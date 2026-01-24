Chồng ngoại tình vì 'lệch pha' chuyện chăn gối, vợ U60 tìm cách cứu vãn hôn nhân

Chị M.H. (53 tuổi, giáo viên) và chồng là anh H.V (56 tuổi, kiến trúc sư có tiếng ở Hà Nội) từng có khoảng thời gian hôn nhân hạnh phúc.

Nhưng có giai đoạn, lấy lý do công việc bận rộn, anh V. thường xuyên đi sớm về muộn và trở nên kiệm lời, ít chia sẻ với vợ như trước. Khi chị H. hỏi han, quan tâm, anh có chút cáu gắt, nói rằng bản thân tự lo liệu được.

Một tối nọ, bất chợt chị H. thức giấc giữa đêm và không thấy chồng đâu. Chị liền mặc vội áo choàng ra ngoài tìm thì bắt gặp anh đang ngồi uống rượu một mình ở phòng khách với sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt.

Anh quay sang nhìn chị hồi lâu rồi bảo chị bình tĩnh lắng nghe: "Anh xin lỗi, là anh đã lừa dối em, anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Bây giờ anh không biết phải làm sao để em tha thứ cho anh…".

Nghe xong, chị sững sờ không tin vào tai mình, còn nghĩ chồng say rượu trêu đùa. Nhưng nhìn ánh mắt đau khổ và nghiêm túc của anh, người chị bỗng run rẩy. Sau khi cẩn trọng xác nhận lại những gì chồng vừa nói và nhận được cái gật đầu của anh, trái tim chị chết lặng.

Trong căn phòng khi ấy chỉ còn âm thanh của tiếng ly cốc bị rơi vỡ và tiếng nấc nghẹn. Rồi sau đó là hàng loạt câu hỏi: "Anh ngoại tình khi nào, với ai?"; "tại sao anh lại lừa dối tôi?"...

Bao nhiêu năm bên nhau, chị hiểu rõ anh không phải là người không biết chừng mực, tại sao bây giờ ở tuổi trung niên, anh lại đổ đốn như vậy?

Những ngày sau đó, chị bị ốm liệt giường. Niềm tin bị đổ vỡ, cảm giác bị lừa dối, bị phụ bạc, bị người đầu ấp tay gối phản bội khiến chị suy sụp trong đau khổ. Trong những ngày chạm đáy, chị đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt. Đó là tìm đến chuyên gia tâm lý như cứu cánh cuối cùng cho cuộc hôn nhân đang đứng bên bờ vực thẳm của mình.

Câu chuyện của chị H. cũng là một trong những tình huống liên quan đến khủng hoảng hôn nhân tuổi trung niên mà chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân (Hà Nội) tiếp nhận tư vấn, trị liệu.

Đó không chỉ là vấn đề ngoại tình mà còn phản ánh sâu sắc những trăn trở và bi kịch mà nhiều người phải đối mặt ở ngưỡng cửa U60 khi người bạn đời bỗng dưng lạc lối sau chặng đường dài hôn nhân.

Theo chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân, thực tế cuộc sống cho thấy, ngoại tình tuổi trung niên không phải là hiện tượng hiếm gặp. Các thống kê xã hội học ghi nhận điều này xảy ra ở cả nam và nữ, tuy nhiên tỷ lệ không chung thủy của nam giới độ tuổi này cao hơn phụ nữ nhiều lần.

Chồng ngoại tình vì "lệch pha" chuyện chăn gối, vợ U60 tìm cách cứu vãn hôn nhân. Ảnh minh họa: Freepik

Chuyên gia cho rằng có một số nguyên nhân phổ biến như: hội chứng khủng hoảng tuổi trung niên; nhàm chán vì hết “lửa tình” hay “lệch pha” trong chuyện chăn gối…

Khi đồng ý cùng vợ tham gia khóa trị liệu hôn nhân, anh V. thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, tỏ ra hối lỗi và muốn cứu vãn quan hệ vợ chồng. Anh chia sẻ rằng, vợ mình là tuýp phụ nữ truyền thống điển hình: chiều chồng, thương con không có gì để chê trách.

