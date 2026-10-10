Nhan sắc đời thường của chị em 'hot girl taekwondo' Việt Nam

Tại ASIAD 20, Châu Ngọc Tuyết Sang giành HCB nội dung virtual taekwondo (taekwondo thực tế ảo) hôm 2/10. Đây là tấm huy chương lịch sử của taekwondo Việt Nam ở nội dung này tại Á vận hội.

Khi không xuất hiện trên thảm đấu, Tuyết Sang được khen có phong cách thời trang trẻ trung. Nữ võ sĩ thường chọn trang phục tôn vóc dáng săn chắc, gợi cảm, thỉnh thoảng 'đổi gió' với váy áo nữ tính, điệu đà.

Châu Ngọc Tuyết Sang sinh năm 2005, được tiếp xúc với taekwondo từ sớm. Cô từng giành HCV giải vô địch thiếu niên châu Á 2017, HCB và HCĐ thế giới năm 2018, HCV cùng 2 HCB châu Á năm 2019 và HCB giải taekwondo thế giới quyền biểu diễn 2022.

Trong làng thể thao, Châu Ngọc Tuyết Sang thêm nổi tiếng khi có chị gái là 'hot girl taekwondo' Châu Tuyết Vân (bên trái). Trong quá trình tập luyện và thi đấu, cô có sự ủng hộ của gia đình và được chị gái Tuyết Vân truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ về chuyên môn.

Chị gái thứ hai của Tuyết Sang - Châu Ngọc Giàu - hiện cũng làm công việc liên quan đến taekwondo, thường đồng hành, hỗ trợ em gái.

Châu Tuyết Vân sinh năm 1990, bén duyên với taekwondo từ nhỏ và gia nhập đội tuyển quốc gia năm 2009. Cô được mệnh danh là 'cô gái vàng' của taekwondo Việt Nam với kinh nghiệm 25 năm thi đấu cùng bộ sưu tập thành tích nổi bật.

Ở nội dung quyền (poomsae), cô từng giành 13 HCV thế giới, 8 HCV châu Á và 6 lần liên tiếp vô địch SEA Games từ SEA Games 27 đến SEA Games 32. Tháng 6 vừa qua, cô tiếp tục giành HCV tại US Open Taekwondo Championships ở Las Vegas (Mỹ).

Những đóng góp cho thể thao Việt Nam giúp Tuyết Vân được trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba.

Tuyết Vân gây chú ý với hình ảnh nữ tính, trẻ trung, khác hẳn phong thái lạnh lùng, mạnh mẽ khi thi đấu. Trên mạng xã hội, cô thường đăng những khoảnh khắc đời thường, du lịch và xuất hiện tại các sự kiện với phong cách thời trang đa dạng, hiện đại.

Gần đây, Châu Tuyết Vân khiến người hâm mộ thích thú khi làm khách mời trong tập 10 'Running Man Vietnam 2026'. Cô cũng tạo dấu ấn trong lòng khán giả khi tham gia 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024'.