Barron Trump khác lạ sau 4 tháng vắng bóng

Barron Trump đứng cạnh bố mẹ, ông Donald và bà Melania Trump, tại Nhà Trắng hôm 14/6. Ảnh: Zuffa LLC

Barron Trump, 20 tuổi, lần đầu xuất hiện công khai kể từ cuối tháng Hai khi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham dự UFC Freedom 250 trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng hôm 14/6. Sự kiện diễn ra đúng dịp sinh nhật 80 tuổi của ông Trump.

Khác với kiểu tóc chải ngược gọn gàng thường thấy, Barron gây chú ý với mái tóc dài và bồng hơn. Anh mặc áo khoác tối màu, không đeo cà vạt và nổi bật với chiều cao vượt trội so với bố mẹ.

Theo phóng viên tháp tùng Nhà Trắng, Barron tích cực chào hỏi những người đến bắt tay và trò chuyện với bố trong suốt sự kiện.

Barron khác lạ với mái tóc dài. Ảnh: Zuffa LLC

Con trai út ông Trump hiện sống tại Washington D.C. sau khi chuyển sang cơ sở của Đại học New York tại thủ đô để học năm thứ hai. Barron hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện chính trị hay hoạt động xã hội.

Lần gần nhất công chúng nhìn thấy anh là tại Thông điệp Liên bang hồi cuối tháng Hai, khi cùng mẹ và một số anh chị em đến Điện Capitol. Barron cũng vắng mặt trong lễ lăn trứng Phục sinh truyền thống tại Nhà Trắng.

Tại UFC Freedom 250, Barron hội ngộ các anh chị cùng cha khác mẹ gồm Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump và Tiffany Trump. Con rể, con dâu của ông Trump như Jared Kushner, Michael Boulos, Lara Trump và Bettina Trump; các cháu - trong đó có Kai Trump - cũng có mặt.

Barron Trump theo dõi UFC ở Nhà Trắng tối 14/6. Ảnh: Instagram

Barron Trump là con duy nhất của ông Donald Trump và bà Melania Trump. Sinh năm 2006, anh luôn được gia đình bảo vệ khỏi truyền thông. Barron từng được cha ca ngợi vì góp ý cho chiến dịch tranh cử năm 2024, đặc biệt trong việc lựa chọn các chương trình podcast giúp ông Trump tiếp cận cử tri nam trẻ tuổi. Joe Rogan, một trong những podcaster được Barron đề xuất, cũng xuất hiện tại sự kiện UFC hôm 14/6.

Hồi tháng 3, Barron còn được một thẩm phán Anh khen ngợi vì trợ giúp mội người bạn gọi lực lượng khẩn cấp khi cô bị cựu võ sĩ MMA người Nga hành hung.