Đám cưới thiếu gia Bến Tre dựng cổng rồng phụng 30 m

Lễ tân hôn của Huy Thái và Tường Vi diễn ra ngày 21/10 tại Thạnh Phong, Bến Tre. Video đám cưới gây chú ý trên mạng xã hội bởi không gian bề thế tại dinh thự nhà trai cùng bộ sính lễ có nước hoa, mỹ phẩm Dior, Chanel.

Bên cạnh các lễ vật truyền thống, chú rể chuẩn bị tháp nước hoa và một tráp trà sữa theo sở thích của cô dâu.

Chú rể tên đầy đủ là Phạm Hồng Thái, sinh năm 1996, làm kinh doanh thủy sản, cũng là lĩnh vực hoạt động của bố mẹ anh. Cô dâu Lê Trần Tường Vi sinh năm 2001, có gia đình kinh doanh hải sản.

Anh Trần Phúc, Giám đốc Trần Phúc Wedding & Event, cho biết đôi uyên ương mong muốn một buổi tiệc hoành tráng, đáng nhớ nhưng phải sang trọng và phù hợp với kiến trúc ngôi nhà. Anh là người trực tiếp trao đổi ý tưởng với cô dâu, chú rể, khảo sát thực tế, lên phương án thiết kế và giám sát thi công đến khi tiệc kết thúc.

Điểm nhấn lớn nhất là cổng rồng phụng rộng 30 m, cao 4,5 m, trải hết mặt ngang phía trước nhà. Tạo hình rồng vươn đầu, phụng sải cánh với phần đuôi uốn lượn được các thợ có tay nghề chế tác trong nhiều ngày. Bộ chuyển động lắp ở đầu rồng và đôi cánh phụng, kết hợp máy tạo khói lạnh, khiến phần trang trí thêm sinh động.

Cổng được trang trí bằng hoa lụa cao cấp theo gam màu chung. Riêng khu vực gia tiên sử dụng hoa tươi nhập khẩu, gồm hồng Canzone Ecuador, tulip màu cà phê latte, cúc mẫu đơn nâu, huệ tứ phương và lan hồ điệp màu cà rốt. Các sắc hoa được phối để phù hợp với nội thất sẵn có.

Êkíp dành một tháng thiết kế và chỉnh sửa trước khi triển khai. Khoảng 30 nhân sự tham gia thi công, với tổng thời gian lắp đặt và tháo dỡ là 7 ngày. Anh Phúc tiết lộ chi phí trang trí hơn nửa tỷ đồng, trong đó cổng rồng phụng và rạp đãi tiệc là hai hạng mục tốn kém nhất.

Bên trong dinh thự, khu vực gia tiên được trang trí theo cùng bảng màu nâu, kem, be và trắng. Êkíp tính toán cách phối hoa dựa trên kiến trúc, nội thất sẵn có, để phần trang trí hòa hợp với ngôi nhà và đồng bộ với cổng cưới bên ngoài.

Cổng nhà gái được trang trí hình rồng phụng đỏ cam, kết hợp mái ngói mô phỏng và các cụm hoa phủ kín hai bên lối vào.

Theo anh Phúc, Tường Vi dùng ba từ "đẹp, độc và đã" để nói về không gian ngày cưới. Cô dâu, chú rể gửi lời cảm ơn đội ngũ trang trí vì đã hiện thực hóa mong muốn của cả hai và vui khi hình ảnh buổi lễ được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tường Vi đeo nhiều vòng kiềng, dây chuyền và lắc tay bằng vàng, nhận quà cưới bên chú rể Huy Thái trong lễ gia tiên tại nhà gái.

Buổi lễ bắt đầu lúc 9h, kéo dài đến tối, với gần 1.000 khách dự hai lượt tiệc trưa và tối.