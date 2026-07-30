5 công chúa Gen Z sẽ kế vị ngai vàng của hoàng gia châu Âu

Đằng sau những bộ váy dạ hội và các nghi lễ hoàng gia là quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm của thế hệ công chúa Gen Z châu Âu. Mỗi người mang một trọng trách khác nhau nhưng đều được định hướng từ sớm để một ngày trở thành người đứng đầu hoàng gia hoặc nguyên thủ quốc gia.

Điều thú vị là ba người trong số họ, Công chúa Elisabeth của Bỉ, Catharina-Amalia của Hà Lan và Ingrid Alexandra của Na Uy, còn duy trì một nhóm trò chuyện trên WhatsApp. Elisabeth tiết lộ họ thường xuyên nhắn tin, chia sẻ về cuộc sống và áp lực của những người cùng mang trọng trách kế vị. Ba công chúa cũng nhiều lần gặp nhau tại các sự kiện hoàng gia châu Âu.

Công chúa Tây Ban Nha ba năm huấn luyện ở cả ba quân chủng

Công chúa Leonor, 20 tuổi. Ảnh: IG

Là con gái cả của Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, Công chúa Leonor, 20 tuổi, là người kế vị ngai vàng Tây Ban Nha.

Khác với nhiều người thừa kế hoàng gia châu Âu, Leonor trải qua chương trình huấn luyện quân sự tại cả ba quân chủng. Cô lần lượt học tại Học viện Quân sự Zaragoza, Trường Hải quân Marín và mới hoàn thành giai đoạn đào tạo tại Học viện Không quân và Vũ trụ ở Murcia hồi tháng 7.

Ngày 3/7/2024, Công chúa Leonor của Tây Ban Nha trở thành thiếu úy sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tại học viện quân sự ở Zaragoza. Ảnh: Vogue

Song song với chương trình quân sự, Leonor ngày càng đảm nhận nhiều nhiệm vụ đại diện hoàng gia. Mùa hè năm nay, cô tham dự lễ trao Giải thưởng Công chúa Girona, tiếp đón đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha sau World Cup và xuất hiện tại nhiều sự kiện cấp nhà nước cùng Vua Felipe VI.

Ngoài các nhiệm vụ chính thức, Leonor được đánh giá là người kín tiếng và kỷ luật. Các bạn học mô tả cô chăm chỉ, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và có phần dè dặt khi mới gặp nhưng khá hài hước với người thân quen. Công chúa thành thạo nhiều ngoại ngữ, yêu thích thể thao như bóng chuyền, trượt tuyết và quần vợt, đồng thời thường mang theo máy ảnh trong các chuyến đi của gia đình.

Công chúa Bỉ tốt nghiệp Harvard trước khi kế vị

Công chúa Elisabeth, 25 tuổi, là người kế vị ngai vàng Bỉ và sẽ trở thành nữ hoàng đầu tiên của nước này được xác lập quyền kế vị theo nguyên tắc bình đẳng giới, sau khi Bỉ bãi bỏ quy định ưu tiên nam giới trong việc truyền ngôi vào năm 1991.

Công chúa Elisabeth, 25 tuổi. Ảnh: IG

Sau khi tốt nghiệp ngành Lịch sử và Chính trị tại Đại học Oxford, cô hoàn thành chương trình thạc sĩ Chính sách công tại Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard vào tháng 5 năm nay. Trước đó, Elisabeth cũng trải qua một năm học tại Học viện Quân sự Hoàng gia Bỉ.

Ngoài việc học và thực hiện nhiệm vụ hoàng gia, Elisabeth được biết đến với hình ảnh gần gũi, kín tiếng. Cô thông thạo bốn ngôn ngữ gồm Hà Lan, Pháp, Đức và Anh; yêu thích chèo thuyền, trượt tuyết, đi bộ đường dài và chơi piano. Trong đại dịch Covid-19, công chúa từng tham gia chiến dịch gọi điện hỏi thăm, động viên những người cao tuổi sống tại viện dưỡng lão. Sau khi tốt nghiệp Harvard, Elisabeth tiết lộ dự định thực hiện chuyến vượt Đại Tây Dương bằng thuyền buồm trước khi đảm nhận thêm các trọng trách của hoàng gia.

