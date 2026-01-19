Phải xin lỗi ‘chồng ngoại tình’ suốt 15 ngày, người vợ đăng video gây bão

Mới đây, chủ đề “Người phụ nữ bị phán quyết phải xin lỗi chồng ngoại tình 15 ngày” đã lên top tìm kiếm nóng trên Weibo, trang Sohu đưa tin.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, người trong cuộc là chị Ngưu Na, trú tại thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam. Trước đó, chị Ngưu Na nhiều lần đăng video công khai xin lỗi chồng trên Douyin (TikTok Trung Quốc). Trong các video, chị nêu rõ họ tên thật, đơn vị công tác của chồng, kèm theo nhiều chi tiết liên quan đến mâu thuẫn hôn nhân giữa hai người.

Ngưu Na cho biết, chồng chị có quan hệ ngoài luồng kéo dài suốt 5 năm với một nữ đồng nghiệp đã có gia đình. Do bức xúc, chị đã đăng tải lên mạng xã hội tên tuổi, nơi làm việc của hai người, đồng thời công khai các bằng chứng chi tiêu như hóa đơn mua hàng xa xỉ cho “người thứ ba”. Sau đó, người chồng đã khởi kiện chị với lý do xâm phạm quyền danh dự và quyền riêng tư.

Chị Ngưu Na buộc phải làm clip xin lỗi vì đã tố chồng ngoại tình, để lộ thông tin riêng tư. Ảnh: Sohu

Tòa án cho rằng hành vi công khai thông tin cá nhân của chồng trên mạng xã hội là trái pháp luật và buộc Ngưu Na phải xin lỗi công khai liên tục trong 15 ngày, không được xóa hoặc gỡ nội dung trong thời hạn phán quyết.

Ngày 12/01/2026, Ngưu Na đăng tải video xin lỗi đầu tiên với tiêu đề ngắn gọn: “Tôi nhận sai, chấp hành phán quyết”. Chỉ sau vài giờ, video đã đạt hơn 1 triệu lượt xem và trên 500.000 lượt thích. Trong video, chị còn đính kèm bản án của tòa, hóa đơn mua hàng xa xỉ cho người thứ ba và các mốc thời gian liên quan đến mối quan hệ ngoài luồng của chồng.

Xuất hiện trước ống kính với vẻ ngoài chỉn chu, gương mặt tươi tắn, song Ngưu Na cho biết, cuộc sống của chị từng rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau khi phát hiện chồng ngoại tình.

Các video này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc buộc người vợ xin lỗi “chồng ngoại tình” là khó chấp nhận về mặt đạo đức, trong khi số khác nhận định, pháp luật cần được thực thi độc lập với cảm xúc cá nhân.

Đến thời điểm hiện tại, người chồng của Ngưu Na cũng như đơn vị công tác được nhắc đến trong các video vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.