Dự báo vận may 12 con giáp tháng 6 Âm lịch: Mão thiên thời địa lợi, Thân vận tốt đang lên, Tý lấy tĩnh chế động

Tháng 6 Âm lịch - tháng Ất Mùi đến như một quãng nghỉ giữa năm. Sau mấy tháng lửa cháy rực, năng lượng giờ đây từ từ rút xuống lòng đất, cái oi nồng của giữa hè được đất ôm lại, dịu bớt.

Cuộc sống cũng thôi hối hả, không còn chỉ biết lao về phía trước. Đây là lúc để ta chậm một nhịp, nhìn lại, hoàn tất những gì còn dang dở.

Tháng này, trời đất nhắn nhủ 12 con giáp: kết thúc – ổn định – hoàn tất – làm đến nơi đến chốn. Ý tưởng dù bay cao đến đâu cũng phải hóa thành hành động cụ thể. May mắn tháng này không ở xa, nó nằm ngay trong việc bạn dọn lại căn phòng, sắp lại bàn làm việc và làm cho trọn từng việc nhỏ.

Dưới đây là vận may của 12 con giáp trong tháng 6 Âm lịch. Bạn chú ý nhé!

Nhắc con giáp tuổi Tý: Tháng xung, thị phi nhiều, lấy tĩnh chế động.

1. Con giáp tuổi Tý

Tháng 6 Âm lịch, con giáp tuổi Tý có nhiều va chạm, dễ gặp thị phi sau lưng và tiểu nhân quấy phá. Làm gì cũng nên kín kẽ, giữ thái độ thận trọng, tránh sơ hở để người khác lợi dụng.

Tài lộc của bạn không tốt. Dễ hao tiền, bị lừa gạt. Đặc biệt tránh xa những lời mời gọi “lợi nhuận cao, việc nhẹ”.

Tình cảm ở mức trung bình. Dễ hiểu lầm qua lời nói, nên nhường nhịn để giữ hòa khí. Sức khỏe cần chú ý dạ dày, tiêu hóa, thận và cột sống thắt lưng.

Nhắc con giáp tuổi Tý: Tháng xung, thị phi nhiều, lấy tĩnh chế động.

2. Con giáp tuổi Sửu

Tháng này, vận khí của con giáp tuổi Sửu chưa ổn định, dễ có việc bất ngờ làm xáo trộn kế hoạch. Cần kiểm tra kỹ trước khi quyết định để tránh sai sót ảnh hưởng vị trí.

Tài lộc của bạn kém, không lợi cho kiếm tiền. Cẩn thận mất mát, chi tiêu lớn ngoài dự tính. Tình cảm cũng dễ xảy ra bất hòa. Nên chủ động làm lành, tránh trách móc lẫn nhau. Về sức khỏe, tỳ vị, đường ruột yếu. Ăn uống thanh đạm, tránh đồ cay nóng. Nữ giới đề phòng bệnh phụ khoa.

Nhắc con giáp tuổi Sửu: Vận trồi sụt, cần linh hoạt ứng biến.

3. Con giáp tuổi Dần

Tháng này, con giáp tuổi Dần có lộc, nhiều cơ hội để thể hiện và thăng tiến. Tuy vậy vẫn cần đề phòng cạnh tranh không lành mạnh, làm gì cũng nên chắc tay.

Tài lộc của bạn khá tốt, hợp đầu tư, quản lý tài chính, dễ có khoản lời đáng kể. Tình cảm cũng thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa. Người độc thân dễ gặp đối tượng phù hợp, nên mở lòng. Sức khỏe không đáng lo, chỉ cần ăn uống điều độ.

Nhắc con giáp tuổi Dần: Tháng có lộc nhỏ, cứ mạnh dạn tiến lên.

Nhắc con giáp tuổi Mão: Thiên thời địa lợi, làm gì cũng thuận.

4. Con giáp tuổi Mão

Tháng 6 Âm, con giáp tuổi Mão được tam hợp hỗ trợ, quý nhân giúp sức. Đây là thời điểm vàng để bứt phá, chỉ cần dám nắm bắt cơ hội.

