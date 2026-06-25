Bill Gates khai chuyện ngoại tình với bác sĩ Harvard và nhà khoa học Nga

Bill Gates đến phiên điều trần tại Điện Capitol hôm 10/6. Ảnh: AFP

Bill Gates, 70 tuổi, xuất hiện trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ hôm 10/6 để trả lời các câu hỏi về mối quan hệ với Jeffrey Epstein. Bản ghi cuộc điều trần vừa được công bố hé lộ nhiều chi tiết đời tư gây chú ý, trong đó có việc Gates thừa nhận từng ngoại tình với bác sĩ kiêm doanh nhân y tế Alice Jacobs Nesselrodt, tốt nghiệp Trường Y Harvard, và nhà khoa học hạt nhân Nga Karima Nigmatulina.

Theo lời khai, Gates từng thú nhận với vợ cũ Melinda về nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Lần đầu diễn ra trước năm 2010. Lần thứ hai vào năm 2013, ông thừa nhận có quan hệ với Nigmatulina và Mila Antonova - nữ kỳ thủ bridge người Nga kém ông 30 tuổi.

Gates cho biết Melinda rất đau khổ nhưng hai người không nghĩ đến chuyện ly hôn vào thời điểm đó. Cuộc hôn nhân kéo dài gần ba thập kỷ của họ đến năm 2021 mới kết thúc, trong đó mối quan hệ giữa Gates với Epstein được cho là một trong những nguyên nhân chính.

Nhà đồng sáng lập Microsoft nói ông quen Nigmatulina thông qua công việc nghiên cứu về mô hình dịch bệnh và năng lượng hạt nhân tại TerraPower, công ty mà ông là nhà đầu tư lớn. Gates xác nhận một trong những lần quan hệ với nữ khoa học gia diễn ra ở London và được nhắc tới trong hàng triệu email liên quan Epstein do Bộ Tư pháp Mỹ công bố đầu năm nay.

Bill Gates và Mila Antonova. Ảnh: YouTube

Với Alice Jacobs, Gates cho biết mối quan hệ bắt đầu trước năm 2010. Điều đáng chú ý là Jacobs được cho đã liên lạc với Epstein từ năm 2009 và giới thiệu ông ta với Boris Nikolic - cựu cố vấn khoa học của Quỹ Gates và là người kết nối Epstein với tỷ phú Microsoft.

Trong cuộc điều trần, các thành viên ủy ban đề cập đến một email được cho là Epstein tự gửi cho chính mình năm 2013, trong đó có nội dung: "Anh cũng nói rõ với tôi rằng không được nhắc đến Alice Jacobs vì đó là chuyện phải được giữ kín giữa chúng ta".

Đáp lại, Gates nói ông không hiểu ý nghĩa của email này nhưng thừa nhận từng ngoại tình với Jacobs nên "điều đó có thể giải thích được".

Ông cũng phủ nhận việc từng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục sau khi bị chất vấn về một email khác, trong đó Epstein tự nhận là Boris Nikolic và viết rằng Gates từng nhờ xóa các email liên quan đến bệnh tình dục và mô tả bộ phận sinh dục của mình. "Tôi chưa bao giờ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tôi chưa bao giờ mô tả bộ phận sinh dục của mình với ông Nikolic. Tôi cũng chưa bao giờ bí mật đưa thuốc cho bất kỳ ai", Gates nói.

Liên quan đến Mila Antonova, Gates cho biết Epstein từng yêu cầu ông hoàn trả các khoản chi phí liên quan đến nữ kỳ thủ này sau khi hai người cắt đứt liên lạc vào năm 2014. Tuy nhiên, ông khẳng định chưa từng bị tống tiền. "Tôi không bị tống tiền, nhưng nhìn vào các email đó, có vẻ ông Epstein đã nghĩ đến hướng đó", Bill Gates khai.