Chồng thờ ơ, không muốn về nhà ngoại dịp Tết

Tôi hơn 30 tuổi, là con một. Mẹ mất sớm, bố tôi sống một mình ở quê, cách nhà chồng gần 200 km. Từ ngày lấy chồng, tôi ở cùng gia đình chồng, là dâu trưởng nên hầu hết giỗ chạp, lễ Tết, thăm hỏi họ hàng bên nội đều do tôi lo toan.

Bố tôi hiền lành, rất quý con rể. Ông thường gửi quà cho cháu, thi thoảng bắt xe khách lên thăm thông gia và con cháu. Mỗi lần vợ chồng tôi về quê, ông đều chuẩn bị cơm nước, đưa con rể đi chào họ hàng, coi như có thêm một người con trai.

Nhưng chồng tôi lại không mặn mà với việc về quê vợ. Dù có xe riêng, mỗi lần về anh đều tỏ ra miễn cưỡng. Anh không thích ở lại qua đêm dịp Tết, chỉ muốn đi rồi về luôn trong ngày, dù quãng đường gần 200 km. Việc hỏi han, thăm nom họ hàng bên ngoại cũng rất hạn chế.

Tết này, tôi hẹn bố mùng 2 sẽ về. Ông ăn Tết một mình nên mong lắm, sáng còn gọi hỏi mấy giờ con cháu về. Bên nội đã cúng và ăn xong từ sớm, tôi muốn đi ngay cho bố đỡ chờ nhưng chồng bảo cứ từ từ, rồi nói chỉ về trong ngày chứ không ở lại.

Hai vợ chồng cãi nhau. Cuối cùng tôi và các con ở lại với ông thêm một ngày còn chồng về trước, tôi đành phải nói với bố rằng anh có việc đột xuất.

Nhiều mâu thuẫn khác trong hôn nhân tôi đều giấu bố vì sợ ông lo. Có lúc tôi nghĩ đến ly hôn nhưng lại chùn bước vì thương bố, sợ ông buồn khi con gái đổ vỡ. Mong độc giả đồng cảm và chia sẻ với câu chuyện của tôi.