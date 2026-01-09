'Táo Y tế' Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' của VTV

Nghệ sĩ Vân Dung là thành viên gạo cội trong gia đình nhà Táo bao năm qua, nhưng mới đây chị phải tiếc nuối khi nói lời tạm biệt chương trình. Tuy nhiên, chị khẳng định đây không phải là chia tay hoàn toàn mà chỉ dừng lại để thay bằng một chương trình khác trong đêm Giao thừa.

Vân Dung là một trong "Táo" gạo cội của nhà Táo.

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết, theo thường lệ cứ tháng 1 là các "Táo" sẽ được gọi đến tập chương trình nhưng năm nay không có thông tin gì thì mọi người đều hiểu. Cũng như khán giả, việc nghệ sĩ có chút tiếc nuối, bùi ngùi là điều không thể tránh khỏi. Nghệ sĩ Vân Dung cho biết: "Táo Quân không chỉ là giải trí đơn thuần, mà còn có thời sự, nóng hổi, và nói trúng những điều khán giả quan tâm suốt một năm qua". Chương trình này được mọi đối tượng khán giả đón chờ như một "món ăn" tinh thần trong tối Giao thừa. Chị nói: "Trẻ con xem để cười, người lớn xem để suy ngẫm, người trẻ bắt gặp những "trend" quen thuộc, ai cũng thấy đâu đó tiếng nói của mình trong chương trình".

Không có Táo Quân nhưng VTV vẫn có chương trình văn nghệ thay thế và nghệ sĩ Vân Dung mong mọi người ủng hộ. "Món ăn cũ là ký ức không bao giờ quên, còn món ăn mới cũng sẽ có cái hay riêng của nó. Có thể hôm nay chưa thích, nhưng xem dần rồi sẽ thấy thấm", nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ.

Vân Dung mong muốn khán giả đón nhận chương trình mới của VTV.

Chị cho rằng, một chương trình mới sẽ gặp rất nhiều áp lực từ "cái bóng" của Táo Quân nhưng đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ "làm mới" mình. Đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ. Với nghệ sĩ Vân Dung, chị luôn tin tưởng và quý mến họ. Theo chị, lớp "Táo" trẻ đang thích nghi và bắt nhịp với tinh thần của chương trình. Chị tin tưởng họ sẽ là lứa kế cận làm tốt "Táo Quân" trong tương lai.

Nghệ sĩ Vân Dung sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc (sau này cả bố mẹ chị đều chuyển về Quân khu I). Khi còn nhỏ, chị đã bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật.

Không chỉ với chương trình Táo Quân, Vân Dung hiện tại là gương mặt thân quen của "vũ trụ" VFC, nữ diễn viên sinh năm 1975 nổi tiếng qua các phim: Ghét thì yêu thôi (2017), Người Phán Xử (tiền truyện), Yêu thì ghét thôi (Ghét thì yêu thôi 2) (2018), Những nhân viên gương mẫu (2019), Những ngày không quên (2020), Hướng dương ngược nắng (2020-2021), 11 tháng 5 ngày (2021), Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ (2022)...