Vấn đề duy nhất là không hòa hợp chuyện chăn gối khi bước vào tuổi trung niên.

Mặc dù đã ở tuổi U60 nhưng anh V. nhìn phong độ, trẻ trung và nhu cầu tình dục vẫn đều đặn. Tuy nhiên chị H. sau mãn kinh, do sự suy giảm nội tiết tố khiến cho ham muốn chăn gối giảm hẳn.

Và như thế, sự “lệch pha” trên giường bắt đầu xảy ra giữa hai vợ chồng. Anh thì chủ động thường xuyên nhưng chị lại tìm cách né tránh, hoặc chỉ cố gắng cho xong nghĩa vụ.

Tình trạng ấy kéo dài đã dẫn đến rạn nứt âm thầm. Vừa hay lúc đó văn phòng anh có một nữ cộng sự mới. Sự nữ tính, quyến rũ và liên tục chủ động tiếp cận của cô họa sỹ trẻ hơn nhiều tuổi khiến cho anh không thể cầm lòng…

Khi chuyên gia tâm lý đặt câu hỏi tìm hiểu thêm vấn đề chăn gối, chị H. có vẻ lúng túng. Chị phần nào cũng lo lắng khi gặp khó khăn trong chuyện sinh hoạt vợ chồng nhưng không dám tìm đến bác sỹ vì sợ nhận được những câu nói: “Già rồi, còn ham muốn gì nữa”.

Tâm lý của chị phần nào cho thấy xã hội vẫn tồn tại định kiến rằng tình dục ở tuổi trung niên là điều xấu hổ hoặc không cần thiết.

Dù vậy, việc tích cực tham vấn trị liệu hôn nhân đã giúp chị H. hiểu được quá trình và nguyên nhân tại sao chồng ngoại tình, từ đó nhìn nhận vấn đề khách quan hơn.

Khi thấy chồng thành khẩn thừa nhận lỗi lầm, chấm dứt mọi liên hệ với người thứ ba, sau thời gian đấu tranh, chị cuối cùng đã lựa chọn tha thứ. Cả hai thống nhất chiến lược cứu vãn cuộc hôn nhân, bao gồm việc cùng nhau bình tĩnh ứng phó.

Với chấn thương tâm lý do ngoại tình và nỗ lực khắc phục toàn bộ tình huống, họ cũng nhận ra rằng cần đặt mình vào lập trường của đối phương để suy nghĩ, để hiểu nhau hơn và chấp nhận thay đổi.

Chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tâm lý, vợ chồng chị H. cũng bắt đầu cởi mở về chủ đề tình dục. Sự chia sẻ cảm xúc, mong đợi, khó chịu và cả giới hạn của bản thân là yếu tố quan trọng để có thể giảm thiểu nguy cơ mâu thuẫn trên giường.

Nhờ vậy, giao tiếp vợ chồng trở nên gần gũi hơn, những cử chỉ âu yếm, ôm ấp hay massage cho nhau trước khi đi ngủ cùng với một số biện pháp hỗ trợ y khoa đã giúp họ cải thiện sự hòa hợp chuyện chăn gối.

“Dưới góc độ tình dục học, ham muốn và sự thân mật không biến mất khi chúng ta già đi, chúng chỉ thay đổi hình thức theo từng giai đoạn trưởng thành.

Và ở bất cứ giai đoạn nào, giữ nhịp hòa hợp trong chuyện chăn gối không chỉ là khoái cảm thể xác mà còn là cơ hội để các cặp đôi thể hiện tình yêu một cách sâu sắc và củng cố mối quan hệ bền vững. Bởi vì dù bạn là ai hoặc bao nhiêu tuổi, nhu cầu được yêu thương, hạnh phúc và sự kết nối vẫn là một phần tất yếu của cuộc sống”, chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân chia sẻ.