Bi kịch hôn nhân từ cú 'thả tim' ảnh phụ nữ hở hang trên mạng xã hội của chồng

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một người vợ đã được tòa án chấp thuận cho ly hôn sau khi chứng minh chồng mình thường xuyên "thả tim", bình luận những hình ảnh gợi cảm của phụ nữ khác trên mạng xã hội, một hành vi bị coi là xâm phạm nghiêm trọng nghĩa vụ chung thủy trong hôn nhân.

Khi "thả tim" trên mạng xã hội không còn là chuyện nhỏ

Vụ việc xảy ra tại thành phố Kayseri, thu hút sự chú ý của dư luận bởi phán quyết hiếm gặp từ tòa án.

Nguyên đơn là bà H.B đệ đơn ly hôn với cáo buộc người chồng không chỉ thường xuyên xúc phạm, mắng chửi vợ mà còn dành quá nhiều thời gian lên mạng xã hội để tương tác với những hình ảnh nhạy cảm của các phụ nữ khác.

Theo trình bày trước tòa, hành vi "thả tim", bình luận mang tính gạ gẫm trên mạng xã hội của người chồng khiến bà H.B rơi vào trạng thái bất an kéo dài, tổn thương lòng tự trọng và dần đánh mất niềm tin vào cuộc hôn nhân.

Luật sư đại diện cho người vợ cho rằng, dù không có bằng chứng ngoại tình về mặt thể xác, các tương tác trực tuyến này vẫn đủ cấu thành hành vi vi phạm nghĩa vụ chung thủy.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh rằng, những hành vi tưởng như "ảo" trên không gian mạng xã hội lại gây ra tổn thương rất thật trong đời sống tinh thần của người bạn đời. Ảnh minh họa

Tranh cãi quanh hành vi trên mạng xã hội của người chồng

Ở chiều ngược lại, người chồng S.B bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời đệ đơn phản tố.

Ông cho rằng vợ mình ghen tuông vô cớ, xúc phạm gia đình chồng và làm ảnh hưởng đến danh dự cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, bao gồm ảnh chụp màn hình các tương tác trên mạng xã hội, tòa án xác định người chồng là bên có lỗi lớn hơn trong việc làm rạn nứt hôn nhân.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh rằng, những hành vi tưởng như "ảo" trên không gian mạng xã hội lại gây ra tổn thương rất thật trong đời sống tinh thần của người bạn đời.

Phán quyết gây chú ý

Kết thúc phiên tòa, thẩm phán tuyên chấp thuận yêu cầu ly hôn của bà H.B, đồng thời buộc người chồng phải trợ cấp hàng tháng 20 USD (khoảng 520.000 đồng) và bồi thường tinh thần 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng).

Trong bản án, tòa nêu rõ rằng việc thường xuyên tương tác với hình ảnh gợi cảm của phụ nữ khác trên mạng xã hội đã làm xói mòn lòng tin, phá vỡ sự cân bằng cảm xúc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền tảng hôn nhân.

Yêu cầu kháng cáo của người chồng sau đó cũng bị bác bỏ.

Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, đây có thể trở thành tiền lệ quan trọng trong các vụ ly hôn tại Thổ Nhĩ Kỳ, khi những hành vi kỹ thuật số trên mạng xã hội ngày càng được xem là bằng chứng có giá trị trước tòa.

Theo các luật sư, trong bối cảnh đời sống hiện đại gắn chặt với mạng xã hội, mọi tương tác như lượt thích, bình luận, tin nhắn riêng tư hay lịch sử trò chuyện đều có thể được sử dụng để xác định mức độ lỗi của mỗi bên khi hôn nhân đổ vỡ.

"Ảnh chụp màn hình và dữ liệu kỹ thuật số trên mạng xã hội giờ đây không còn là chi tiết phụ. Chúng phản ánh thái độ, cảm xúc và mức độ tôn trọng của mỗi người trong đời sống hôn nhân", một luật sư tại Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ với báo chí địa phương.

Hôn nhân rạn nứt vì mạng xã hội ngày càng phổ biến

Trên thực tế, những mâu thuẫn hôn nhân liên quan đến mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều ở nhiều quốc gia.

Tháng 7/2025, một vụ việc tại Ấn Độ từng gây xôn xao khi một người phụ nữ khởi kiện chồng vì cho rằng việc phải làm quá nhiều việc nhà khiến cô không còn thời gian sáng tạo nội dung trên Instagram, dẫn đến sụt giảm lượng người theo dõi.

Người phụ nữ tên Nisha, 30 tuổi, sống tại Noida (bang Uttar Pradesh), cho biết mâu thuẫn bùng phát khi chồng đề nghị cô hạn chế sử dụng mạng xã hội để tập trung hơn cho việc gia đình.

Dù vụ việc sau đó được hòa giải và hai người quay lại chung sống, nhưng nó cho thấy mạng xã hội đã len sâu và tác động mạnh mẽ đến đời sống hôn nhân hiện đại như thế nào.

Mạng xã hội và hạnh phúc hôn nhân: Con dao hai lưỡi

Việc dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo có thể làm giảm giao tiếp trực tiếp giữa vợ chồng, khiến sự thấu hiểu và gắn kết cảm xúc dần phai nhạt. Ảnh minh họa

Không thể phủ nhận mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích, từ kết nối, giải trí đến chia sẻ thông tin.

Tuy nhiên, nếu sử dụng thiếu kiểm soát, nó dễ trở thành tác nhân gây so sánh, ghen tuông và cảm giác bị bỏ rơi trong hôn nhân.

Việc dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo có thể làm giảm giao tiếp trực tiếp giữa vợ chồng, khiến sự thấu hiểu và gắn kết cảm xúc dần phai nhạt.

Những bí mật trong hoạt động trực tuyến, dù nhỏ, cũng đủ làm nảy sinh nghi ngờ và xung đột.

Ngược lại, khi được sử dụng một cách minh bạch và có chừng mực, mạng xã hội vẫn có thể trở thành công cụ giúp các cặp đôi duy trì kết nối, chia sẻ khoảnh khắc và học hỏi kinh nghiệm từ những mối quan hệ tích cực khác.

Giữ hôn nhân bền vững trong thời đại số

Câu chuyện từ Thổ Nhĩ Kỳ là lời nhắc nhở rõ ràng rằng, sự chung thủy và tôn trọng không chỉ thể hiện trong đời sống thực mà còn hiện hữu trên không gian mạng.

Một cú "thả tim" có thể không mang ý định phản bội, nhưng nếu lặp lại và vượt quá giới hạn, nó đủ khiến người còn lại tổn thương và đánh mất niềm tin.

Trong thời đại mà mọi hành vi đều để lại dấu vết số, việc tỉnh táo khi sử dụng mạng xã hội không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là cách mỗi người bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của chính mình.