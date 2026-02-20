Bố mẹ ở Nghệ An sinh 5 con gái, 5 chàng rể đưa cả gia đình về ngoại đón Tết

5 chàng rể đưa vợ con về ngoại đón Tết

Vợ chồng ông Đoàn Minh Cầm (70 tuổi) và bà Võ Thị Linh (65 tuổi, quê ở xã Minh Châu, Nghệ An) sinh được 5 người con gái, con cả 40 tuổi và con út 28 tuổi. Cả 5 người con đều đã lập gia đình, hiện sống ở thành phố Vinh cũ của tỉnh Nghệ An. Vợ chồng ông Cầm hiện sống ở quê nhà, cách đó 40km.

“Vì nhà chỉ có 5 cô con gái nên chị em tôi đều xác định không đi làm xa hay lấy chồng quá xa để có điều kiện chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già”, chị Đoàn Minh Thảo (SN 1990, người con gái thứ 3) chia sẻ.

Vợ chồng ông Cầm bên các con, các cháu

Chị Thảo cho hay, tết Bính Ngọ 2026 ở gia đình chị có nhiều khác biệt với những ngày xuân trước đó. Bởi lẽ, năm nay 5 chàng rể đưa vợ con về ngoại đón Tết.

“Năm nay, bố tôi mừng thọ 70 tuổi. Vì lý do đặc biệt này, 5 gia đình chúng tôi cùng về ngoại đón Tết và tổ chức lễ mừng thọ cho bố”, chị Thảo nói.

Đại gia đình ông Cầm (tổng cộng 21 người) sum họp tại nhà vào ngày 28 Tết. Ngày 29 Tết, cả nhà cùng gói bánh, đón giao thừa. Mùng 1 Tết, đại gia đình đi chùa; mùng 2 và mùng 3 tập trung chuẩn bị lễ mừng thọ cho ông Cầm, dự kiến tổ chức vào mùng 4 Tết.

“Nhà tôi cả gái, rể lẫn các cháu đều háo hức chờ mong đến ngày sum vầy, đặc biệt là lễ mừng thọ của bố.

Năm chàng rể nhà tôi tuyệt vời lắm, yêu vợ thương con, tôn trọng bố mẹ hai bên. Bố mẹ tôi đi đâu cũng khoe ‘chúng tôi có 5 đứa con gái ngoan, 5 chàng rể chu đáo, đứa mô cũng thương bố mẹ nên sướng lắm’”, chị Thảo kể.

Năm con gái và 5 chàng rể của ông Cầm

Việc đưa vợ con về ngoại đón Tết cũng là chủ ý của 5 chàng rể. Phía gia đình nhà nội cũng ủng hộ quyết định này.

Chị Thảo kể, năm nay nhà chị chụp ảnh đại gia đình để treo ở nhà ngoại. Các con gái, con rể mua đào, quất chưng Tết cho bố mẹ, in phông bạt, chuẩn bị thực phẩm cho 10 mâm cỗ mời anh em, làng xóm đến mừng thọ bố.

“Mùng 8 tháng Giêng, gia đình tôi sẽ vào TP Vinh (cũ) để tổ chức mừng thọ cho bố thêm một lần nữa ở nhà hàng”, chị Thảo chia sẻ.

Báo hiếu cha mẹ

Những năm trước đó, dù không thể tập trung đông đủ tại nhà ngoại suốt mấy ngày Tết nhưng 5 chị em chị Thảo vẫn cố gắng sắp xếp, thay phiên nhau về đón Tết cùng bố mẹ để căn nhà nhỏ không hiu quạnh.

Vợ chồng ông Cầm bên các cháu ngoại

Thường thì ngày 28 Tết, 5 gia đình nhỏ sẽ tập trung tại nhà ngoại để mua đồ Tết biếu bố mẹ. Sau đó, vào ngày mùng 3 Tết, đại gia đình lại sum họp đông đủ để đón Tết, du xuân.

“Có những năm chị em tôi cho các con về ăn Tết với ông bà nên căn nhà nhỏ không khi nào buồn”, chị nói.

Nhà ở quê ít phòng riêng, khi con cháu sum vầy, bố mẹ chị Thảo thường kê một tấm phản gỗ lớn ở giữa nhà, rồi trải đệm để cả gia đình nằm chung. Những lúc như vậy, ký ức tuổi thơ của một gia đình đông con lại hiện rõ trong tâm trí chị Thảo.

Bố chị Thảo trước đây là bộ đội, mẹ chị làm nông và ở nhà chăm sóc con cái. Để nuôi được 5 chị em ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, có công việc ổn định..., bố mẹ chị đã rất vất vả.

“Khi các con ra trường, bố mẹ tôi mua cho mỗi đứa một chiếc xe máy, sau đó hỗ trợ con có công ăn việc làm ổn định rồi mới gả con đi. Chúng tôi thương bố mẹ nhiều lắm.

Bố tôi nghiêm khắc, kỷ luật nhưng rất thương con. Bố là tấm gương cho chị em tôi noi theo. Tôi nhớ, có lần bố đi liên hoan, bị một người bạn khiêu khích về chuyện sinh toàn con gái. Bố nổi giận nói: ‘Với tôi, 5 đứa con gái là 5 cô công chúa’”, chị Thảo kể.

Gia đình nhỏ của chị Thảo

Thương bố mẹ, 5 chị em luôn quan tâm, hiếu nghĩa. Năm chàng rể cũng chu đáo không kém. Hễ thấy nhà bố mẹ vợ thiếu thốn thứ gì, cả 5 anh em lại cùng nhau sắm sửa đầy đủ.

Mỗi cuối tuần, các chàng rể lại đưa vợ con về ngoại ăn uống, vui chơi. Mỗi dịp Tết, họ hẹn nhau sắm cành đào, cây quất biếu bố mẹ vợ. Khi bố mẹ đau ốm, cả 5 người cũng hết lòng chăm nom, hỏi han.

“Suốt những năm tháng qua, khoảnh khắc khiến tôi vui nhất có lẽ là lúc thấy bố mẹ cười vui, mãn nguyện vì con cái hiếu thảo”, chị Thảo tâm sự.

Ảnh: NVCC