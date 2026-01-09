Ngu Thư Hân ra sao sau tẩy chay

Ngày 8/1, Sina đưa tin Ngu Thư Hân đã xuất hiện trên phim trường Vân Sơ lệnh dù nam chính Trương Vân Long vẫn chưa xác định có tham gia dự án hay không. Nữ diễn viên sinh năm 1995 vẫn nỗ lực đóng phim, ẩn mình khỏi mạng xã hội để scandal đời tư nhanh chóng qua.

Ngu Thư Hân bị đánh giá là "ngôi sao đáng ghét nhất năm 2025" trong giới giải trí Trung Quốc. Đầu năm 2025, nữ diễn viên vẫn được các đài truyền hình mời tham gia biểu diễn âm nhạc, nửa đầu năm, cô bận rộn với dự án Xán Như Phồn Tinh. Tuy nhiên, từ tháng 8/2025, khi nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt lên tiếng tố cáo nữ diễn viên có hành vi bắt nạt, bạo lực mạng, cô lập đồng nghiệp, danh tiếng của Ngu Thư Hân tụt dốc thảm hại.

Ngu Thư Hân cuối cùng cũng có thể khởi động dự án mới sau nhiều tháng gặp khó khăn.

Đến 9/2025, các kênh trực thuộc của CCTV - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã xóa nhiều bài viết về Ngu Thư Hân. Trong đó có, CCTV Tin tức, CCTV Điện ảnh & Âm nhạc, CCTV Net, CCTV Net Văn Nghệ, CGTN China Global Television Network (kênh truyền thông đối ngoại thuộc Đài Truyền hình Trung ương), đây là một tín hiệu không tốt với Ngu Thư Hân.

Không những vậy, nhiều thương hiệu từng mời Ngu Thư Hân hợp tác quảng cáo cũng quay lưng, các sự kiện thương mại bị hoãn. Đặc biệt dịp cuối năm 2025, thời điểm các nghệ sĩ được mời biểu diễn tại đêm hội giao thừa, Ngu Thư Hân hoàn toàn vắng bóng. Ngu Thư Hân không chỉ là diễn viên, cô còn hoạt động với tư cách ca sĩ, nhưng lại bị nhiều nền tảng, đài truyền hình loại khỏi danh sách khách mời. Thậm chí, các buổi tổng kết năm của Tencent, iQiYi nữ diễn viên cũng không tham gia.

Scandal ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của nữ diễn viên. Chỉ trong vòng 4 tháng, tài khoản Douyin của cô bốc hơi 3 triệu người theo dõi, tài khoản MXH Weibo cũng bị tụt gần một triệu fan. Ngu Thư Hân buộc phải chuyển trọng tâm công việc ra nước ngoài như tham gia sự kiện tại Thái Lan.

Nhiều tháng qua, Ngu Thư Hân gần như bị các đài truyền hình, nền tảng sản xuất phim tẩy chay.

Ngoài ra, dự án Nhất niệm Giang Nam từng công bố vai nữ chính do Ngu Thư Hân đảm nhiệm, nhưng sau đó không thể khai máy vì không tìm được nam chính. Có thể thấy, nhiều nghệ sĩ nam ngần ngại không muốn đóng chung với cô.

Hiện tại, việc bộ phim Vân Sơ lệnh khai máy thành công là một tín hiệu vui với Ngu Thư Hân và người hâm mộ. Theo Sina, Ngu Thư Hân vẫn là cái tên thu hút người xem, có những tác phẩm thành công nổi bật như Thương lan quyết, Vĩnh dạ tinh hà... Vì vậy, sẽ có những nhà sản xuất đặt kỳ vọng và đầu tư cho cô. Nếu scandal đời tư được lắng xuống, sự im lặng hiện tại của Ngu Thư Hân là để chuẩn bị cho việc bùng nổ trên màn ảnh sau này.

Vân Sơ lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Triều Vân Tử. Trong đó, Vân Sơ là tiểu thư sinh ra trong gia đình tướng môn danh giá. Gia tộc của nàng bị phản bội, đầu độc và sát hại tàn nhẫn. Sau khi sống lại, Vân Sơ thay đổi tính cách mềm yếu, mang theo ký ức đầy máu và nước mắt đứng lên báo thù. Trên hành trình đó, nàng gặp Sở Dực, một vị tướng tài trí, kiêu ngạo nhưng đầy chính nghĩa. Cả hai từ nghi kỵ mà thấu hiểu, từ hợp tác mà sinh tình.