Bị bạn trai hơn 36 tuổi bắn chết vì đòi chia tay

Priscila Lacerda Custodio, 24 tuổi, bị bắn chết tối 27/10 sau cuộc cãi vã với João Roberto Bolelli, 62 tuổi, chủ một trang trại chăn nuôi gần đường cao tốc Candido Portinari, thuộc thành phố Rifaina, bang São Paulo.

Hai người mới hẹn hò được bốn tháng. Trong thời gian này, Priscila được cho là nhiều lần bị bạn trai dọa giết và nghi ngờ ngoại tình. Bolelli còn bị cáo buộc thuê người theo dõi và hành hung cô chỉ bốn ngày trước khi xảy ra vụ án.

Vì sợ bạn trai, Priscila còn nhờ anh trai và một người bạn đi cùng đến trang trại để trả chiếc xe bán tải cô mượn trước đó. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang trong lúc hai người tranh cãi qua điện thoại trước khi Priscila đến nơi.

Cô nói với Bolelli rằng muốn chấm dứt mối quan hệ. Người đàn ông này sau đó bị cáo buộc nổ súng. Vụ việc khiến Priscila trúng đạn ở ngực và cánh tay. Anh trai nạn nhân cũng hoảng sợ bỏ chạy khi bị Bolelli chĩa súng về phía mình và rượt đuổi. Tuy được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Priscilla vẫn không qua khỏi.

Priscila Lacerda Custodio hiện theo học nhiếp ảnh. Ảnh: Newsflash

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường bằng chiếc bán tải Toyota Hilux. Ngày 28/10, tòa án phát lệnh bắt Bolelli, trong khi cảnh sát cũng mở cuộc điều tra.

Các nhân chứng sau đó tiết lộ những tình tiết đáng sợ trong cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai người. Theo hồ sơ cảnh sát, trước vụ nổ súng, hai người có tranh cãi về chiếc điện thoại Bolelli tặng Priscila. Ông ta đòi Priscila trả lại điện thoại mình đã tặng, nhưng cô yêu cầu được nhận lại điện thoại cá nhân trước.

Một người bạn khai với điều tra viên rằng trong thời gian hẹn hò ngắn ngủi, Bolelli ngày càng hay ghen tuông, tra hỏi Priscila về chuyến đi đến Sacramento thuộc bang Minas Gerais lân cận, và cáo buộc cô lén gặp người đàn ông khác. Bolelli được cho đã cảnh báo sẽ không để cô trở về quê nhà Perdizes.

Nghi phạm João Roberto Bolelli. Ảnh: Newsflash

Chỉ 4 ngày trước đó, hôm 23/10, Bolelli bị cáo buộc hành hung cô gái trẻ. Một người bạn cho biết đã tận mắt nhìn thấy các vết thương trên người Priscila, tiết lộ thêm cô từng bị đe dọa bắn vào đầu. Bạn bè khuyên Priscila không đến trang trại một mình. Anh trai cô cũng nói với cảnh sát rằng em gái tỏ ra lo sợ khi nhờ anh đi cùng.

Cái chết của Priscila khiến gia đình, bạn bè xót xa. Nhiều người bày tỏ tiếc thương cô gái trẻ đầy hoài bão.

Priscila làm tiếp thị kỹ thuật số, quay phim và sản xuất nội dung cho các cửa hàng, đám cưới cùng nhiều khách hàng khác. Cô cũng đang theo học nhiếp ảnh và mơ ước mua được căn hộ riêng.

Nhà tâm lý học Fabyana Oliveira, bạn thân đồng thời là khách hàng của Priscila, nói với truyền thông địa phương: "Priscila là cô gái tuyệt vời, luôn tràn đầy sức sống, với biết bao ước mơ và hoài bão. Thế nhưng, tất cả đã bị một kẻ tàn nhẫn cướp đi".