Tài lộc của bạn rất vượng, kinh doanh, đầu tư đều có lợi. Tình cảm cũng êm đẹp, gia đạo hòa thuận. Người độc thân có nhiều dịp gặp gỡ, dễ nên duyên. Sức khỏe hể chất lẫn tinh thần đều nhẹ nhàng.

Nhắc con giáp tuổi Mão: Thiên thời địa lợi, làm gì cũng thuận.

5. Con giáp tuổi Thìn

Tháng 6 Âm, con giáp tuổi gặp nhiều cản trở. Áp lực từ cấp trên lớn, việc lặt vặt dồn dập. Cần tỉ mỉ, tránh nóng vội kẻo sai một ly đi một dặm.

Tài lộc trung bình, nên giữ tiền chặt, đừng chạy theo đám đông mà đầu tư mù quáng. Tình cảm của bạn dễ cáu gắt vì áp lực. Cần thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn để giữ ấm êm. Bạn nên đề phòng bệnh dạ dày do ăn uống thất thường, chú ý thận và đường tiết niệu.

Nhắc con giáp tuổi Thìn: Tháng có hung tinh, ưu tiên giữ sức khỏe và sự ổn định.

6. Con giáp tuổi Tỵ

Vận trình của con giáp tuổi Ty ổn định. Chỉ cần bạn chăm chỉ, có trách nhiệm thì tự khắc có thêm cơ hội và thành quả.

Tài lộc của bạn ổn định, thu nhập chính đều đặn. Làm nhiều hưởng nhiều, không có lộc trên trời rơi xuống. Tình cảm của bạn bình yên, dễ vun đắp. Dành thời gian gặp gỡ sẽ giúp tình cảm thêm bền. Cần ăn uống thanh nhạt, tránh để nóng trong người hại tỳ vị.

Nhắc con giáp tuổi Tỵ: Tháng bình ổn, cứ nỗ lực là được đền đáp.

Nhắc con giáp tuổi Ngọ: Vận đang lên nhưng nền chưa chắc, đừng vội.

7. Con giáp tuổi Ngọ

Công việc của con giáp tuổi Ngọ có dấu hiệu khởi sắc nhưng chưa thực sự vững. Làm việc vẫn phải cẩn trọng, tránh chủ quan kẻo mất những gì đang có.

Tài lộc của bạn ở mức trung bình. Tiền bạc chủ yếu đến từ công việc chính, cứ làm tốt ắt có thu nhập ổn. Chuyện tình cảm nên chú ý cách nói chuyện, thái độ nhẹ nhàng thì mọi sự êm xuôi. Sức khỏe: Lưu tâm dạ dày và hệ tiêu hóa.

Nhắc con giáp tuổi Ngọ: Vận đang lên nhưng nền chưa chắc, đừng vội.

8. Con giáp tuổi Mùi

Tháng 6 Âm lịch là tháng tuổi nên con giáp tuổi Mùi khá vất vả, nhiều việc nhỏ nhặt dễ gây sai sót, ảnh hưởng dây chuyền. Cần hết sức trách nhiệm và kỹ tính. Tài lộc: Kém thuận. Khó kiếm mà dễ hao. Nên thắt chặt chi tiêu, tránh phung phí.

Tình cảm: Áp lực nhiều khiến bạn dễ nổi nóng. Học cách kiềm chế cảm xúc để không làm sứt mẻ các mối quan hệ. Sức khỏe: Hệ tiêu hóa kém, ăn uống nên cẩn thận.

Nhắc con giáp tuổi Mùi: Tháng của mình, lấy chữ “cẩn” làm đầu.

9. Con giáp tuổi Thân

Tháng tốt, có nhiều cơ hội mở ra cho con giáp tuổi Thân. Bạn càng cố gắng thì càng có lộc. Tài lộc: Khá vượng. Cả thu nhập chính và phụ đều sáng. Đầu tư nhỏ hợp lý sẽ sinh lời.

