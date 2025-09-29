Mẹ đơn thân e ngại khi hẹn hò trai tân là “ông chủ” dãy trọ

Tập mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò, do MC Quyền Linh - Ngọc Lan dẫn dắt, giới thiệu cặp đôi Nguyễn Thành Tiên (35 tuổi, kinh doanh nhà trọ tại TP.HCM) và Nguyễn Thị Thanh Hà (36 tuổi, kế toán ở Đồng Nai).

Thành Tiên gây thiện cảm bởi vẻ ngoài chất phác, lối sống lành mạnh: không hút thuốc, không chơi bời, thích nấu ăn và hòa đồng. Anh thừa nhận nhược điểm là ít nói, ngại tiếp xúc với phụ nữ.

Trước đây, Thành Tiên từng có hai mối tình nhưng đều không đi đến đâu: một kéo dài ba năm rồi chia tay vì không còn phù hợp, một chỉ 7 tháng do khác biệt tính cách.

Về phía nhà gái, Thanh Hà mang đến hình ảnh người phụ nữ hoạt bát, vui vẻ, luôn tạo năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh nhưng khi đói bụng sẽ nóng tính và không biết nấu ăn.

Cô trải qua hai mối tình. Một mối thời sinh viên kéo dài 2 năm tan vỡ vì công việc và định hướng riêng. Mối thứ hai với nam đồng nghiệp được 3 năm "đường ai nấy đi" vì sự thiếu quyết đoán từ phía bạn trai. Mối tình này Thanh Hà có một bé gái hiện 9 tuổi và đã lựa chọn làm mẹ đơn thân.

“Em cần một người đàn ông bản lĩnh, biết đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình. Chính vì không có điều đó nên em từng cảm thấy rất lạc lõng,” cô chia sẻ.

Đến với chương trình, Thanh Hà mong tìm người đàn ông cao ráo, hiền lành, không nóng tính. Về phía mình, Thành Tiên bày tỏ anh không đặt nặng việc đối phương là mẹ đơn thân. “Quan trọng là cả hai có hợp nhau, hiểu nhau hay không,” anh khẳng định.

Ngay khi “mở rào”, cả hai trao quà, trò chuyện trong không khí thoải mái. Thành Tiên cho biết anh sẵn sàng sắp xếp công việc để có thời gian chăm lo cho bạn gái. Thanh Hà cũng ngỏ lời mời anh về nhà chơi để gần gũi, tìm hiểu thêm.

Khi MC gợi mở, chàng trai 35 tuổi bất ngờ nắm tay bạn gái, bày tỏ mong muốn tiến xa: “Anh muốn lập gia đình với em, muốn sống với em đến trọn đời. Nếu đến với nhau, anh sẽ lo cho em và con em hạnh phúc.”

Mặc dù xúc động trước sự chân thành của Thành Tiên, Thanh Hà vẫn bày tỏ băn khoăn: “Em từng thất bại vì người đàn ông không có lập trường. Em mong anh biết tự quyết định cuộc sống của mình, cái gì đúng thì phải làm.”

Đúng lúc đó, mẹ của Thành Tiên – ngồi dưới hàng ghế khán giả – đã lên tiếng trấn an. Bà thừa nhận con trai nhút nhát vì được bảo bọc từ nhỏ, nhưng tin rằng khi có gia đình riêng, anh sẽ trưởng thành hơn. Bà cũng khẳng định luôn sẵn lòng đón nhận con dâu và cả cháu riêng của Hà: “Có 1 em bé hay 2-3 em bé cũng không sao, nhà cô càng thêm đông vui.”

Sau những phút đắn đo, Thanh Hà đã gật đầu cho cơ hội. Cặp đôi cùng nhấn nút hẹn hò trong niềm hân hoan của khán giả và sự chúc phúc từ gia đình hai bên. Họ trao nhau nụ hôn đầu ngay trên sân khấu, khép lại hành trình mai mối bằng một kết thúc trọn vẹn.