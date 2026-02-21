Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệu
Vợ tôi là người hiền lành, công việc văn phòng của cô ấy mang về thu nhập ổn định 10 triệu đồng mỗi tháng. Tôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Nhà có 4 miệng ăn, hai đứa con học cấp 2, phải học thêm học nếm, tiền điện nước, đối nội đối ngoại... tôi hiểu cuộc sống ở thành phố đắt đỏ. Nhưng với 20 triệu "bù lỗ" mỗi tháng từ tiền túi của tôi, vợ vẫn thường xuyên mua sắm những món đồ không tên, đồ dùng trong nhà cứ thay mới liên tục dù vẫn còn dùng tốt. Mỗi lần, tôi góp ý tiết kiệm để dự phòng lúc ốm đau, cô ấy lại gạt đi bằng câu nói quen thuộc: "Tiêu cho gia đình chứ đi đâu mà thiệt".
Thế nhưng, điều khiến tôi trăn trở nhất chính là hoàn cảnh khó khăn của anh em ruột bên nhà vợ ở quê. Gần đây, tôi vô tình thấy những tin nhắn mập mờ, những cuộc gọi vội vàng của vợ với người nhà. Tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu số tiền chênh lệch ấy có thực sự phục vụ cho mâm cơm, tấm áo của hai đứa con tôi, hay đang lặng lẽ chảy về phía nhà ngoại để "cứu trợ" cho những khoản nợ nần của anh em cô ấy?
Tôi không tiếc tiền với vợ con nhưng không cam lòng khi lòng tin và sức lao động của mình bị lợi dụng một cách thiếu minh bạch. Phải chăng, sự hào phóng của vợ tôi chính là sự ích kỷ được che đậy khéo léo dưới danh nghĩa "chi tiêu gia đình"? Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tôi không biết mình còn đủ sức để gánh vác cái "túi không đáy" này đến bao giờ.
Suốt mấy năm qua, tôi vì tin lời chị dâu nên phải khổ sở đi trả nợ thay. Giờ là lúc tôi phải chấm dứt tình trạng này.