Tình cảm: Suôn sẻ, gia đạo an vui, không có sóng gió lớn.Sức khỏe: Đề phòng nóng gan, chú ý gan mật.

Nhắc con giáp tuổi Thân: Vận tốt đang tới, kiên trì sẽ gặt quả ngọt.

Nhắc con giáp tuổi Dậu: Có lộc, mọi sự nhìn chung yên ổn.

10. Con giáp tuổi Dậu

Công việc của con giáp tuổi Dậu vẫn đang đà thuận. Còn nhiều không gian để phát triển. Chăm chỉ và biết chớp thời cơ thì thành quả sẽ đến. Tài lộc: Ổn định, cả lương và lộc ngoài đều có. Tuy nhiên chớ tham lam, tham thì thâm.

Tình cảm: Cát lành. Vợ chồng, đôi lứa nên có những buổi hẹn hò nhỏ để hâm nóng tình cảm. Sức khỏe: Ăn uống chừng mực, phòng bệnh về tỳ vị, tiêu hóa.

Nhắc con giáp tuổi Dậu: Có lộc, mọi sự nhìn chung yên ổn.

11. Con giáp tuổi Tuất

Công việc của con giáp tuổi Tuất nhiều trở ngại, dễ vướng tranh cãi, thị phi. Bạn xử lý công việc không khéo có thể dính đến pháp lý, phạt vạ. Làm gì cũng phải đúng luật, đúng quy trình.

Tài lộc: Có dấu hiệu hao tài. Tháng này giữ được tiền là thắng, đừng đầu tư liều lĩnh. Tình cảm: Dễ xảy ra lời qua tiếng lại. “Một điều nhịn, chín điều lành” sẽ giúp mọi chuyện êm đẹp. Sức khỏe: Để ý u cục, bệnh ngoài da, dạ dày. Đi lại xe cộ cẩn thận.

Nhắc con giáp tuổi Tuất: Tháng không thuận, lấy an toàn làm trọng.

12. Con giáp tuổi Hợi

Vận đã khá hơn nhưng con giáp tuổi Hợi vẫn bị kìm hãm phần nào. Có cơ hội phát triển nhưng cũng cần đề phòng điều tiếng và sự chèn ép từ người có quyền.

Tài lộc: Trung bình. Đầu tư cần tỉnh táo, tránh bị người khác lợi dụng tiền bạc. Tập trung giữ vững những gì đang có.

Tình cảm: Dễ nảy sinh bất đồng. Giữ tâm thế bình tĩnh, lời nói dịu dàng sẽ hóa giải được nhiều chuyện. Sức khỏe: Không có vấn đề lớn, chỉ cần ăn uống điều độ, tránh hại dạ dày.

Nhắc con giáp tuổi Hợi: Tháng bình, cứ siêng năng cần mẫn là ổn.

Nhắc con giáp tuổi Hợi: Tháng bình, cứ siêng năng cần mẫn là ổn.

Điều nên nhớ trong tháng Ất Mùi: Đây là tháng rất hợp để “buông”. Buông bớt đồ đạc không dùng, buông bớt những cuộc hẹn vô nghĩa, buông cả những gánh nặng bạn tự ôm vào lòng.

Hỏa và Thổ đang dày, càng ôm đồm càng bí bách. Cứ nhẹ lòng thì công việc và tiền bạc mới có chỗ để chảy. Đợi qua Lập Thu, khi Kim khí về thì mọi thứ sẽ thông thoáng hơn.

Đừng cố gồng mình. Thổ nặng mà không xả thì sẽ ì ạch, kéo theo vận may đứng yên. Hãy học cách phân biệt đâu là nỗi buồn của mình, đâu là chuyện của người khác.

Giữ tâm an, đón bài học mới như đón một cơn gió mát giữa trưa hè. Biết nương theo đất trời mà chuyển mình, thì sau Lập Thu, bạn sẽ thấy tài lộ.

(Theo SH)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.