Trong cuộc phỏng vấn với People, Elisabeth cho biết tình bạn với Công chúa Hà Lan Catharina-Amalia và Công chúa Na Uy Ingrid Alexandra giúp cô có thêm chỗ dựa tinh thần. "Chúng tôi có một nhóm WhatsApp", công chúa nói, cho biết cả ba thường xuyên giữ liên lạc vì hiểu rõ những áp lực của người kế vị ngai vàng.

Công chúa Hà Lan, vừa học luật vừa tham gia chương trình quốc phòng

Công chúa Catharina-Amalia, 22 tuổi, là người kế vị ngai vàng Hà Lan. Ảnh: deoranjes

Sau khi theo học ngành Chính trị, Tâm lý học, Luật và Kinh tế (PPLE) tại Đại học Amsterdam, cô tiếp tục học cử nhân Luật Hà Lan. Đồng thời, Catharina-Amalia tham gia Defensity College, chương trình đào tạo bán thời gian của Bộ Quốc phòng Hà Lan dành cho sinh viên.

Theo Hoàng gia Hà Lan, chương trình này giúp người kế vị hiểu rõ hơn về hoạt động của lực lượng vũ trang, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo.

Catharina-Amalia được công chúng Hà Lan biết đến với lối sống giản dị. Năm 2021, cô từ chối nhận khoản trợ cấp gần 2 triệu USD mỗi năm dành cho người kế vị ngai vàng, cho biết chưa muốn nhận tiền khi bản thân chưa có nhiều đóng góp cho đất nước.

Công chúa cũng từng phải từ bỏ cuộc sống sinh viên bình thường và bí mật sang Tây Ban Nha một thời gian sau khi xuất hiện các mối đe dọa bắt cóc từ các băng nhóm tội phạm. Trở về Hà Lan, cô tiếp tục việc học và từng bước đảm nhận thêm các nhiệm vụ hoàng gia.

Công chúa Na Uy, hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi du học Australia

Công chúa Na Uy. Ảnh: Royalcourt

Công chúa Ingrid Alexandra, 21 tuổi, hiện đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Na Uy, sau cha là Thái tử Haakon.

Đầu năm nay, cô hoàn thành 15 tháng nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn Công binh thuộc Lữ đoàn Bắc, nơi đảm nhiệm vị trí xạ thủ trên xe chiến đấu bộ binh CV90. Sau khi xuất ngũ, Ingrid Alexandra chuyển tới Australia để theo học tại Đại học Sydney. Đây được xem là bước chuẩn bị trước khi cô đảm nhận nhiều hoạt động hoàng gia hơn trong tương lai.

Ingrid Alexandra yêu thích lướt sóng, trượt tuyết và leo núi, từng giành huy chương vàng tại giải lướt sóng quốc gia dành cho thanh thiếu niên. Truyền thông châu Âu nhiều lần ví cô là "Kate Middleton của Na Uy" nhờ phong cách thanh lịch, kín tiếng và hình ảnh gần gũi.

Công chúa từng giành huy chương vàng tại giải lướt sóng. Ảnh: Aftenposten

Năm 12 tuổi, Ingrid Alexandra gây chú ý với bài phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày cưới của Vua Harald V và Hoàng hậu Sonja, khi khẳng định Na Uy là đất nước dành cho mọi người, bất kể họ yêu ai. Phát biểu này được xem là dấu ấn cho tư duy cởi mở của thế hệ hoàng gia trẻ.

Công chúa Thụy Điển làm quen với nghĩa vụ hoàng gia từ nhỏ

Khác với bốn công chúa còn lại, Estelle mới 14 tuổi và là thành viên trẻ nhất trong nhóm.

Con gái của Công chúa kế vị ngai vàng Victoria. Ảnh: IG

Dù được chuẩn bị cho vai trò trong tương lai từ nhỏ, Estelle vẫn có cuộc sống gần gũi với bạn bè đồng trang lứa. Hoàng tử Daniel từng nói vợ chồng ông muốn các con biết đi tàu điện, xe buýt, xếp hàng và trải nghiệm những sinh hoạt bình thường như mọi đứa trẻ Thụy Điển. Gần đây, công chúa xuất hiện ngày càng nhiều bên Vua Carl XVI Gustaf và mẹ - Công chúa kế vị ngai vàng Victoria tại các lễ kỷ niệm quốc gia, sự kiện văn hóa và hoạt động của hoàng gia.