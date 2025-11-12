Chàng trai bị tra tấn suốt 51 giờ đến chết vì tán bạn gái của giang hồ

Lý và bạn gái. Ảnh: Facebook

Ngày 10/11, tòa án Đài Bắc truy tố 6 nghi phạm trưởng thành tội tra tấn dẫn đến chết người trong vụ sát hại nạn nhân Trương. Trong khi đó, 7 người khác dưới 18 tuổi được chuyển sang tòa án vị thành niên xử lý.

Theo Standard, Trương nhắn tin riêng cho bạn gái 17 tuổi của nghi phạm họ Lý, 26 tuổi, qua Instagram. Lý là thành viên của một băng đảng giang hồ ở Đài Bắc. Phát hiện sự việc, Lý yêu cầu cô gái giả vờ còn độc thân và hẹn Trương đến khách sạn. Khi nạn nhân vừa đến nơi, anh bị nhóm của Lý phục kích. Họ dùng gậy bóng chày, dao rựa và dùi cui điện tra tấn Trương.

Địa điểm (khoanh đỏ) Trương bị tra tấn đến chết. Ảnh: Google Map

Trương bị đánh đập, chích điện, đập đầu vào tường, đốt tóc, đập búa vào răng và bị ép nhảy múa trong tình trạng chỉ mặc đồ lót. Sau khi lo sợ tiếng kêu khiến hàng xóm phát hiện, nhóm này chuyển nạn nhân đến một cửa hàng bán trầu cau để tiếp tục hành hạ.

Sau 51 giờ, Trương tử vong do mất máu và chấn thương nặng. Cảnh sát chỉ phát hiện thi thể khi điều tra vụ án ma túy tại khu vực này.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi phát hiện thi thể Trương. Ảnh: ET Today