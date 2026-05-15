Việt Hương lên tiếng trước thông tin công ty cùng tên bị thu hồi 511 sản phẩm trên toàn quốc

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành thông báo về việc xử lý đối với 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất. Nguyên nhân được xác định là cơ sở này không đáp ứng các tiêu chuẩn về Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm theo quy định.

Sau thông tin trên, nhiều tài khoản mạng xã hội bất ngờ nhắc tên nghệ sĩ Việt Hương, đặt nghi vấn cô có liên quan đến doanh nghiệp bị xử lý do trùng tên thương hiệu.

Việt Hương lên tiếng khẳng định bản thân hoàn toàn không liên quan đến công ty nói trên. Nữ nghệ sĩ cho biết đây chỉ là sự trùng hợp về tên gọi doanh nghiệp. Hiện cô đang điều hành và phát triển thương hiệu mỹ phẩm H.T riêng biệt.

Cuối năm 2025, Việt Hương từng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi bị chú ý vì xóa một số bài đăng quảng bá sản phẩm kem chống nắng do cô kinh doanh. Tuy nhiên, thời điểm đó, nữ nghệ sĩ không trực tiếp phản hồi mà vẫn tiếp tục các hoạt động nghệ thuật thường nhật.

Sau đó, fanpage bán hàng của Việt Hương đã đăng tải thông báo liên quan đến sản phẩm này, cho biết dòng kem chống nắng đã trải qua quy trình kiểm nghiệm và được cấp giấy công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định.

Chồng cô - nhạc sĩ Hoài Phương - cũng chia sẻ lại thông báo trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Để đây thôi và chẳng cần nói gì”.

Việt Hương sinh năm 1976, là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam. Cô từng theo học tại trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Gái già lắm chiêu, 49 ngày 2, Nhà không bán, Ma da và Chị dâu.