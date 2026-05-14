Các con giáp dễ gặp biến cố sức khỏe cuối năm 2026, chủ quan là trả giá đắt

Con giáp Dậu: Làm việc quá sức, cơ thể phát tín hiệu báo động

Theo tử vi, con giáp Dậu vốn nổi tiếng chăm chỉ, càng áp lực càng lao vào công việc.

Tuy nhiên, từ nay tới cuối năm 2026, nhịp độ công việc dồn dập khiến con giáp này rất dễ rơi vào trạng thái kiệt sức kéo dài.

Các dấu hiệu như mất ngủ, đau đầu, suy nhược, đau dạ dày hay cơ thể thiếu năng lượng có thể xuất hiện thường xuyên hơn.

Điều đáng nói là con giáp Dậu thường có xu hướng chịu đựng, ít khi để tâm đúng mức đến sức khỏe nên càng dễ khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng.

Khi thể lực suy giảm, hiệu suất công việc cũng không còn ổn định như trước. Những quyết định quan trọng dễ bị cảm xúc chi phối, dẫn đến sai sót hoặc chậm trễ. Đây cũng là lý do khiến nhiều kế hoạch tưởng đã chắc thắng lại bất ngờ đổ vỡ vào phút cuối.

Đặc biệt, nữ mạng tuổi Dậu đang có kế hoạch sinh con càng cần chú ý chăm sóc cơ thể nhiều hơn. Sức khỏe không ổn định có thể ảnh hưởng tới khả năng thụ thai cũng như thai kỳ sau này.

Giai đoạn này, điều con giáp Dậu cần làm không phải là cố gắng làm nhiều hơn mà là học cách nghỉ ngơi đúng lúc.

Chỉ khi duy trì được thể trạng ổn định, bản mệnh mới có thể giữ vững phong độ và tài vận lâu dài.

Con giáp Hợi: Chủ quan với sức khỏe dễ gặp họa bất ngờ

Trong 12 con giáp, tuổi Hợi thường khá thoải mái và dễ xuề xòa với bản thân.

Những dấu hiệu như mệt nhẹ, ăn uống thất thường, chóng mặt hay thay đổi sinh hoạt thường bị bỏ qua vì cho rằng không nghiêm trọng.

Tuy nhiên, từ nay tới cuối năm, chính sự chủ quan này lại có thể khiến con giáp Hợi phải trả giá đắt.

Chỉ một vấn đề sức khỏe nhỏ cũng dễ kéo theo hàng loạt hệ lụy như công việc gián đoạn, mất cơ hội hoặc tốn kém tiền bạc chữa trị.

Đây là thời điểm con giáp Hợi cần thiết lập lại kỷ luật sinh hoạt cho chính mình. Ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc và theo dõi cơ thể thường xuyên là những việc bắt buộc phải ưu tiên.

Ngoài ra, con giáp này cũng nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.

Việc giữ tinh thần ổn định sẽ giúp tuổi Hợi tập trung tốt hơn cho công việc và tránh được những gián đoạn không đáng có.

Đặc biệt, càng về cuối năm 2026, con giáp Hợi càng phải cẩn trọng khi đi lại, chú ý an toàn giao thông để hạn chế nguy cơ va chạm hoặc tai nạn bất ngờ.

Con giáp Tỵ: Áp lực dồn nén khiến tinh thần và thể chất xuống dốc

Con giáp Tỵ vốn có thói quen giấu cảm xúc và âm thầm chịu đựng áp lực một mình.

Từ nay tới cuối năm, công việc cùng chuyện cá nhân chồng chất khiến tinh thần con giáp này dễ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Khi tâm lý không ổn định, sức khỏe tổng thể cũng bị ảnh hưởng rõ rệt. Tuổi Tỵ có thể thường xuyên ốm vặt, mất ngủ, suy giảm tập trung hoặc thậm chí gặp những vấn đề cần can thiệp y tế.

Điều này khiến hiệu suất làm việc giảm sút, dễ xảy ra sai sót hoặc mất phong độ trong thời gian dài. Nếu không kiểm soát tốt, con giáp Tỵ còn có nguy cơ ảnh hưởng tới uy tín và vị trí hiện tại.

Vì vậy, điều quan trọng nhất vớicon giáp Tỵ lúc này không phải kiếm được bao nhiêu tiền mà là học cách giải tỏa áp lực và chăm sóc bản thân đúng cách.

Duy trì vận động nhẹ, cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bản mệnh ổn định cả tinh thần lẫn thể chất.

Suy cho cùng, sức khỏe vẫn là nền tảng quan trọng nhất. Khi cơ thể ổn định, công việc mới hanh thông và tài lộc mới bền vững lâu dài.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.