nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng cách Kai gọi Nhà Trắng là "nhà của tôi" không phù hợp, bởi cô sống ở Florida và không thực sự cư trú tại đây. Việc cháu gái ông Trump ngồi vào ghế tổng thống cũng bị nhận xét là thiếu chừng mực.

Video được quay trong dịp Kai đến Nhà Trắng dự sự kiện UFC Freedom 250, tổ chức trên bãi cỏ phía Nam ngày 14/6, nhân sinh nhật lần thứ 80 của ông Trump và kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Đây không phải lần đầu Kai Trump vấp phản ứng trái chiều vì nội dung đăng trên mạng xã hội. Hồi tháng 3, cô từng đăng video đi mua sắm tại Erewhon, chuỗi siêu thị cao cấp ở Los Angeles, nơi được ví như "Hermes của các siêu thị".

Trong video, Kai cho biết cô đưa các đặc vụ Mật vụ đi cùng khi mua sắm và khoe khoảng 10 món đồ với tổng giá 233 USD. Video thu hút gần 500.000 lượt xem sau vài ngày nhưng nhận nhiều bình luận tiêu cực. Một số người cho rằng cô phô trương đặc quyền trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng.

Kai Trump là con gái của Donald Trump Jr., hiện có hơn 1,4 triệu người theo dõi trên YouTube.