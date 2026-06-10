Bill Gates bị người tình cũ nhận xét 'rất đáng sợ'

Theo WSJ, bác sĩ Melanie S. Walker gia nhập Quỹ Bill & Melinda Gates năm 2006 sau khi chuyển tới Seattle sống cùng cựu lãnh đạo Microsoft Steven Sinofsky. Trước đó, bà quen Jeffrey Epstein từ thập niên 1990 và gọi ông trùm tài chính tai tiếng này là "một trong những người bạn thân nhất".

Walker được cho là đóng vai trò kết nối Bill Gates và một số cộng sự với Epstein. Đến năm 2017, bà rời quỹ từ thiện để chuyển sang làm việc tại văn phòng riêng của Gates. Trong thời gian này, hai người nảy sinh quan hệ tình cảm.

Bác sĩ Melanie S. Walker. Ảnh: World Economic Forum

Những email và tin nhắn nằm trong hồ sơ Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy Walker thường xuyên chia sẻ với Epstein về mối quan hệ với nhà đồng sáng lập Microsoft. Khi được Epstein hỏi trực tiếp vào đầu năm 2017 liệu hai người có quan hệ tình dục hay chưa, Walker trả lời rằng họ chưa đi đến mức đó nhưng "đã phát cuồng trước tấm bảng trắng" trong lúc nhân viên của Gates đứng chờ bên ngoài. Bà còn kể cả hai từng dành vài phút chỉ để đứng cạnh nhau và hít thở sâu.

Trong một số tin nhắn khác, Walker cho biết Gates từng than phiền mình quá già, còn bà đáp lại rằng ông vẫn "hơi trẻ so với mình".

Tuy nhiên, mối quan hệ này dường như không hoàn toàn êm đẹp. Trong email gửi Epstein vào tháng 7/2017, Walker mô tả Gates là "rất đáng sợ" và "không phải con người mà mọi người vẫn nghĩ". Bà nói tỷ phú công nghệ là "một sự xao nhãng lớn", khiến mình cảm thấy bị mắc kẹt, đồng thời xin lỗi Epstein sau khi Gates bị cho là đã cư xử thiếu thiện chí với ông ta.

Tỷ phú Bill Gates. Ảnh: TT News Agency

Theo WSJ, Walker từng nhờ Epstein tư vấn cách gây sức ép với Gates và Larry Cohen, giám đốc điều hành văn phòng riêng của tỷ phú Mỹ, để họ chấp thuận các đề xuất của bà. Đáp lại, Epstein ám chỉ rằng chỉ cần nói ông ta "biết hết mọi chuyện" là đủ.

Sau một cuộc gặp không diễn ra như mong đợi, Walker nhắn với Epstein rằng bà đang nắm giữ "những email bí mật" cùng một số thông tin gây xấu hổ khác, đồng thời so sánh Gates với nhà sản xuất phim Harvey Weinstein - người từng bị kết án vì nhiều tội danh xâm hại tình dục.

Walker cũng tiết lộ với Epstein, bà Melinda Gates không ưa mình và đang gây sức ép thông qua các kênh của quỹ từ thiện. "Melinda đang chống lại tôi. Tôi cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt", bà viết.

Theo các tài liệu được công bố, Walker quen Epstein từ những năm 1990 sau khi được Tổng thống Donald Trump giới thiệu tại khách sạn Plaza ở New York. Sau đó, bà trở thành cố vấn khoa học của Epstein và thông qua Ghislaine Maxwell quen biết Andrew Mountbatten-Windsor.

Jeffrey Epstein trước khi qua đời trong tù. Ảnh: DOJ

Năm 2011, trước cuộc gặp đầu tiên giữa Bill Gates và Epstein, Walker đã gửi email cho Gates, mô tả Epstein là "một trong những người bạn thân nhất" và ca ngợi ông ta là người kín tiếng, có mối quan hệ với "những người hấp dẫn nhất thế giới".

Đến năm 2014, chính Walker lại cảnh báo Gates nên giữ khoảng cách với Epstein trong các vấn đề cá nhân, nói rằng ông trùm tài chính này thường khai thác điểm yếu của những người quyền lực và bà đã chứng kiến điều đó xảy ra với nhiều nhân vật nổi tiếng.

Người phát ngôn của Bill Gates khẳng định tỷ phú không biết về mối quan hệ giữa Walker và Epstein cũng như những động cơ chung của hai người. Phía này cho biết quan hệ giữa Gates và Walker là tự nguyện, kết thúc trong hòa bình và bác sĩ vẫn thỉnh thoảng liên lạc với ông trong nhiều năm sau đó.

Luật sư đại diện Walker từ chối bình luận chi tiết, chỉ nói thân chủ là "nạn nhân sống sót của Jeffrey Epstein" và phải chịu đựng một mối quan hệ mang tính cưỡng ép kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Mối quan hệ đó chỉ chấm dứt sau khi Epstein qua đời.