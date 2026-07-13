C. Ronaldo và vị hôn thê 'hoãn cưới'

Trước khi World Cup khởi tranh, Ronaldo từng chia sẻ mong muốn giành chức vô địch trong cuộc trò chuyện với nhà báo Piers Morgan và tổ chức đám cưới sau đó.

Tuy nhiên mới đây, truyền thông Bồ Đào Nha rộ tin Ronaldo sẽ hoãn cưới. Trang fanpage chuyên về bóng đá Football & Witball viết: "Sau khi Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại khỏi World Cup, Ronaldo được cho là cảm thấy việc tổ chức đám cưới vào đúng ngày đó sẽ chẳng khác nào ăn mừng chức vô địch World Cup của một đội tuyển khác. Vì vậy, cả hai quyết định hoãn lễ cưới".

Hiện phía Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez chưa phản hồi thông tin này.

Sau thất bại tại World Cup 2026, Ronaldo hiện đã về nhà bên vị hôn thê Georgina Rodriguez và các con.

Kế hoạch tổ chức lễ cưới ngay sau World Cup được xem là mang nhiều ý nghĩa, như một dịp để ăn mừng cả thành công trong sự nghiệp lẫn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha khiến giấc mơ vô địch World Cup của Ronaldo khép lại. Thay vì đánh dấu một khoảnh khắc trọn vẹn dành riêng cho anh và gia đình, lễ cưới ngay sau World Cup có thể vô tình tạo cảm giác như đang chung vui với nhà vô địch giải đấu.

Việc siêu sao người Bồ Đào Nha rời giải đấu sớm đồng nghĩa FIFA cũng mất đi một trong những nhân tố có khả năng tạo hiệu ứng truyền thông và thương mại mạnh mẽ nhất. Giá vé xem các trận còn lại của World Cup 2026 biến động mạnh.

Cristiano Ronaldo khóc sau trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Dallas, Texas, Mỹ, ngày 6/7/2026 Ảnh: AP

Georgina sinh năm 1994 tại Buenos Aires, thủ đô Argentina, có cha là người Argentina và mẹ là người Tây Ban Nha. Georgina học múa ba lê từ bốn tuổi, nhưng phải dừng lại vì gia đình không đủ khả năng chi trả. 18 tuổi, cô chuyển đến Madrid để làm việc tại cửa hàng bán lẻ vào ngày thường và tại quán bar vào cuối tuần. Sau đó, cô tìm được việc tại cửa hàng thời trang và gặp Ronaldo.

Ronaldo và Georgina Rodríguez có với nhau một con gái 8 tuổi tên Alana Martina và một con gái 4 tuổi tên Bella. Cặp sao từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi mất bé trai Angel (em bé song sinh cùng Bella).

Ronaldo thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2002. Siêu sao 40 tuổi hiện sở hữu bảng thành tích đồ sộ, gồm năm Quả Bóng Vàng, bốn Giày Vàng châu Âu, năm Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga, hai Serie A, kỷ lục ghi 954 bàn sự nghiệp và 143 bàn quốc tế.

Ronaldo bên vị hôn thê Georgina Rodríguez và 5 con. Ngoài hai con gái có với Georgina, Ronaldo không công khai mẹ của con trai cả - Cristiano Jr., 16 tuổi, đang thi đấu ở vị trí tiền đạo giống bố. Năm 2017, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha chào đón cặp song sinh Eva Maria và Mateo nhờ người mang thai hộ.

World Cup 2026 được Ronaldo xác nhận là kỳ cuối cùng trong sự nghiệp. Anh lập nhiều cột mốc tại giải lần này, như trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup. Với 27 trận tại giải đấu lớn nhất hành tinh, anh đứng thứ hai trong lịch sử, chỉ sau Messi. Ronaldo cũng đã ghi 11 bàn ở World Cup, kỷ lục của bóng đá Bồ Đào Nha. Dù vậy, danh hiệu vô địch World Cup vẫn là chiếc cúp lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của Ronaldo. Anh từng cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và Nations League 2019, 2025, nhưng chưa một lần lên đỉnh thế giới.

Ronaldo còn là cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên trên thế giới. Theo tính toán của hãng tài chính Bloomberg, Ronaldo đang có khối tài sản 1,3 tỷ USD - phần lớn từ bản hợp đồng khổng lồ ở Arab Saudi cùng các thương hiệu toàn cầu như Nike, Armani hay Louis Vuitton.