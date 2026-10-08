Khoảnh khắc hiếm hoi Harper để lộ niềng răng

Victoria Beckham chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình ảnh hậu trường, trước giờ trình diễn bộ sưu tập Xuân Hè 2027. Video cho thấy NTK chăm chút từng công đoạn và trò chuyện cùng các người mẫu, chuyên gia trang điểm trước giờ bước ra sàn catwalk. Video cũng có sự xuất hiện của David Beckham cùng các con nhà Becks, bao gồm: Romeo, Cruz và Harper nhưng vắng mặt con cả Brooklyn.

Khi được phỏng vấn, các con nhà Becks đều thể hiện sự hào hứng trước show diễn của mẹ. Harper, 15 tuổi, cho biết háo hức xem màu son mới House Red từ thương hiệu làm đẹp của mẹ khi lên môi các người mẫu sẽ ra sao. Đoạn video ngắn cũng hé lộ Harper đeo niềng răng, đang trong quá trình chỉnh nha.

Harper trong đoạn video hậu trường của show thời trang Victoria Beckham. Ảnh: Instagram

Đây là một trong những lần hiếm hoi cô bé để hở khuôn miệng trước ống kính. Hầu hết các bức ảnh do bố mẹ chia sẻ hay những lần xuất hiện trước công chúng, Harper chỉ cười mỉm, khoe vẻ duyên dáng thay vì cười hở răng.

Khi chụp hình, con gái út nhà Becks còn được nhận xét ngày càng có biểu cảm, cách tạo dáng giống mẹ, đặc biệt là kiểu cười mỉm duyên dáng, hạn chế để lộ răng.

Từ khi bước vào tuổi thiếu nữ, Harper gần như chỉ cười mỉm trước ống kính, hiếm khi cười rạng rỡ để lộ răng. Ảnh: Instagram

Khi chưa can thiệp nha khoa, một số bức ảnh ngày nhỏ cho thấy con gái út nhà Becks có hai chiếc răng cửa thưa, mọc cách xa nhau. Cô bé được cho là bắt đầu can thiệp nha khoa, đeo mắc cài răng từ khoảng năm 2024.

Trong bài phỏng vấn với Allure năm 2023, Vic từng tiết lộ rằng con gái út là người chú ý đến từng chi tiết nhỏ trên gương mặt, ngoại hình nên cũng nhiều lần hỏi mẹ về hai chiếc răng cửa mọc thưa.

"Hôm qua con bé vừa khoe tôi rằng nó có một khoảng trống trên răng và cả nốt ruồi nữa. Tôi đã nói rằng đó là khoảng trống may mắn. Siêu mẫu Cindy Crawford là một người bạn của gia đình tôi và tôi đã kể cho con bé rằng Cindy từng muốn tẩy nốt ruồi nhưng sau đó chính nốt ruồi đã tạo lên tên tuổi Cindy Crawford", Vic kể lại cách cô dạy con trân trọng những điều tự nhiên trên cơ thể.

Harper ngày nhỏ bên David Beckham. Ảnh: Instagram

Harper Seven Beckham sinh năm 2011, là con gái út của cựu tiền vệ David Beckham và NTK Victoria Beckham. Harper có biệt danh "công chúa Hollywood" khi bố là huyền thoại bóng đá thế giới và mẹ là thành viên nhóm nhạc nữ Spice Girls đình đám.

Harper đón tuổi 15 hồi tháng 7 khi mối quan hệ của gia đình với vợ chồng anh trai Brooklyn - Nicola Peltz chưa được hóa giải. Thậm chí, Vic còn xóa ảnh Brooklyn khỏi bài đăng mừng sinh nhật Harper.

Ở tuổi teen, cô bé được bố mẹ dọn sẵn đường, chuẩn bị cho những kế hoạch kinh doanh. Đầu năm nay, Harper từng cùng mẹ tới New York trong một chuyến công tác, tham dự các sự kiện liên quan đến việc Victoria hợp tác với Gap và ra mắt nước hoa.

Có bố mẹ là ngôi sao nổi tiếng, từ nhỏ cuộc sống của Harper và các anh trai đã thu hút sự quan tâm của truyền thông.

Harper hiện làm việc cùng đội ngũ chuyên gia của Victoria để phát triển các sản phẩm như sữa rửa mặt, nước hoa hồng, kem dưỡng ẩm nhẹ và có thể có thêm son dưỡng môi để chuẩn bị ra mắt thương hiệu chăm sóc da Harlo dành cho tuổi teen. Theo kế hoạch, Harlo sẽ ra mắt vào khoảng nửa cuối năm 2027, nhiều khả năng sau khi Harper hoàn thành các kỳ thi GCSE vào tháng 5 và 6. Có thông tin cho rằng thương hiệu hướng tới việc cạnh tranh với Rhode Beauty của Hailey Bieber.