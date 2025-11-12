Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Chàng trai bị tra tấn suốt 51 giờ đến chết vì tán bạn gái của giang hồ

Sự kiện: Tình yêu giới trẻ hiện nay
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đài Loan - Trương, 19 tuổi, bị nhóm giang hồ bắt giữ, đánh đập, chích điện suốt hơn hai ngày, sau khi phát hiện anh nhắn tin tán tỉnh bạn gái của một thành viên nhóm.

Lý và bạn gái. Ảnh: Facebook

Lý và bạn gái. Ảnh: Facebook

Ngày 10/11, tòa án Đài Bắc truy tố 6 nghi phạm trưởng thành tội tra tấn dẫn đến chết người trong vụ sát hại nạn nhân Trương. Trong khi đó, 7 người khác dưới 18 tuổi được chuyển sang tòa án vị thành niên xử lý.

Theo Standard, Trương nhắn tin riêng cho bạn gái 17 tuổi của nghi phạm họ Lý, 26 tuổi, qua Instagram. Lý là thành viên của một băng đảng giang hồ ở Đài Bắc. Phát hiện sự việc, Lý yêu cầu cô gái giả vờ còn độc thân và hẹn Trương đến khách sạn. Khi nạn nhân vừa đến nơi, anh bị nhóm của Lý phục kích. Họ dùng gậy bóng chày, dao rựa và dùi cui điện tra tấn Trương.

Địa điểm (khoanh đỏ) Trương bị tra tấn đến chết. Ảnh: Google Map

Địa điểm (khoanh đỏ) Trương bị tra tấn đến chết. Ảnh: Google Map

Trương bị đánh đập, chích điện, đập đầu vào tường, đốt tóc, đập búa vào răng và bị ép nhảy múa trong tình trạng chỉ mặc đồ lót. Sau khi lo sợ tiếng kêu khiến hàng xóm phát hiện, nhóm này chuyển nạn nhân đến một cửa hàng bán trầu cau để tiếp tục hành hạ.

Sau 51 giờ, Trương tử vong do mất máu và chấn thương nặng. Cảnh sát chỉ phát hiện thi thể khi điều tra vụ án ma túy tại khu vực này.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi phát hiện thi thể Trương. Ảnh: ET Today

Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi phát hiện thi thể Trương. Ảnh: ET Today

Cô gái bị chỉ trích tàn nhẫn vì kết hôn với người khuyết tật
Cô gái bị chỉ trích tàn nhẫn vì kết hôn với người khuyết tật

Một số kẻ troll thậm chí còn cho rằng cô là "kẻ đào vàng" và chỉ kết hôn vì tiền.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tùng Anh (Theo Mothership, Standard) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/11/2025 11:16 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN