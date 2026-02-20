Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng

Sau khi phát hiện sự phản bội của người bạn đời trong lúc bản thân đang chống chọi với bệnh ung thư giai đoạn cuối, một doanh nhân tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã âm thầm sửa đổi di chúc theo cách không ai ngờ tới.

Quyết định đổi di chúc

Ông Từ là doanh nhân kinh doanh xi măng có tiếng tại địa phương. Xuất thân từ hai bàn tay trắng, ông gây dựng được cơ ngơi đáng kể gồm bất động sản, ô tô, cổ phần công ty và số tiền mặt lên tới hàng chục triệu NDT.

Tuy nhiên, do nhiều năm lao lực vì công việc, ông Từ không chú trọng chăm sóc sức khỏe. Khi phát hiện mắc ung thư, bệnh tình của ông đã ở giai đoạn cuối.

Ý thức được thời gian không còn nhiều, ông quyết định lập di chúc nhằm đảm bảo tương lai ổn định cho vợ và con trai còn nhỏ.

Thời điểm đó, người đàn ông 58 tuổi đặt trọn niềm tin vào người vợ kết hôn muộn của mình. Bản di chúc ban đầu được soạn thảo với nội dung để lại toàn bộ tài sản cho hai mẹ con.

Nhưng biến cố xảy ra khi ông tình cờ phát hiện trong điện thoại của vợ có những bằng chứng cho thấy bà đang ngoại tình.

Sự thật phũ phàng khiến ông suy sụp. Trong hoàn cảnh sức khỏe suy kiệt, ông không đủ sức tranh cãi hay chất vấn. Thay vào đó, ông đưa ra một quyết định lặng lẽ nhưng dứt khoát: thay đổi di chúc.

Phát hiện vợ ngoại tình khi sức khỏe suy sụp, người đàn ông lặng lẽ thay đổi di chúc. Ảnh minh họa

Di chúc mới và điều kiện đi kèm

Ông Từ liên hệ với một người bạn là luật sư để lập lại di chúc. Nội dung mới nêu rõ toàn bộ tài sản riêng của ông sẽ được chuyển cho em trai thừa kế, với điều kiện người em có trách nhiệm chu cấp và chăm sóc con trai ông đến khi trưởng thành.

Theo tư vấn pháp lý, bản di chúc được lập tại cơ quan công chứng trong tình trạng ông Từ vẫn minh mẫn và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Toàn bộ quá trình được thực hiện kín đáo, người vợ hoàn toàn không hay biết.

Chưa đầy một tháng sau khi hoàn tất thủ tục công chứng di chúc, ông Từ qua đời.

Sau tang lễ, luật sư công bố nội dung di chúc trước sự chứng kiến của gia đình. Cái tên duy nhất không xuất hiện trong danh sách thừa kế chính là người vợ.

Tranh chấp di chúc nổ ra trước tòa

Bị gạt khỏi di chúc, bà Huệ – vợ ông Từ – cho rằng văn bản này không hợp pháp. Bà lập luận rằng thời điểm lập di chúc, chồng bà đang bệnh nặng, thậm chí từng bất tỉnh nên có thể không đủ tỉnh táo và năng lực hành vi dân sự.

Nghe theo lời xúi giục của người tình, bà Huệ khởi kiện em trai ông Từ, yêu cầu tòa tuyên bố vô hiệu di chúc và chia lại toàn bộ tài sản theo diện thừa kế theo pháp luật.

Bà viện dẫn quy định trong Bộ Luật Dân sự Trung Quốc rằng vợ và con thuộc hàng thừa kế thứ nhất, còn anh chị em ruột thuộc hàng thừa kế thứ hai.

Theo quan điểm của bà, trong trường hợp di chúc không hợp lệ, toàn bộ bất động sản, doanh nghiệp và tiền mặt của ông Từ phải được chia cho bà và con trai. Đồng thời, bà sẽ nắm quyền quản lý cổ phần công ty cho đến khi con đủ tuổi trưởng thành.

Tuy nhiên, phía luật sư đại diện gia đình ông Từ đã phản bác. Họ cho rằng phần lớn tài sản được liệt kê trong di chúc là tài sản có trước hôn nhân, thuộc quyền sở hữu riêng của ông Từ. Theo quy định pháp luật, ông có toàn quyền định đoạt tài sản riêng thông qua di chúc hợp pháp.

Tài sản chung giữa hai vợ chồng thực tế chỉ có 1,2 triệu NDT tiền mặt. Bản di chúc đã được công chứng khi ông Từ còn minh mẫn, vì vậy có đầy đủ hiệu lực pháp lý.

Phán quyết cuối cùng của tòa án về hiệu lực di chúc

Sau khi xem xét chứng cứ và lời khai của các bên, tòa án xác định bản di chúc đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.

Công chứng viên đã xác nhận ông Từ có ý thức rõ ràng và năng lực hành vi dân sự tại thời điểm lập di chúc.

Tòa nhấn mạnh nguyên tắc thừa kế theo pháp luật chỉ được áp dụng khi người chết không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp lệ. Trong trường hợp này, di chúc hợp pháp nên phải được tôn trọng.

Phán quyết cuối cùng xác định bà Huệ chỉ được hưởng một nửa tài sản chung của hai vợ chồng, tương đương 600.000 NDT. Phần còn lại được phân chia theo nội dung di chúc đã công chứng.

Dù bà Huệ tiếp tục kháng cáo, tòa cấp trên vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm, công nhận toàn bộ hiệu lực của di chúc.

Bi kịch hôn nhân phía sau vụ tranh chấp di chúc

Vụ tranh chấp di chúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho rằng đằng sau câu chuyện pháp lý là một bi kịch hôn nhân cay đắng.

Ông Từ đã dành cả đời gây dựng sự nghiệp, nhưng ở những ngày cuối đời lại phải đối diện với sự phản bội. Quyết định thay đổi di chúc có thể là cách ông bảo vệ tài sản và tương lai của con trai, nhưng cũng khiến gia đình rơi vào vòng xoáy kiện tụng.

Sự việc không chỉ dừng lại ở tranh chấp tài sản, mà còn để lại những rạn nứt sâu sắc trong quan hệ gia đình.

Khi người mẹ đưa chú ruột của con ra tòa vì di chúc, đứa trẻ vô tình trở thành người chịu tổn thương nhiều nhất.

Câu chuyện là lời nhắc nhở rằng di chúc không chỉ là văn bản pháp lý về tài sản, mà đôi khi còn phản ánh những biến động sâu sắc trong đời sống hôn nhân và niềm tin giữa con người với nhau.