Cặp song sinh yêu chung một cô gái khiến dư luận tranh cãi

Cô gái 24 tuổi, tên Fah, sống tại tỉnh Nakhon Phanom, gần đây chia sẻ câu chuyện tình cảm đặc biệt của mình lên mạng xã hội. Fah cho biết cô đã độc thân hơn một năm và không có ý định yêu đương cho đến khi hai anh em sinh đôi Suea và Sing chủ động liên lạc.

Theo Fah, người em Suea là người nhắn tin làm quen trước, sau đó khuyến khích anh trai mình cùng liên lạc với cô. 3 người bắt đầu hẹn hò khi Fah vẫn còn đang học, và cả hai gia đình đều ủng hộ mối quan hệ này.

Theo báo Khaosod, hai anh em sinh đôi kém Fah một tuổi, hiện làm trong lĩnh vực dịch vụ máy móc nông nghiệp. Fah mô tả mối quan hệ của họ rất “viên mãn.

Fah hiện làm việc tại một nhà hàng, từ phục vụ đến phụ bếp, với thu nhập hơn 10.000 baht (khoảng 320USD) mỗi tháng. Trước đây, cả ba sống chung trong ký túc xá gần nơi làm việc.

3 người bắt đầu hẹn hò khi Fah đang hoàn thành việc học. Ảnh: 163.com

Fah cho biết họ cùng nhau chia sẻ công việc hàng ngày và hỗ trợ gia đình. Hai anh em luôn đưa tiền kiếm được cho cô quản lý. Cô cũng nói họ khá nhút nhát và chưa từng tỏ ra ghen tuông với nhau, cô thường mua quần áo mới cho cả hai.

Trong trường hợp mang thai, Fah nói sẽ làm xét nghiệm ADN để xác định cha ruột của đứa trẻ, nhằm ghi đúng tên trên giấy khai sinh. Cô hy vọng con mình sẽ gọi cả hai người là “bố”.

Fah khẳng định đây là lựa chọn cá nhân và không bận tâm đến những bình luận tiêu cực trên mạng.

Câu chuyện nhanh chóng gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Một người ủng hộ bình luận: “Nếu tất cả đều hạnh phúc thì đó là tình yêu đúng đắn. Chúc họ mọi điều tốt đẹp”. Người khác nói: “Hai anh em giống hệt nhau, điều đó cho thấy Fah yêu họ đủ nhiều để phân biệt được từng người”.

Ngược lại, có ý kiến cho rằng: “Mối quan hệ này thật vô lý, không thể có sự yêu thương và quan tâm công bằng cho tất cả”. Một người khác lo ngại: “Mối quan hệ tay ba này sẽ gây rối rắm và vấn đề cho con cái trong tương lai”.

Theo luật pháp Thái Lan hiện nay, chế độ hôn nhân một vợ một chồng được áp dụng, tức mỗi người chỉ được kết hôn hợp pháp với một người. Việc hẹn hò nhiều người không bị coi là phạm pháp, nhưng vẫn chịu nhiều định kiến về mặt xã hội và đạo đức.