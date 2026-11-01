Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 lội ngược dòng ngoạn mục: "Em cảm thấy tự hào và biết ơn"

“Tôi tự hào và biết ơn quê hương”

Sáng 1/11, tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam, trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với sự góp mặt của 4 nhà leo núi: Nguyễn Huy Quang Minh (THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Đoàn Lê Anh Đức (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Trần Võ Gia Bảo (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

Trải qua 4 vòng thi với những màn cạnh tranh quyết liệt, các thí sinh liên tục bám đuổi nhau về điểm số. Chung cuộc, Đoàn Lê Anh Đức giành chức vô địch với 240 điểm. Nguyễn Huy Quang Minh trở thành Á quân với 180 điểm, trong khi Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương cùng giành giải Ba.

Quang Minh đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục tại chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2026. Ảnh: VTV

Dù không giành được vòng nguyệt quế, Quang Minh vẫn để lại dấu ấn với màn thi đấu đầy nỗ lực, đặc biệt là cú bứt phá ở những thời điểm quan trọng. Ngay sau khi trận chung kết khép lại, nam sinh đã có những chia sẻ về hành trình vừa qua và tình cảm nhận được từ quê nhà.

Nhắc đến những người đã đồng hành trong suốt chặng đường chinh phục Olympia, Quang Minh cho biết: “Đây là hành trình mà em đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của nhiều cá nhân, tập thể, gia đình, bạn bè và thầy cô, học sinh trong trường. Em cảm thấy tự hào và biết ơn quê hương vì tất cả tình cảm mà mọi người đã dành cho mình” -Minh chia sẻ.

Với nam sinh, kết quả tại trận chung kết không chỉ là thành quả của nỗ lực cá nhân mà còn có sự góp sức, động viên của những người phía sau. Sự cổ vũ từ quê nhà chính là nguồn động lực để em tự tin bước vào cuộc tranh tài lớn.

Đông đảo cổ động viên tới cổ vũ cho Quang Minh tại điểm cầu Hưng Yên. Ảnh: VTV

Khi được hỏi về khả năng giành chức vô địch trước trận chung kết, Quang Minh cho biết, theo tỷ lệ bình chọn VTVgo, em tự đánh giá cơ hội của mình ở mức trên 30%. Dù kết quả cuối cùng chưa như mong đợi, nam sinh vẫn đón nhận ngôi vị Á quân với tâm thế tích cực.

Sau cuộc thi, điều chàng trai chuyên Sinh muốn làm trước tiên khi trở về, đó là được nghỉ ngơi, ngủ một giấc ngủ sâu để lấy lại năng lượng sau những ngày tập luyện và chuẩn bị căng thẳng. Em cũng dự định dành thời gian để ôn lại những phần kiến thức còn chưa vững, trước khi trở lại trường học và tiếp tục hành trình mới của mình.

Á quân Quang Minh nhận phần thưởng 200 triệu đồng. Ảnh: VTV

Tiếc nuối những cơ hội bỏ lỡ

Cùng giành giải Ba tại cuộc thi Gia Bảo và Thái Dương cũng có những chia sẻ riêng sau trận chung kết, trong đó có niềm tự hào về hành trình đã qua và những tiếc nuối khi chưa thể tận dụng hết cơ hội.

Hướng về quê nhà, Gia Bảo gửi lời nhắn nhủ đầy cảm xúc tới những người đã dõi theo và cổ vũ mình. Nam sinh mong gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng mọi người tại Khánh Hòa hãy vui mừng, tự hào bởi Gia Bảo đã chứng kiến một điểm cầu Khánh Hòa đầy nhiệt huyết, sôi nổi.

Gia Bảo tại cuộc thi. Ảnh: VTV

Nhìn lại phần thi của mình, Gia Bảo cho biết em tiếc nuối một số câu hỏi ở phần thi Tăng tốc, đặc biệt là câu số 1 và câu số 3. Đây là những tình huống mà nếu có thêm thời gian suy nghĩ hoặc xử lý tốt hơn, kết quả có thể đã khác.

Đặc biệt, Gia Bảo nhắc đến người thầy đã luôn đồng hành, hỗ trợ em trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. “Dù bản thân chưa thể dành vòng nguyệt quế, em hy vọng những thế hệ học sinh tiếp theo sẽ tiếp tục nỗ lực, có thêm những gương mặt tài năng để mang niềm tự hào về cho thầy, cho nhà trường” - Gia Bảo tâm sự.

Thái Dương có phần tiếc nuối bởi em cho biết có thể làm tốt hơn ở một số thời điểm. Ảnh: VTV

Trong khi đó, Thái Dương thẳng thắn nhìn nhận bản thân còn bỏ lỡ một số cơ hội trong trận chung kết, vì thế em có phần tiếc nuối bởi mình có thể làm tốt hơn ở một số thời điểm. Có những khoảnh khắc em chưa tận dụng được cơ hội để ghi thêm điểm số, trong đó có các câu hỏi ở phần thi Tăng tốc.

Cuối cùng, điều khiến Thái Dương xúc động là năng lượng và tình cảm ấm áp mà nhà trường và mọi người dành cho em trong những ngày tập luyện, chuẩn bị vừa qua. Sự động viên ấy là điều em luôn trân trọng, giúp em có thêm động lực và thêm nhiều kỷ niệm đẹp sau hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.